Baldur's Gate 3 в Steam получила новую максимальную скидку в 15% - игра продается за 1699 рублей

Вчера Larian Studios объявила о начале распродажи, которая продлится с 16 по 23 мая. В рамках распродажи Baldur's Gate 3 получила новую максимальную скидку с момента релиза игры, которая составила 15%.
В отличии от игр ряда других западных издателей, Baldur's Gate 3 официально продается в Steam в российском регионе. Цена со скидкой составляет 1699 рублей. Обычная стоимость игры - 1999 рублей. Ранее максимальная скидка на игру составляла всего лишь 10% в ходе крупных распродаж.
Baldur's Gate 3 вышла на PC 3 августа прошлого года. Игра получила множество наград и очень высокие оценки критиков - средняя оценка игры на Metacritic составляет 96 баллов.
Прикольная игра, кто не прошёл смело покупайте. Любителям такого жанра зайдёт.
Ваууу целых 15 процентов вот эта скидка такая щедрость.
Я тоже в шоке, слишком невероятная щедрость, такое бывает раз в 100 лет
через 5 лет скидка 80% будет, ждите.
Все равно дорого