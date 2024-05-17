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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 690 оценок

Baldur's Gate 3 в Steam получила новую максимальную скидку в 15% - игра продается за 1699 рублей

AceTheKing
Новости

Вчера Larian Studios объявила о начале распродажи, которая продлится с 16 по 23 мая. В рамках распродажи Baldur's Gate 3 получила новую максимальную скидку с момента релиза игры, которая составила 15%.

В отличии от игр ряда других западных издателей, Baldur's Gate 3 официально продается в Steam в российском регионе. Цена со скидкой составляет 1699 рублей. Обычная стоимость игры - 1999 рублей. Ранее максимальная скидка на игру составляла всего лишь 10% в ходе крупных распродаж.

Baldur's Gate 3 вышла на PC 3 августа прошлого года. Игра получила множество наград и очень высокие оценки критиков - средняя оценка игры на Metacritic составляет 96 баллов.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JeSiRoL

Прикольная игра, кто не прошёл смело покупайте. Любителям такого жанра зайдёт.

3
Twitch Stream Moments

Ваууу целых 15 процентов вот эта скидка такая щедрость.

2
Floww

Я тоже в шоке, слишком невероятная щедрость, такое бывает раз в 100 лет

-3
Whiskey_40Vol

через 5 лет скидка 80% будет, ждите.

0
shit again

Все равно дорого

-1