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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 367 оценок

Baldur's Gate 3 забрала 5 наград на BAFTA Games Awards 2024, в том числе за Лучшую игру

monk70
Новости

Прошла очередная церемония награждения BAFTA Games Awards, на на которой были отмечены одни из лучших игр прошлого года. Вероятно, неудивительно, что Baldur’s Gate 3 стала триумфатором, выиграв общую награду за лучшую игру вместе с тремя другими и награду «Выбор игроков». Alan Wake 2 и Super Mario Bros. Wonder получили по две статуэтки каждая, как и превосходная инди-головоломка Viewfinder.

Полный список победителей:

  • Лучшая игра — Baldur’s Gate 3
  • Анимация - Hi-Fi Rush
  • Художественное достижение — Alan Wake 2
  • Аудио достижение — Alan Wake 2
  • Британская игра — Viewfinder
  • Дебютная игра — Venba
  • Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
  • Семейная игра — Super Mario Bros. Wonder
  • Не просто развлечение — Tchia
  • Дизайн игры — Dave the Diver
  • Мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder
  • Музыка — Baldur's Gate 3
  • Повествование — Baldur's Gate 3
  • Новый IP — Viewfinder
  • Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
  • Исполнитель роли второго плана — Эндрю Винкотт в роли Рафаэля в Baldur’s Gate 3
  • Выбор игроков — Baldur’s Gate 3
  • Техническое достижение — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
52
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
TheLokich

Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077

Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.

21
da2dy

Признаюсь честно, сам забросил игру где-то на полгода на 2ом акте и Храме Шар, больно всратый дизайн локации.

Но потом вернулся и игра не отпускала до самого конца. Хоть концовка и напомнила чем-то Масс эффект 3, надо понимать, что самое важное не финал, а путь к нему и тут все ок. БГ3 абсолютно заслуженно собрал свои награды, это единственная РПГ уровня ААА за очень очень много лет.

7
Skessa

У недовольных никак не наступит стадия принятия ) Хотя что уж теперь бухтеть, это уже стало частью истории, игра получила свою порцию восторгов и наград, в этом году будут новые игры, которые получат новые награды и своих фанов и хейтеров - всё как обычно. Лично я рада за Эндрю Уинкотта (лучшая роль второго плана - Рафаил) - он чем-то похож на своего персонажа, тоже готовит свою речь, пока она не станет идеальной. Очень мило с его стороны было поблагодарить фанатов и даже авторов артов и фанфиков, которые ему присылают. Прекрасно знаю, сколько отборной порнографии может быть в этих фанфиках, созданных неуемным девичьим воображением, но мистер Уинкотт скромно об этом умолчал. Настоящий джентльмен. И рада за Борислава Славова (лучшая музыка). Но Бориславу опасно давать награды. Бедняга так распереживался и начал хвататься за сердце, что я всерьез опасалась, что от счастья его хватит инфаркт прямо на сцене.

1
DanteAwake

Награды складывать некуда

0
Самогонщик натурал

за Лучшую игра?

0
mongol312

Эх, я болел за Саманту Бир(голос Карлах). Но первое место заслуженно отдали Рафаилу, шикарно прописанный и озвученный персонаж получился.

0
shit again

Как же без Алана Уоука)

-1
Fasmon

музыка бага3 ))))))))

-3
Diamond23

Раньше игры с изометрическим видом не заваливали наградами, потому что авангардом, локомотивом индустрии были игры от первого и третьего лица. Изометрия была нишевой. А сейчас заваливают изометрию, потому что давать больше некому.

-6
Котян Сутоевич

И кого ещё из изометрии "завалили" наградами?) Не надо из творческой импотенции и жадности менеджеров других крупных компаний воображать причину успеха BG 3. При всех недостатках игры награды заслужены.

0
spaMER_ID

Изометрия была нишевой? За какие годы речь?

0
Serpentrage Котян Сутоевич

Бг3 заваливают наградами только потому что это игра максимально пропитана современной повесткой, с ней просто некому конкурировать.

-6
FretfulDoctor spaMER_ID

Ну вообще технически это правда. После того как начали появляется игры типа dragon age: origins изометрия и вправду стала довольно посредственной, но не нишевой это точно.

0
FretfulDoctor Serpentrage

Если бы дело было только в этом игру бы постигла судьба The Last of Us Part II.

0
Lereman

Я до сих пор в шоке с того что люди в упор игнорируют все косяки БГ3, которые ей нельзя прощать так же как мы не прощаем их другим играм.

А конкретно:

1. Отвратительная оптимизация, особенно в 3м акте, где даже топовое железо не вывозит

2. Просто МООООРЕ повесточки на любой вкус и цвет с кучей сомнительных персонажей и продвижением сомнительных идей вроде сквоттерства

3. Куча вырезанного контента, включая весь верхний город, что в итоге привело к крайне куцему третьему акту в котором наспех попытались закрыть все хвосты, но вышло НИОЧЕНЬ

4. Крайне посредственный геймплей, помимо того что это пошаг, а пошаг это кринж, так еще и боёвка крайне примитивная из-за примитивности ДНД 5Е систем. Но и в целом геймдизайн у игры ОЧЕНЬ слабый, особенно с учётом того что большинство играет не на доблести, а значит на примитивнейшем изимоде с абузом всего чего только можно

5. Обман с вариативностью и концовками, ибо концовок в игре по сути 2.5(буквально), а всё так называемая вариативность это буквально мем про "Нам не помешает лишний ствол", когда варианта выбора ответа вроде и 3, но разницы никакой нет. Это всё дым и зеркала. Обман. Попытка создать иллюзию вариативности, которой на самом деле нет. Симулякр.

6. Посредственное звуковое сопровождение. Какую уж там музыку хвалят критики я понятия не имею. Кроме песни рафаэля ничего не запоминает, но и она максимум на 7\10.

Короче игра лютейший оверхайп и я аплодирую стоя маркетолухам Ларианов за то что они продали типичный продукт игросодержающий, который ничем не отличается от десятков таких же продуктов, но в отличии от остальных - этот они смогли продать под видом годноты и игра не получила заслуженного хейта, как прочий повесточный лагающий мусор выходящий пачками.

Мдауш...

-29
andgeka

— Но это факт?

— Нет, это не факт.

— Это не факт?!

— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.

0
Котян Сутоевич

Пососочки делаешь?

4
2dspace

Игра 3 года была в свободном раннем доступе в котором можно было десятки часов в игре проводить, но чел продолжает рассказывать о том как людям впарили и обманули...

13
deathrocketandme 2dspace

Это местный циркач. Даже через 10 лет будет рваться в темах про бг3.

9
DanteAwake 2dspace

Он больной, не обращай внимания просто

2
Simple Jack

Ролики продали дурачкам это посредственное кривое пошаговое изометрическое УГ
Ее до конца прошли 1.5 калеки от силы

-34
Snake Snaake Snaaaaaake

калека - это когда ты пишешь посты в ленту

8
Pimba

При условии что одно полное прохождение занимает ну примерно так 150+ )

И в эту игру до сих пор активно играю 🥇

2
Da1F1

по статистике стим, игру прошли 20 проц людей, а исходя что там продажи как минимум лям, только в стиме. То получается что как минимум 200к людей прошли игру.
Ну а ты и дальше плачь под постами о бг3, как бг3 тебе не интересна

8
Комментарий удален
вупсич пупсич Pimba

Заспидранил за 56 часов за паладина) фул драки во всех актах

-5