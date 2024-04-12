Baldur's Gate 3 забрала 5 наград на BAFTA Games Awards 2024, в том числе за Лучшую игру

Прошла очередная церемония награждения BAFTA Games Awards, на на которой были отмечены одни из лучших игр прошлого года. Вероятно, неудивительно, что Baldur’s Gate 3 стала триумфатором, выиграв общую награду за лучшую игру вместе с тремя другими и награду «Выбор игроков». Alan Wake 2 и Super Mario Bros. Wonder получили по две статуэтки каждая, как и превосходная инди-головоломка Viewfinder.
Полный список победителей:
- Лучшая игра — Baldur’s Gate 3
- Анимация - Hi-Fi Rush
- Художественное достижение — Alan Wake 2
- Аудио достижение — Alan Wake 2
- Британская игра — Viewfinder
- Дебютная игра — Venba
- Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
- Семейная игра — Super Mario Bros. Wonder
- Не просто развлечение — Tchia
- Дизайн игры — Dave the Diver
- Мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder
- Музыка — Baldur's Gate 3
- Повествование — Baldur's Gate 3
- Новый IP — Viewfinder
- Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
- Исполнитель роли второго плана — Эндрю Винкотт в роли Рафаэля в Baldur’s Gate 3
- Выбор игроков — Baldur’s Gate 3
- Техническое достижение — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
Признаюсь честно, сам забросил игру где-то на полгода на 2ом акте и Храме Шар, больно всратый дизайн локации.
Но потом вернулся и игра не отпускала до самого конца. Хоть концовка и напомнила чем-то Масс эффект 3, надо понимать, что самое важное не финал, а путь к нему и тут все ок. БГ3 абсолютно заслуженно собрал свои награды, это единственная РПГ уровня ААА за очень очень много лет.
У недовольных никак не наступит стадия принятия ) Хотя что уж теперь бухтеть, это уже стало частью истории, игра получила свою порцию восторгов и наград, в этом году будут новые игры, которые получат новые награды и своих фанов и хейтеров - всё как обычно. Лично я рада за Эндрю Уинкотта (лучшая роль второго плана - Рафаил) - он чем-то похож на своего персонажа, тоже готовит свою речь, пока она не станет идеальной. Очень мило с его стороны было поблагодарить фанатов и даже авторов артов и фанфиков, которые ему присылают. Прекрасно знаю, сколько отборной порнографии может быть в этих фанфиках, созданных неуемным девичьим воображением, но мистер Уинкотт скромно об этом умолчал. Настоящий джентльмен. И рада за Борислава Славова (лучшая музыка). Но Бориславу опасно давать награды. Бедняга так распереживался и начал хвататься за сердце, что я всерьез опасалась, что от счастья его хватит инфаркт прямо на сцене.
Награды складывать некуда
за Лучшую игра?
Эх, я болел за Саманту Бир(голос Карлах). Но первое место заслуженно отдали Рафаилу, шикарно прописанный и озвученный персонаж получился.
Как же без Алана Уоука)
музыка бага3 ))))))))
Раньше игры с изометрическим видом не заваливали наградами, потому что авангардом, локомотивом индустрии были игры от первого и третьего лица. Изометрия была нишевой. А сейчас заваливают изометрию, потому что давать больше некому.
И кого ещё из изометрии "завалили" наградами?) Не надо из творческой импотенции и жадности менеджеров других крупных компаний воображать причину успеха BG 3. При всех недостатках игры награды заслужены.
Изометрия была нишевой? За какие годы речь?
Бг3 заваливают наградами только потому что это игра максимально пропитана современной повесткой, с ней просто некому конкурировать.
Ну вообще технически это правда. После того как начали появляется игры типа dragon age: origins изометрия и вправду стала довольно посредственной, но не нишевой это точно.
Если бы дело было только в этом игру бы постигла судьба The Last of Us Part II.
Я до сих пор в шоке с того что люди в упор игнорируют все косяки БГ3, которые ей нельзя прощать так же как мы не прощаем их другим играм.
А конкретно:
1. Отвратительная оптимизация, особенно в 3м акте, где даже топовое железо не вывозит
2. Просто МООООРЕ повесточки на любой вкус и цвет с кучей сомнительных персонажей и продвижением сомнительных идей вроде сквоттерства
3. Куча вырезанного контента, включая весь верхний город, что в итоге привело к крайне куцему третьему акту в котором наспех попытались закрыть все хвосты, но вышло НИОЧЕНЬ
4. Крайне посредственный геймплей, помимо того что это пошаг, а пошаг это кринж, так еще и боёвка крайне примитивная из-за примитивности ДНД 5Е систем. Но и в целом геймдизайн у игры ОЧЕНЬ слабый, особенно с учётом того что большинство играет не на доблести, а значит на примитивнейшем изимоде с абузом всего чего только можно
5. Обман с вариативностью и концовками, ибо концовок в игре по сути 2.5(буквально), а всё так называемая вариативность это буквально мем про "Нам не помешает лишний ствол", когда варианта выбора ответа вроде и 3, но разницы никакой нет. Это всё дым и зеркала. Обман. Попытка создать иллюзию вариативности, которой на самом деле нет. Симулякр.
6. Посредственное звуковое сопровождение. Какую уж там музыку хвалят критики я понятия не имею. Кроме песни рафаэля ничего не запоминает, но и она максимум на 7\10.
Короче игра лютейший оверхайп и я аплодирую стоя маркетолухам Ларианов за то что они продали типичный продукт игросодержающий, который ничем не отличается от десятков таких же продуктов, но в отличии от остальных - этот они смогли продать под видом годноты и игра не получила заслуженного хейта, как прочий повесточный лагающий мусор выходящий пачками.
Мдауш...
— Но это факт?
— Нет, это не факт.
— Это не факт?!
— Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
Пососочки делаешь?
Игра 3 года была в свободном раннем доступе в котором можно было десятки часов в игре проводить, но чел продолжает рассказывать о том как людям впарили и обманули...
Это местный циркач. Даже через 10 лет будет рваться в темах про бг3.
Он больной, не обращай внимания просто
Ролики продали дурачкам это посредственное кривое пошаговое изометрическое УГ
Ее до конца прошли 1.5 калеки от силы
калека - это когда ты пишешь посты в ленту
При условии что одно полное прохождение занимает ну примерно так 150+ )
И в эту игру до сих пор активно играю 🥇
по статистике стим, игру прошли 20 проц людей, а исходя что там продажи как минимум лям, только в стиме. То получается что как минимум 200к людей прошли игру.
Ну а ты и дальше плачь под постами о бг3, как бг3 тебе не интересна
Заспидранил за 56 часов за паладина) фул драки во всех актах