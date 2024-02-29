Для Baldurs Gate 3 вышел двадцатый хотфикс

Для ролевой игры Baldur’s Gate 3 был выпущен двадцатый хотфикс, призванный решить несколько проблем. Несколько недель назад игра получила крупное обновление под номером шесть, которое с новыми возможностями привнесла и новые проблемы, часть из которых и решил этот патч.
Одним из главных исправлений стало поведение Минтары, которой теперь будет сложнее отстать от отряда. Игроки на Mac будут рады узнать, что это исправление принесет полный релиз патча 6 и последующих исправлений на платформу, так что целуйтесь без промедления.
Полные примечания к патчу доступны вот здесь.
Baldur’s Gate 3 уже вышла на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.
патч требо чтоб с лицухой играть(
Все жду кросс-платформенный кооператив. Когда-то обещали.
Я вообще ждал, что вскоре после выхода на XBox запустится кроссплатформа(да, были и слухи и обещания от Ларианов), ведь на Боксе спустя 4 месяца после ПК вышла и думал они как раз этот момент допиливают и с этим связанны задержки. Подстава для меня в том, что я подругу надоумил купить игру для ПС5. ДУмая, что через недельку вместе пройдем. И вот 3 месяца прошло и нет. Как-то стрёмно мне теперь((( Накосячил, человек 60 евро потратил из-за моей глупости и уверенности)))
до конца 2024 добавят =(
Ничего нового, ждём хотя бы релиз Definitive edition