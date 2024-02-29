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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 671 оценка

Для Baldurs Gate 3 вышел двадцатый хотфикс

butcher69
Новости

Для ролевой игры Baldur’s Gate 3 был выпущен двадцатый хотфикс, призванный решить несколько проблем. Несколько недель назад игра получила крупное обновление под номером шесть, которое с новыми возможностями привнесла и новые проблемы, часть из которых и решил этот патч.

Одним из главных исправлений стало поведение Минтары, которой теперь будет сложнее отстать от отряда. Игроки на Mac будут рады узнать, что это исправление принесет полный релиз патча 6 и последующих исправлений на платформу, так что целуйтесь без промедления.

Полные примечания к патчу доступны вот здесь.

Baldur’s Gate 3 уже вышла на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Absolute Lonely

патч требо чтоб с лицухой играть(

0
2dspace

Все жду кросс-платформенный кооператив. Когда-то обещали.

0
Комментарий удален
2dspace lazarewer11

Я вообще ждал, что вскоре после выхода на XBox запустится кроссплатформа(да, были и слухи и обещания от Ларианов), ведь на Боксе спустя 4 месяца после ПК вышла и думал они как раз этот момент допиливают и с этим связанны задержки. Подстава для меня в том, что я подругу надоумил купить игру для ПС5. ДУмая, что через недельку вместе пройдем. И вот 3 месяца прошло и нет. Как-то стрёмно мне теперь((( Накосячил, человек 60 евро потратил из-за моей глупости и уверенности)))

0
lazarewer11 2dspace

до конца 2024 добавят =(

1
sannoki

Ничего нового, ждём хотя бы релиз Definitive edition

-2