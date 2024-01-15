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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 632 оценки

Для Baldurs Gate 3 вышел семнадцатый хотфикс

butcher69
Новости

Larian выпустила 17-й по счёту хотфикс для масштабной ролевой игры Baldurs Gate 3. Он оказался менее обширным по сравнению с предыдущим, но все равно вносит исправления в некоторые раздражающие ошибки.

Некоторые изменения:

  • Исправлены черные и разноцветные визуальные артефакты.
  • Уменьшен размер файлов сохранений
  • Исправлена ошибка, из-за которой камера иногда приближалась во время прыжка или произнесения заклинаний
  • Исправлена ситуация, когда персонажи застревали "в сюжетном событии"

С полным списком изменений девятого хотфикса Baldur's Gate 3 можно ознакомиться по ссылке.

24
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kevin Oukveyl

"Исправлены черные и разноцветные визуальные артефакты" звучит по-расистски.

0
Макс Макс 007

Сколько на этот раз обнова на ПК-версию требует террабайтов свободного дискового пространства?

-10
MRFESS

Речи нет ! Забагованная ЛГБТ шляпа .

-8
Nephth Renar

В разы меньше, чем весит твоя мамка.

0