Для Baldurs Gate 3 вышел семнадцатый хотфикс

Larian выпустила 17-й по счёту хотфикс для масштабной ролевой игры Baldurs Gate 3. Он оказался менее обширным по сравнению с предыдущим, но все равно вносит исправления в некоторые раздражающие ошибки.
Некоторые изменения:
- Исправлены черные и разноцветные визуальные артефакты.
- Уменьшен размер файлов сохранений
- Исправлена ошибка, из-за которой камера иногда приближалась во время прыжка или произнесения заклинаний
- Исправлена ситуация, когда персонажи застревали "в сюжетном событии"
С полным списком изменений девятого хотфикса Baldur's Gate 3 можно ознакомиться по ссылке.
"Исправлены черные и разноцветные визуальные артефакты" звучит по-расистски.
Сколько на этот раз обнова на ПК-версию требует террабайтов свободного дискового пространства?
Речи нет ! Забагованная ЛГБТ шляпа .
В разы меньше, чем весит твоя мамка.