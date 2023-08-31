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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 422 оценки

Для Baldur's Gate 3 вышел второй крупный патч - в нем повысили производительность и улучшили историю Карлах

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butcher69
Новости

Представители Larian Studios не обманули, когда заявляли, что второе крупное обновление "не за горами. Сегодня разработчики выпустили патч для Baldur's Gate 3, который вносит в игру ряд важных исправлений. Несмотря на то, что масштабный первый патч для Baldur's Gate 3 вышел менее недели назад, Larian Studios, очевидно, не покладая рук работает над новыми исправлениями. Обновление весит 593,8 мегабайт, и доступно для загрузки из Steam и GOG.

Первый патч в основном был направлен на устранение многочисленных ошибок и проблем. Второе обновление было направлено на повышение производительности и учет отзывов игроков об игре, в результате чего было внесено несколько изменений. О том, что было исправлено, можно прочитать вот здесь.

Но если кратко, то Larian Studios "существенно улучшила производительность", добавила возможность игрокам "выкидывать" персонажей других игроков, которые были созданы во время кооперативной игры. В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов и было внесено несколько изменений и дополнений в историю Карлах.

Честно говоря, удивительно, как быстро Larian Studios смогла выпустить второй патч, особенно если учесть, сколько изменений было внесено в игру в первом патче. Видно, что компания прислушивается к отзывам игроков и поэтому неудивительно, что игра была так хорошо принята. Есть немало студий, которые оставляют без исправлений свои игры, а Larian Studios продолжает опережать многих своих конкурентов в этом отношении.

42
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
komrad.tzar

Пусть продолжают в том же духе!Да!!

14
DORAEMON1989

Ждем расширенные концовки. А то все пугают что там дичь.

Я даже в МЕ3 изначально играл в расширенную и тут тоже дождусь.

-3
z8TiREX8z

Надеюсь производительность подтянут, а то в третьим акте просадки фпс до 35.Обновляю.

2
RX470

У меня чуть лучше стало

0
Kerrot
2
z8TiREX8z

Производительность не улучшилась, карта 3070ти, в 3 акт

43 фпс

1
danilukHF

че за настройки стоят? Будто разрешение меньше чем разрешение экрана на скрине.

1
zudmitt

А какой процессор? Видеокарта загружена всего на 44%.

0
Микола Ларионов

Итак, прочитал я полное описание патча, если коротко. То Лариан - мы не этого для Карлах хотели!

1
Микола Ларионов

А, и да, жду Минтару и Концовки.

0
wdymBro

Сильно повысили производтельность. Или фейк патч?

0
KIBERMAX

Не думаю что прям так повысили, над оптимизацией работать и работать, глядишь к декабрю можно будет ещё раз пройти игру, уже +- отпалированную.

1
Herzok

То, что заслужила, ага, в авернус с ней отправиться, ГЕНИАЛЬНО! Комунити не это просило! Я только смеяться буду, если эти наепщики свалят в отпуск, а Минтаре не вернут роман со своим глупым багом...

0
leiraris

Чет реально напоминает третий Масс Эффект, где дали четвертый вариант - не делать выбор)

0
Микола Ларионов

Сейчас читаю полное описание патча. И вот тут, поддерживаю по поводу Карлах, явно не этого ей хотел.

3
Kerrot

Сказано же что работа еще идет, плюс скорее всего нужно новое прохождение чтобы все запускалось как надо.

0
Микола Ларионов Kerrot

Не факт. Там в описании на странице Стима прямым текстом указано, что они для Карлах сделали.

0
Herzok Kerrot

Чел, игра должна быть завершена, это продукт, который должен иметь финальную версию, остальное в ДЛС, если уж вырезали. Ты же не купишь телефон с битыми прогами и багами в системе, ты отдашь в магазин сразу. Я релиз видел, а что мы получили в итоге, ранний доступ релиза, как паффайндер вотр от голодных совакотиков, когда они в 1 из патчей своих назвали патч беты игры, когда случился релиз, КАРЛ. Мне плевать, какая там игра тысячелетия, года. Я заплатил, и дайте мне финальную версию, а не обрубок на дате релиза.

0
Mad_cloud

И это хорошо

0
UnemotionalYew

Юморные ребятки, судя по изменениям, ты ее все-таки не спасешь, тебе просто покажут, что у нее сломался движок, где-то в середине и все)) Да, мечты-мечты, спасти и его полностью сделать.

0
RX470

когда же FSR 2 добавят

0
Molot343

Когда на ps5 выйдет, вроде как.

0
WiZarD_LV

Остановил своё прохождение на входе в нижний город. Думаю пока стоит подождать и пройти 3 акт попозже.

0
ERITEK

Снова ерунда с Карлах!!! Ну не этого хочет народ ну ёпрст.... лариан, зачем.....

0
zzver1989

Ну, хоть так. Теперь хоть можно прихватив с собой Уилла, начать наводить свои порядки в аду.

0
Микола Ларионов

Читаю, значит, сцены Гейла с Мистрой у меня всё же из-за ошибки скриптов в 1 Акте не было, окей, понял.

0
Empty account

Пока удалил, подожду до лучших времен какого-нибудь дефинитив едишн.

-3
DORAEMON1989

а яее убил. И Шейдоухарт-сектантку

-4
Mihanbo

если вести ее к свету,то шедохард становится хорошей и бросает свою секту,лаазель так же можно заставить отречся от гитьянки и стать свободным воином,карлах же изначально типо хорошая!

0
Микола Ларионов

Ок, я как раз посмотрю на то, что они там с Карлах улучшили, когда патч в сети появится. А то, немного недоволен её Личным Квестом, учитывая то, что я в Земли Теней пошёл через Гримфордж и у меня Адское Железо есть. А Журнал мне пишет - не, вы не апгрейдили Карлах и ничем ей не помогли. P.S. Новую игру я начинать не буду.

-6