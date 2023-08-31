Для Baldur's Gate 3 вышел второй крупный патч - в нем повысили производительность и улучшили историю Карлах

Представители Larian Studios не обманули, когда заявляли, что второе крупное обновление "не за горами. Сегодня разработчики выпустили патч для Baldur's Gate 3, который вносит в игру ряд важных исправлений. Несмотря на то, что масштабный первый патч для Baldur's Gate 3 вышел менее недели назад, Larian Studios, очевидно, не покладая рук работает над новыми исправлениями. Обновление весит 593,8 мегабайт, и доступно для загрузки из Steam и GOG.
Первый патч в основном был направлен на устранение многочисленных ошибок и проблем. Второе обновление было направлено на повышение производительности и учет отзывов игроков об игре, в результате чего было внесено несколько изменений. О том, что было исправлено, можно прочитать вот здесь.
Но если кратко, то Larian Studios "существенно улучшила производительность", добавила возможность игрокам "выкидывать" персонажей других игроков, которые были созданы во время кооперативной игры. В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов и было внесено несколько изменений и дополнений в историю Карлах.
Честно говоря, удивительно, как быстро Larian Studios смогла выпустить второй патч, особенно если учесть, сколько изменений было внесено в игру в первом патче. Видно, что компания прислушивается к отзывам игроков и поэтому неудивительно, что игра была так хорошо принята. Есть немало студий, которые оставляют без исправлений свои игры, а Larian Studios продолжает опережать многих своих конкурентов в этом отношении.
Пусть продолжают в том же духе!Да!!
Ждем расширенные концовки. А то все пугают что там дичь.
Я даже в МЕ3 изначально играл в расширенную и тут тоже дождусь.
Надеюсь производительность подтянут, а то в третьим акте просадки фпс до 35.Обновляю.
У меня чуть лучше стало
Производительность не улучшилась, карта 3070ти, в 3 акт
43 фпс
че за настройки стоят? Будто разрешение меньше чем разрешение экрана на скрине.
А какой процессор? Видеокарта загружена всего на 44%.
Итак, прочитал я полное описание патча, если коротко. То Лариан - мы не этого для Карлах хотели!
А, и да, жду Минтару и Концовки.
Сильно повысили производтельность. Или фейк патч?
Не думаю что прям так повысили, над оптимизацией работать и работать, глядишь к декабрю можно будет ещё раз пройти игру, уже +- отпалированную.
То, что заслужила, ага, в авернус с ней отправиться, ГЕНИАЛЬНО! Комунити не это просило! Я только смеяться буду, если эти наепщики свалят в отпуск, а Минтаре не вернут роман со своим глупым багом...
Чет реально напоминает третий Масс Эффект, где дали четвертый вариант - не делать выбор)
Сейчас читаю полное описание патча. И вот тут, поддерживаю по поводу Карлах, явно не этого ей хотел.
Сказано же что работа еще идет, плюс скорее всего нужно новое прохождение чтобы все запускалось как надо.
Не факт. Там в описании на странице Стима прямым текстом указано, что они для Карлах сделали.
Чел, игра должна быть завершена, это продукт, который должен иметь финальную версию, остальное в ДЛС, если уж вырезали. Ты же не купишь телефон с битыми прогами и багами в системе, ты отдашь в магазин сразу. Я релиз видел, а что мы получили в итоге, ранний доступ релиза, как паффайндер вотр от голодных совакотиков, когда они в 1 из патчей своих назвали патч беты игры, когда случился релиз, КАРЛ. Мне плевать, какая там игра тысячелетия, года. Я заплатил, и дайте мне финальную версию, а не обрубок на дате релиза.
И это хорошо
Юморные ребятки, судя по изменениям, ты ее все-таки не спасешь, тебе просто покажут, что у нее сломался движок, где-то в середине и все)) Да, мечты-мечты, спасти и его полностью сделать.
когда же FSR 2 добавят
Когда на ps5 выйдет, вроде как.
Остановил своё прохождение на входе в нижний город. Думаю пока стоит подождать и пройти 3 акт попозже.
Снова ерунда с Карлах!!! Ну не этого хочет народ ну ёпрст.... лариан, зачем.....
Ну, хоть так. Теперь хоть можно прихватив с собой Уилла, начать наводить свои порядки в аду.
Читаю, значит, сцены Гейла с Мистрой у меня всё же из-за ошибки скриптов в 1 Акте не было, окей, понял.
Пока удалил, подожду до лучших времен какого-нибудь дефинитив едишн.
а яее убил. И Шейдоухарт-сектантку
если вести ее к свету,то шедохард становится хорошей и бросает свою секту,лаазель так же можно заставить отречся от гитьянки и стать свободным воином,карлах же изначально типо хорошая!
Ок, я как раз посмотрю на то, что они там с Карлах улучшили, когда патч в сети появится. А то, немного недоволен её Личным Квестом, учитывая то, что я в Земли Теней пошёл через Гримфордж и у меня Адское Железо есть. А Журнал мне пишет - не, вы не апгрейдили Карлах и ничем ей не помогли. P.S. Новую игру я начинать не буду.