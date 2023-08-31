Для Baldur's Gate 3 вышел второй крупный патч - в нем повысили производительность и улучшили историю Карлах ©

Представители Larian Studios не обманули, когда заявляли, что второе крупное обновление "не за горами. Сегодня разработчики выпустили патч для Baldur's Gate 3, который вносит в игру ряд важных исправлений. Несмотря на то, что масштабный первый патч для Baldur's Gate 3 вышел менее недели назад, Larian Studios, очевидно, не покладая рук работает над новыми исправлениями. Обновление весит 593,8 мегабайт, и доступно для загрузки из Steam и GOG.

Первый патч в основном был направлен на устранение многочисленных ошибок и проблем. Второе обновление было направлено на повышение производительности и учет отзывов игроков об игре, в результате чего было внесено несколько изменений. О том, что было исправлено, можно прочитать вот здесь.

Но если кратко, то Larian Studios "существенно улучшила производительность", добавила возможность игрокам "выкидывать" персонажей других игроков, которые были созданы во время кооперативной игры. В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов и было внесено несколько изменений и дополнений в историю Карлах.

Честно говоря, удивительно, как быстро Larian Studios смогла выпустить второй патч, особенно если учесть, сколько изменений было внесено в игру в первом патче. Видно, что компания прислушивается к отзывам игроков и поэтому неудивительно, что игра была так хорошо принята. Есть немало студий, которые оставляют без исправлений свои игры, а Larian Studios продолжает опережать многих своих конкурентов в этом отношении.