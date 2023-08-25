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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 778 оценок

Ролевая игра Baldur's Gate 3 получила первый крупный патч, который исправляет более 1000 ошибок

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butcher69
Новости

Создатели Baldur's Gate 3 объявили о выпуске первого крупного патча для своей глобальной ролевой игры. Размер обновления составляет 2.18 ГБ и прочитать полный список исправлений и улучшений можно вот здесь.

Чего же можно ожидать от этого обновления? Ну, авторы устранили такие проблемы, как NPC, которые иногда замечают вас, когда на самом деле не должны этого делать, левитирующее предметы, такие как кружки и газеты, которые должны подчиняться законам гравитации, и завершение романтической сцены с Шэдоухарт, не срабатывающее у некоторых игроков, а также другие ситуации.

Вам не придется долго ждать патча 2, который уже не за горами. В этом обновлении будет значительно улучшена производительность, но об этом мы расскажем подробнее ближе к его выходу. А пока мы сосредоточены на исправлениях, спасибо вам за то, что вы играете в Baldur's Gate 3 и продолжаете делиться с нами этим приключением.
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Единственный разработчик, слова которого про оптимизацию игры и повышение производительности является правдой, а не очередной галочкой в списке исправлений.

16
wdymBro

Хз, в интернетах пишут ниче не поменялось.

-4
concluding wdymBro

Так про "улучшена производительность" они про 2 патч пишут. Тот что сейчас вышел - исправление ошибок, ничего поменяться и не должно было. Вот если после 2ого не поменяется - тогда да.

5
Mimocrocodil

Ох, как же вы облизываете ларианов....Прямо таки единственный? А то что игра типичный продукт современного геймдева, который вместо того чтобы разок выпустить идеально вылизанную версию надо после релиза еще хримилион патчей делать, чтоб сломать то что работает под видом починки это ни кого не заботит.

-3
real19911

возьми релиз или бету, сравни с с последней версией, дофига пофиксили производительность:D глупее ничего не слышал, для Ремнант 2 вышел патч и сразу 10 фпс накинул, вот это работа на производительностью. А тут исправления на уровне: теперь половые органы гитьянки не видны через одежду!!

0
Flike Mimocrocodil

Ларианы сейчас народные любимцы, т.к. не ушли из России, русский перевод не удалили, денувы, микротранзакций и лутбоксов не внедрили.

Если не скурвятся, как Проджекты, то их будут и дальше любить, и прощать всякие косяки.

0
Flike

Думал, что в первом патче поправят производительность 3 акта.

1
TheLokich

Все еще нагибают, когда там первые патчи крупные были у других издателей? Месяц два спустя?

0
PuserG

И дополнение наверняка не спустя 3 года выйдет)

1
TheLokich PuserG

Ну заготовки Larian сделали, а уж после такой взрывной волны они и дополнение так-же отлично продадут.

0
Flike

По сути это не совсем патч, а скорее, огромный хотфикс.Как минимум обещали исправить редактор персонажа, а в этом патче и этого нет.

0
Кей Овальд

Похвальная скорость. Мобыть, как Ласт оф Ас 1 допройду как раз второй выйдет.

0
Hevin

А когда совместимость сохранений в мультиплеере починят? Уже 3 раз доходим до города и дропает товарища, удаляя сохранку с облака.

0
grendel777

ссылку на GOG инсталлятор патча лучше залейте.

0
remix42rus

Отсутствие русского перевода в некоторых местах пофиксили интересно

0
mambro

Хоть новую игру начинай после этого патча)

0
Limgrave

ссылку на скачку патча да, бесполезный69

0
Protocol10

Теперь, если присунуть карлику, он не начнёт левитировать.

-9
Skorskis

Зря ты так про карли... полуросликов

Любовь должна быть доступна всем

4