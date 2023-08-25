Ролевая игра Baldur's Gate 3 получила первый крупный патч, который исправляет более 1000 ошибок

Создатели Baldur's Gate 3 объявили о выпуске первого крупного патча для своей глобальной ролевой игры. Размер обновления составляет 2.18 ГБ и прочитать полный список исправлений и улучшений можно вот здесь.
Чего же можно ожидать от этого обновления? Ну, авторы устранили такие проблемы, как NPC, которые иногда замечают вас, когда на самом деле не должны этого делать, левитирующее предметы, такие как кружки и газеты, которые должны подчиняться законам гравитации, и завершение романтической сцены с Шэдоухарт, не срабатывающее у некоторых игроков, а также другие ситуации.
Вам не придется долго ждать патча 2, который уже не за горами. В этом обновлении будет значительно улучшена производительность, но об этом мы расскажем подробнее ближе к его выходу. А пока мы сосредоточены на исправлениях, спасибо вам за то, что вы играете в Baldur's Gate 3 и продолжаете делиться с нами этим приключением.
Единственный разработчик, слова которого про оптимизацию игры и повышение производительности является правдой, а не очередной галочкой в списке исправлений.
Хз, в интернетах пишут ниче не поменялось.
Так про "улучшена производительность" они про 2 патч пишут. Тот что сейчас вышел - исправление ошибок, ничего поменяться и не должно было. Вот если после 2ого не поменяется - тогда да.
Ох, как же вы облизываете ларианов....Прямо таки единственный? А то что игра типичный продукт современного геймдева, который вместо того чтобы разок выпустить идеально вылизанную версию надо после релиза еще хримилион патчей делать, чтоб сломать то что работает под видом починки это ни кого не заботит.
возьми релиз или бету, сравни с с последней версией, дофига пофиксили производительность:D глупее ничего не слышал, для Ремнант 2 вышел патч и сразу 10 фпс накинул, вот это работа на производительностью. А тут исправления на уровне: теперь половые органы гитьянки не видны через одежду!!
Ларианы сейчас народные любимцы, т.к. не ушли из России, русский перевод не удалили, денувы, микротранзакций и лутбоксов не внедрили.
Если не скурвятся, как Проджекты, то их будут и дальше любить, и прощать всякие косяки.
Думал, что в первом патче поправят производительность 3 акта.
Все еще нагибают, когда там первые патчи крупные были у других издателей? Месяц два спустя?
И дополнение наверняка не спустя 3 года выйдет)
Ну заготовки Larian сделали, а уж после такой взрывной волны они и дополнение так-же отлично продадут.
По сути это не совсем патч, а скорее, огромный хотфикс.Как минимум обещали исправить редактор персонажа, а в этом патче и этого нет.
Похвальная скорость. Мобыть, как Ласт оф Ас 1 допройду как раз второй выйдет.
А когда совместимость сохранений в мультиплеере починят? Уже 3 раз доходим до города и дропает товарища, удаляя сохранку с облака.
ссылку на GOG инсталлятор патча лучше залейте.
Отсутствие русского перевода в некоторых местах пофиксили интересно
Хоть новую игру начинай после этого патча)
ссылку на скачку патча да, бесполезный69
Теперь, если присунуть карлику, он не начнёт левитировать.
Зря ты так про карли... полуросликов
Любовь должна быть доступна всем