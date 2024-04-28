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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 516 оценок

Документальный фильм о процессе создания Baldur's Gate 3 был полностью переведён творческим коллективом NikiStudio

Избранный Белиара

Для фанатов Baldur's Gate 3 сегодня явно имеется радостная весть: документальный фильм о процессе разработки игры был переведён коллективом NikiStudio. В оригинальной версии ролика интервью у сотрудников Larian Studios проводили работники YouTube-канала Dan Allen Gaming. Удалось привлечь актёров озвучки, сценаристов и людей, ответственных за технологию захвата движения. Разумеется, не обошлось без руководителя бельгийской студии Свена Винке! В самом конце видео мы можем лицезреть экскурсию по офису Wizards of the Coast.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MedBeDuK

А почему ни одного афроамериканца в разрабах

0
temavasilev

Огромное спасибо команде NikiStudio за их труд и энтузиазм. На майских нужно будет заценить их перевод о создании Baldur's Gate 3, да и многим разработчикам посмотреть бы это, а то некоторые разучиваются делать хорошие игры.

0
Ashley33

тела тоже с этих девчонок лепили?

0
HerzokSCP

Переводчики отличные, но 1 вопрос, Лари склеили все трейлеры и комьюнити апдейты в свой документальный фильм? Это же все в течение 4 лет было снято... Рукалицо

0
dexxxx123

Скучно, неинтересно. Что "игра", что фильм... Вообще непонятно почему эту кринжовую визуальную новеллу для извращенцев называют игрой... Геймплея толком нет, прокачки толком нет... тупой рандомный кубик и куча унылого сумбурного текста. Очередное доказательство деградации игровой индустрии и того, как задешево можно купить современных инфантильных геймерков...

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