Документальный фильм о процессе создания Baldur's Gate 3 был полностью переведён творческим коллективом NikiStudio

Для фанатов Baldur's Gate 3 сегодня явно имеется радостная весть: документальный фильм о процессе разработки игры был переведён коллективом NikiStudio. В оригинальной версии ролика интервью у сотрудников Larian Studios проводили работники YouTube-канала Dan Allen Gaming. Удалось привлечь актёров озвучки, сценаристов и людей, ответственных за технологию захвата движения. Разумеется, не обошлось без руководителя бельгийской студии Свена Винке! В самом конце видео мы можем лицезреть экскурсию по офису Wizards of the Coast.
Продолжение культовой серии ролевых игр.
В вас просыпается таинственная, потусторонняя сила, так как ваш мозг становится вместилищем для личинки иллитида. Новые способности, которые она даёт вам, порождают внутри чудовище, и вы теряете всё, что было раньше — дом, друзей, будущее. Однако сила растёт с тьмой, и она станет вашим спасением в жестоком мире, где боги, дьяволы и зловещие потусторонние силы ведут войну за Забытые Королевства.
В этом огромном, разнообразном мире каждый квадратный метр наполнен секретами, и практически всё доступно для исследования — от глубин Подземья до сверкающих крыш Верхнего города. Вам предстоит использовать свои новые способности и знания, чтобы преодолевать препятствия и исследовать этот мир. Но помимо тайн и опасностей, вас ждёт ещё одно испытание — сохранить связь с братством, ведь только вместе вы можете противостоять угрозам и определить будущее Забытых Королевств. Какой след вы оставите в этом мире и сможете ли вы выжить, решать только вам.
Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 150 ГБ (рекомендуется SSD)
DirectX: 11.0
Процессор: Intel i7 8700K / AMD r5 3600
Видеокарта: NVIDIA 2060 Super / AMD RX 5700 XT с 8 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 150 ГБ (рекомендуется SSD)
DirectX: 11.0
А почему ни одного афроамериканца в разрабах
Огромное спасибо команде NikiStudio за их труд и энтузиазм. На майских нужно будет заценить их перевод о создании Baldur's Gate 3, да и многим разработчикам посмотреть бы это, а то некоторые разучиваются делать хорошие игры.
тела тоже с этих девчонок лепили?
Переводчики отличные, но 1 вопрос, Лари склеили все трейлеры и комьюнити апдейты в свой документальный фильм? Это же все в течение 4 лет было снято... Рукалицо
Скучно, неинтересно. Что "игра", что фильм... Вообще непонятно почему эту кринжовую визуальную новеллу для извращенцев называют игрой... Геймплея толком нет, прокачки толком нет... тупой рандомный кубик и куча унылого сумбурного текста. Очередное доказательство деградации игровой индустрии и того, как задешево можно купить современных инфантильных геймерков...