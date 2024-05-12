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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 832 оценки

Некоторые игроки призывают к бойкоту ПК-версии Ghost of Tsushima

butcher69
Новости

Sony проделывает огромную работу по переносу на ПК своих крупнейших игр от внутренних студий, в том числе грядущей Ghost of Tsushima. Однако, похоже, амбиции PlayStation были разрушены самой корпорацией.

Стремясь внедрить требование к аккаунтам PlayStation Networrk, Sony сняла с продажи Helldivers 2 и Ghost of Tsushima в более чем 170 странах. Это решение вызвало возмущение ПК-пользователей, многие из которых призвали к полному бойкоту.

Недавно PlayStation попыталась сделать привязку аккаунта обязательной для Helldivers 2, которая была очень успешна на ПК. Как и ожидалось, фанаты были не слишком довольны, и как раз тогда, когда казалось, что все улеглось, Sony вызвала новую волну гнева.

Поклонники быстро забомбили Helldivers 2 негативными отзывами, и, похоже, Ghost of Tsushima постигнет та же участь. На форумах Steam появляются различные сообщения, призывающие ПК-игроков выступить против Sony.

Давайте объединимся против произвола Sony.

Один из пользователей считает, что такая ситуация требует низких рейтингов и негативных отзывов. Другие призывают полностью запретить Sony на ПК.

Самая большая проблема, похоже, заключается в том, что Steam доступен в гораздо большем количестве стран, чем PlayStation, и в том, что Sony в последний момент решила изменить подход.

Форумы Steam заполнены людьми, недовольными принудительным возвратом денег. Несмотря на новые ограничения, многие пользователи ПК все еще хотят познакомиться с игрой.

9
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Deathdoor

Скачаем с торрента, делов то... Сами себе в ногу стреляют.

12
stasolog

Грех жаловаться, сони и так бесплатно игры на пк выпускают.

3
KIBERMAX

А чё призывать и так уже понятно что игра провалиться по продажам на ПК, спасибо гондонам из Sony.

2
ViolentAthos

Я выбираю третий вариант.

Я буду в неё играть и бойкотировать. Просто западным игрокам, сложно понять, что если скачать игру с торрента, то получиться усидеть на двух стульях)

Хочешь сделать плохо Sony, взломай игру в день выхода

1
dnk-den
На форумах Steam появляются различные сообщения, призывающие ПК-игроков выступить против Sony.

Целых восемь сообщений, Sony в ужасе!

Другие призывают полностью запретить Sony на ПК.
Спойлер
1
Lenyaants

Ахахах, бойкотировать? Они её тупо не смогут купить, это бойкот со стороны разрабов скорее

1
warp 37

Выстрел в ногу?

0
OculusMortem

Тут и бойкотировать ничего не надо, Сони сами бойкот объявили многим игрокам. Теперь девиз сони Play Has Limits

0
Олег Фамилия

Какому байкоту? Все равно игру не купишь

0
Tsssss

Не то что бы сильно хотят, скорее ждут помацать пиратку, а то вдруг зайдёт ))

-1
gameplaynostalgia

Я вот удивляюсь. Они своими ограничениями только хуже себе и студиям делают.
Почему бы Sony не сделать полную свободу игрока: "Play Has No Limit", как у них говорится и потом радоваться количеству проданных копий игры и тем самым делать продолжения?. Ведь сами же расширяют платформы где можно играть, но тут же перекрывают кислород и в этой среде обитания.

Тем самым идут увольнения, сокращения и студии закрываются... Жаль

-1
ugf16349
Pay Has No Limit

Исправлено* )))

0
Taicho ugf16349

И продолжение For the Players

0
Et_alietum

Да че тут байкотировать. Если хочется попробовать игру, скачай с торрента и все.

-1
Кей Овальд

Сама игра не виновата в долбанутости издателя. Бойкотировать саму игру глупо, а вот издателя, не давать ему деньги, да, это реальная мера.

-1
shhelkun

Им надо было добавить " Мы запретили продажи в вашей стране , качайте с торрентов ! "

-1
1barac9U7ada7

Один мой знакомый рассказал МНЕ что ему оформили принудительный возврат средств за Ghost of Tsushima и прислали сообщение : полную версию Ghost of Tsushima можете скачать на торрентах после 16 мая 2024. Как думает врёт или нет? 16 мая будет видно

-1
RavinSakara

Arrowhead Game Studios уже давно подсказала способ борьбы с этими корпорантами – отрицательный отзыв в Steam/PSN и ревью-бомбинг. Чтобы на бумаге у них перед инвесторами данные не сходились. Акции уже отреагировали на их выходки: так что если они думаю, что те 170 стран "нищие" и их акциями не владеют там, как и не могут купить игры – ну, удачи им с такой позицией.

-2
BloodTakeshi

А ты список то видел этих стран?Там в 90% стран шаманы дожди вызывают и люди шарикам от бус радуются и подорожник носят вместо трусов о каких акциях и играх может идти речь,они там с голодухи пухнут.

-1
hpi

Люди определитесь. То вы хотели эксклюзивы сони на пк то теперь не хотите.

-3