Некоторые игроки призывают к бойкоту ПК-версии Ghost of Tsushima

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Скачаем с торрента, делов то... Сами себе в ногу стреляют.
Грех жаловаться, сони и так бесплатно игры на пк выпускают.
А чё призывать и так уже понятно что игра провалиться по продажам на ПК, спасибо гондонам из Sony.
Я выбираю третий вариант.
Я буду в неё играть и бойкотировать. Просто западным игрокам, сложно понять, что если скачать игру с торрента, то получиться усидеть на двух стульях)
Хочешь сделать плохо Sony, взломай игру в день выхода
Целых восемь сообщений, Sony в ужасе!
Ахахах, бойкотировать? Они её тупо не смогут купить, это бойкот со стороны разрабов скорее
Выстрел в ногу?
Тут и бойкотировать ничего не надо, Сони сами бойкот объявили многим игрокам. Теперь девиз сони Play Has Limits
Какому байкоту? Все равно игру не купишь
Не то что бы сильно хотят, скорее ждут помацать пиратку, а то вдруг зайдёт ))
Я вот удивляюсь. Они своими ограничениями только хуже себе и студиям делают.
Почему бы Sony не сделать полную свободу игрока: "Play Has No Limit", как у них говорится и потом радоваться количеству проданных копий игры и тем самым делать продолжения?. Ведь сами же расширяют платформы где можно играть, но тут же перекрывают кислород и в этой среде обитания.
Тем самым идут увольнения, сокращения и студии закрываются... Жаль
Исправлено* )))
И продолжение For the Players
Да че тут байкотировать. Если хочется попробовать игру, скачай с торрента и все.
Сама игра не виновата в долбанутости издателя. Бойкотировать саму игру глупо, а вот издателя, не давать ему деньги, да, это реальная мера.
Им надо было добавить " Мы запретили продажи в вашей стране , качайте с торрентов ! "
Один мой знакомый рассказал МНЕ что ему оформили принудительный возврат средств за Ghost of Tsushima и прислали сообщение : полную версию Ghost of Tsushima можете скачать на торрентах после 16 мая 2024. Как думает врёт или нет? 16 мая будет видно
Arrowhead Game Studios уже давно подсказала способ борьбы с этими корпорантами – отрицательный отзыв в Steam/PSN и ревью-бомбинг. Чтобы на бумаге у них перед инвесторами данные не сходились. Акции уже отреагировали на их выходки: так что если они думаю, что те 170 стран "нищие" и их акциями не владеют там, как и не могут купить игры – ну, удачи им с такой позицией.
А ты список то видел этих стран?Там в 90% стран шаманы дожди вызывают и люди шарикам от бус радуются и подорожник носят вместо трусов о каких акциях и играх может идти речь,они там с голодухи пухнут.
Люди определитесь. То вы хотели эксклюзивы сони на пк то теперь не хотите.