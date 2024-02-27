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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 621 оценка

Фанат Baldur's Gate 3 создал карту, на которой показаны почти все локации игры

KAMA33
Новости

Недавно фанат игры Baldur’s Gate 3 создал огромную карту, на которой изображены почти все игровые локации. Этот амбициозный проект наглядно демонстрирует обширные местности, готовые к исследованию в путешествии по миру Baldur's Gate 3. Совместный проект поклонника Baldur’s Gate 3 и художника с ником Jamelos_leopard завершен. Он наглядно демонстрирует огромный масштаб игрового мира. Объединив практически все игровые области из разных уголков игры, они создали одно общее пространство, включив карты различных зон действия, подземелий и временных областей. Хотя некоторые места были исключены, остальные доступные для исследования локации представлены на впечатляющем изображении.

По данным Jamelos_leopard, игровой мир Baldur’s Gate 3 охватывает около 100 квадратных километров или чуть менее 40 квадратных миль. Хотя карта Baldur's Gate 3 все еще уступает некоторым из самых крупных игр с открытым миром в истории, это означает, что она превосходит карту Grand Theft Auto 5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Deveron

В бг псевдо открытый мир, смысл с гта сравнивать?

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Ой извините
По данным Jamelos_leopard, игровой мир Baldur’s Gate 3 охватывает около 100 квадратных километров или чуть менее 40 квадратных миль. Хотя карта Baldur's Gate 3 все еще уступает некоторым из самых крупных игр с открытым миром в истории, это означает, что она превосходит карту Grand Theft Auto 5

Может, по лору там и 100 км, а в игре мир крошечный, можно все локи за несколько минут пробежать из конца в конец. Просто наполненность контентом (и контейнерами) зашкаливает.

-5
LogicDisciple

несколько это сколько? 360?

0