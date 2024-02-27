Фанат Baldur's Gate 3 создал карту, на которой показаны почти все локации игры

Недавно фанат игры Baldur’s Gate 3 создал огромную карту, на которой изображены почти все игровые локации. Этот амбициозный проект наглядно демонстрирует обширные местности, готовые к исследованию в путешествии по миру Baldur's Gate 3. Совместный проект поклонника Baldur’s Gate 3 и художника с ником Jamelos_leopard завершен. Он наглядно демонстрирует огромный масштаб игрового мира. Объединив практически все игровые области из разных уголков игры, они создали одно общее пространство, включив карты различных зон действия, подземелий и временных областей. Хотя некоторые места были исключены, остальные доступные для исследования локации представлены на впечатляющем изображении.
По данным Jamelos_leopard, игровой мир Baldur’s Gate 3 охватывает около 100 квадратных километров или чуть менее 40 квадратных миль. Хотя карта Baldur's Gate 3 все еще уступает некоторым из самых крупных игр с открытым миром в истории, это означает, что она превосходит карту Grand Theft Auto 5.
В бг псевдо открытый мир, смысл с гта сравнивать?
Может, по лору там и 100 км, а в игре мир крошечный, можно все локи за несколько минут пробежать из конца в конец. Просто наполненность контентом (и контейнерами) зашкаливает.
несколько это сколько? 360?