Геральт был источником вдохновения для одного из персонажей Baldur's Gate 3 на ранних этапах разработки

Итан Рид - актер, озвучивший мужскую версию хранителя снов в Baldur's Gate 3, - сообщил весьма интересную информацию. Из его слов следует, что Геральт из Ривии был источником вдохновения для Larian Studios при создании стража на ранней стадии производства.

Они прислали мне картинку Геральта и паука в качестве "темы". Его [стража из снов ] реплики [диалоги] должны были быть мрачными, в некотором роде готическими. Я записал их и отправил и не получал никаких известий в течение четырех месяцев, - рассказал Итан Рид во время MCM Comic Con в Лондоне.

В течение нескольких месяцев Рид ждал ответа, получил он роль или нет, но в конце концов ему позвонили из Larian Studios.

Они одели меня в костюм для пинг-понга [mocap], потом два месяца не было никаких вестей, так что я подумал: "Это было мучительно", а потом они предложили мне роль, не сказав, в чем она заключается.

Хотя видение создателей изменилось, идея персонажа не пропала даром. Персонаж, который мог бы стать неким сочетанием Белого Волка и паука, - это Карнисс - последователь Абсолюта. Мы познакомимся с ним во втором акте BG 3, когда будем исследовать земли, пострадавшие от проклятия теней.

Изменения в процессе разработки игры - не редкость. В период раннего доступа к Baldur's Gate 3 компания Larian изменяла различных персонажей, в том числе и Минтару, а актриса Эмма Грегори, озвучивающая ее, рассказала о ней на том же мероприятии. Грегори отметила сложный характер дроу и похвалила фанатов, которые видят в ней не только убийственные наклонности, но и "более мягкую" сторону. Актриса описала Минтару следующим образом:

Слова, которые показывают, насколько она „многослойна“, содержатся в предложении, которое она сказала: "Любить другого человека нелегко, это одна из самых трудных вещей, которые вы можете сделать». Это подводит итог тому, что Минтхи - я называю ее Минтхи - не просто одномерная машина для убийства.

Очевидно, что Рид получил роль мужчины-стража, который, можно сказать, не существовал бы без The Witcher 3. Игры, которая и по сей день остается эпохальной, и кто знает, останется ли таким же ее сиквел. Руководство CD Projekt Red уже заявило, что The Witcher 4 пойдет по другому пути, чем ее предшественница, что бы это ни значило.