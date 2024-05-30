Геральт был источником вдохновения для одного из персонажей Baldur's Gate 3 на ранних этапах разработки

Итан Рид - актер, озвучивший мужскую версию хранителя снов в Baldur's Gate 3, - сообщил весьма интересную информацию. Из его слов следует, что Геральт из Ривии был источником вдохновения для Larian Studios при создании стража на ранней стадии производства.
Они прислали мне картинку Геральта и паука в качестве "темы". Его [стража из снов ] реплики [диалоги] должны были быть мрачными, в некотором роде готическими. Я записал их и отправил и не получал никаких известий в течение четырех месяцев, - рассказал Итан Рид во время MCM Comic Con в Лондоне.
В течение нескольких месяцев Рид ждал ответа, получил он роль или нет, но в конце концов ему позвонили из Larian Studios.
Они одели меня в костюм для пинг-понга [mocap], потом два месяца не было никаких вестей, так что я подумал: "Это было мучительно", а потом они предложили мне роль, не сказав, в чем она заключается.
Хотя видение создателей изменилось, идея персонажа не пропала даром. Персонаж, который мог бы стать неким сочетанием Белого Волка и паука, - это Карнисс - последователь Абсолюта. Мы познакомимся с ним во втором акте BG 3, когда будем исследовать земли, пострадавшие от проклятия теней.
Изменения в процессе разработки игры - не редкость. В период раннего доступа к Baldur's Gate 3 компания Larian изменяла различных персонажей, в том числе и Минтару, а актриса Эмма Грегори, озвучивающая ее, рассказала о ней на том же мероприятии. Грегори отметила сложный характер дроу и похвалила фанатов, которые видят в ней не только убийственные наклонности, но и "более мягкую" сторону. Актриса описала Минтару следующим образом:
Слова, которые показывают, насколько она „многослойна“, содержатся в предложении, которое она сказала: "Любить другого человека нелегко, это одна из самых трудных вещей, которые вы можете сделать». Это подводит итог тому, что Минтхи - я называю ее Минтхи - не просто одномерная машина для убийства.
Очевидно, что Рид получил роль мужчины-стража, который, можно сказать, не существовал бы без The Witcher 3. Игры, которая и по сей день остается эпохальной, и кто знает, останется ли таким же ее сиквел. Руководство CD Projekt Red уже заявило, что The Witcher 4 пойдет по другому пути, чем ее предшественница, что бы это ни значило.
А написать в заголовке темы, для какого персонажа - руки устали? А то похоже больше на типикал килкбейт, хотя чему удивляюсь, это же "ПГ"
это полюбому копипаста, думаешь тут кто то новости пишет?)) чекай мой комент удалят)
за уши притянуто, Итан Рид просто спекулирует на ажиотаже вокруг БГ3
Не похоже. Геральт - суровый, олдскульный герой, а в бг3 - соевое поделие, про группу неудачников. Как же меня бесили эти вечно ноющие спутники во время прохождения - такого даже в играх Биовар не было. Еще и в плане характеров они плоские, шаблонные, не запоминающиеся.