Глава Larian Studios поблагодарил за положительные отзывы о Baldur's Gate 3 в Steam

Baldur's Gate 3, вышедшая 3 августа 2023 г. на PC, а затем 6 сентября на PS5, получила множество положительных отзывов от критиков, а также чрезвычайно радушный прием со стороны публики.
Похоже, что фанаты продолжают подтверждать эту любовь, ведь недавно игра достигла отметки в 98% положительных отзывов в Steam, где пользователи продолжают заваливать игру своими положительными рецензиями.
Разумеется, подобное событие не могло обойтись без особой благодарности со стороны Свена Винке, генерального директора Larian Studios.
По правде говоря, мне нужно надеть наушники и не обращать внимания на происходящее, иначе я ничего не буду делать, но это потрясающе. Спасибо вам всем за то, что нашли время на то, чтобы все это написать. Я провел ночь, читая их.
— написал в X ведущий разработчик серии Divinity и Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3 пока доступна только для PC, PS5, а дата выхода для Xbox серии S|X еще не подтверждена, но, судя по всему, игра появится в декабре 2023 года.
Я в стиме ее номинировал везде где только можно.
Не фанат именно такого формата игр, но альтернатив просто нет.
Тем более игра мне подарила эмоции.
Спасибо за такую прекрасную игру этим замечательным людям! Поставил в стиме на игру года, провел в ней сотни очаровательных часов.
Согласен.
Спасибо тебе, Свен!