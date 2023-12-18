Глава Larian Studios подтвердил активную поддержку Baldur's Gate 3 на 2024 год

Пару дней назад сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит обрадовал сообщество игроков крайне амбициозными планами по поддержке игры, которая продолжится и в следующем году. На прямой трансляции он успел намекнуть на новые расы, игровые элементы и так много всего еще, что многие стали сомневаться в его словах. Похоже, сценарист не совсем обманул игроков, но точно преувеличил планы студии Larian на пост-релизную поддержку. В ситуацию решил вмешаться сам глава разработчиков Свен Винке.

В разговоре с порталом IGN геймдизайнер Свен Винке подтвердил, что Larian Studios продолжит работать над обновлениями для Baldur’s Gate 3 и в следующем году. Разработчики планируют заниматься активной поддержкой игры, как минимум, весь 2024 год. Как отметил Винке, сам он вместе с командой работает уже над другим проектом, но большая часть сотрудников остаётся на Baldur’s Gate 3.

Как сообщается, у студии нет конкретных планов для каких-либо нововведений в Baldur’s Gate 3. В Larian не очень хотят заниматься бездумным добавлением или кардинальным изменением чего-либо, поскольку это может привести к серьезным техническим проблемам из-за масштаба проекта. Обновления в 2024 году будут в основном сосредоточены на исправлении ошибок и общем улучшении игры. В ближайшее время новостей от разработчиков точно ждать не стоит, они уходят на зимние каникулы, но уже в начале года мы можем услышать более детальный план поддержки игры.