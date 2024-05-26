Главный сценарист Baldur's Gate 3 раскрыл свою любимую фразу из всей игры

Главный сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит рассказал о своих любимых репликах из игры, в том числе о Минтаре, которую он вспоминает с особой любовью. Смит затронул эту тему в интервью GamesRadar+ на конференции Digital Dragons в Кракове, где он рассказал, что его любимые реплики часто скрыты в более крупных сценах:

«Сцена с Карлах после смерти Горташа, одна только мысль об этом вызывает у меня слезы на глазах, потому что я сентиментален; конец истории Астариона после смерти Казадора - они полны катарсиса, что для меня действительно важно».

Однако самый дорогой для него диалог - это другой диалог, касающийся Минтары, персонажа, который не совсем нравится игрокам.

«Мы хотели придать ей уязвимость, придать ей настоящий характер. Того, кого научили, какой она должна быть и как она должна себя вести, кого научили быть жестокой и параноидальной».

Смит очень гордится этой двойной характеристикой, потому что «она может эмоционально поразить людей, потому что они этого не ожидают». Затем Смит процитировал одну из строк, иллюстрирующую истинную личность Минтары, с помощью которой она была очень близка к разрушению четвертой стены. Фактически, дроу говорит об игроках, которые в конечном итоге убивают ее вместо того, чтобы завербовать:

«У нее есть строка, в которой она упоминает об этом поведении, где она говорит: «Если бы я никогда не встретила тебя, если бы ты никогда не дал мне шанса, я была бы просто еще одним трупом твоего крестового похода».

Смит объяснил, что этими словами игра говорит игроку:

«Эй, мы знаем, что ты сделал, мы знаем, что ты сделал в прошлый раз», и мне очень понравилась эта фраза».