Главный сценарист Larian: надеюсь Baldur's Gate 4 будут делать из любви, а не ради финансовой выгоды

Адам Смит, главный сценарист Larian Studios, поделился своими мнением касательно Baldur's Gate 4, которой может заняться другая студия. Сценарист надеется, что в итоге игра попадет к правильным разработчикам, которые будут действительно обожать вселенную игры:
"Я не хочу показаться грубым: мне бы просто хотелось, чтобы следующую Baldur's Gate сделали потому что разработчики этого действительно хотели, а не потому, что кто-то им сказал: «Это ударит по нашим доходам в следующем квартале»" - сказал Смит
Смит говорит, что в Larian Studios обожают вселенную Dungeons & Dragons, именно поэтому все разработчики в студии старались изо всех сил и прикладывали максимум усилий при разработке Baldur's Gate 3.
Сценарист считает, что во вселенной франшизы можно рассказать еще много интересных историй. Но браться за четвертую часть, по мнению Смита, стоит только если у разработчиков будет действительно крутая идея, и они смогут сказать самим себе: "Это история, которую я хочу рассказать с этими персонажами в этом мире". Смит надеется, что Baldur's Gate 4 получится действительно великолепной игрой.
Известно, что Larian Studios, разработчики Baldur's Gate 3, на данный момент работают над двумя играми по собственным IP и не планируют браться за четвертую часть.
Очень логичное требование. Учитывая то, что когда игры делаются для отчётов, фондов и чисто заработка, получается дер*мо. А когда "от фанатов" для фанатов, огромный спрос и прекрасные оценки
не факт. в чем смысл делать игры если они плохо продаются когда можно вооружиться этой маркетинговой стратегии от фанатов для фанатов?. значит она возможно не очень надежно работает.
свен тебе по ручкам дать что ли? ты тоже добавил повестку ради финансов хотя это ваще ненужно было
А могли бы намного больше денег сэкономить, если бы реально дали сделать игру фанатам серии и ДнД в целом. Любой Игрок и Мастер настольного ДнД может такой сюжет замутить, что любые сценаристы Голливуда позавидуют. Я уж молчу, что люди сделают намного лучше и на одном энтузиазме, дай им только волю.
Да и за примерами далеко ходить не надо. К примеру - модули для Ночей Невервинтера. Насколько я помню, Вестгейт для 2 части вообще был аддоном созданным Игроками, в итоге его сделали официальным.
Другой пример - есть куча фанатских фильмов по Звёздным Войнам, где фанаты используя более низкий бюджет чем именитые студии, создают очень хорошие фанатские фильмы.
Так что, если бы игру реально дали делать фанатам для фанатов, то да, игра бы выстрелила. Однако, все мы знаем, что современные студии скорее сделают себе харакири, чем избавят себя от возможности заработать больше денег выдав очередное гуано.
Из любви к деньгам.
Будут делать ради денег.
Из любви к чему, к повестке?
Повестке? Какой повестке?
щас занесут мешок бабла какой-нибудь юбисофт, те и настрогают балдурс гейт 4: вальгалла с микротранзакциями на шмот для лошади.
Хочется верить, но верится с трудом. Кто кроме Лариванов-то может это сделать? Совокоты разве что.
А что, разве BG3 уже вышел? Я видел только SJW-поделку, похожую на Divinity Original Sin 3, где какие-то непотребства были. Посмотрел и стёр. Какие-то дегенераты поиздевались, видимо.
была бы клева больше сюжетны по фаготен реалмс. джду 3д экшон где будешь бегать с командой всяких авантюристов от первого лица и всех стукать и магий бдыщ и в конце эпичный махач с баалом и по планам потом бегать и там всех стукать бальдурус гате 4 с прокачкой до 80 уровня.