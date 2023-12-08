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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 560 оценок

Игрой года по версии The Game Awards стала Baldur's Gate 3

GRAF_RAGE
Новости

На прошедшей этой ночью The Game Awards произошло много интересного. Мы увидели новые игры, а в некоторых номинациях победили не самые очевидные претенденты. Однако в номинации "Игра года" сюрприза не случилось. Явный фаворит в лице Baldur’s Gate 3 получил заветную статуэтку.

Игра находилась в активной разработке с 2017 года и выросла из замороженной еще в 2003 году Baldur's Gate III: The Black Hound. В 2020 у Baldur’s Gate 3 появилась версия для раннего доступа, в которой любой желающий мог опробовать небольшой кусочек первого акта. Полноценный релиз игры состоялся 3 августа 2023 года.

Благодаря глубокой проработке сюжета и персонажей, интересным квестам. наполненному активностями и событиями миру, а также разветвленной системой диалогов, Baldur’s Gate 3 не только завоевала сердца миллионов игроков, но и вдохнула новую жизнь в жанр классических РПГ.

Помимо звания "Игра года" Baldur’s Gate 3 получила победу в номинациях: "Лучшая поддержка комьюнити", "Лучшая RPG" и "Лучший мультиплеер". Актер Нил Ньюбон, подаривший голос Астариону, получил награду в номинации "Best performance".

39
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Skankhunt42

Калоеды и агушагеймеры ( старфилд и зельда/марио) плачут.

18
simiola

пошли они на х ..й!

4
Newworld_DESTROYER

ну куда уж им до ценителей настоящих игр. классно наверное причмокивать недоделанной српг и гордиться этим

-7
Kerrot Newworld_DESTROYER

Ну дааа.... конечно, куда уж тут до такого шедевра от Тодда Говарда...

почему фанатики Старфилда такие люди злобные и обидчивые....

2
Skankhunt42 Newworld_DESTROYER
6
PolGhost

Ну, а что не так с Зельдой или Марио? А на счет Агушагейминга, посмотрел бы как ты "типа взрослый и не любитель агушагейминга" победил левров, особенно на арене, где они идут подряд (это про TOTK) )

0
Kerrot

HAIL TO THE KING

15
Робот Колдун

Заслуженная награда

10
hamshut

Честно говоря, зря ждал эту церемонию и не спал, практически ни одного вау-анонса.

10
GrYnT101

Ало на ней ворлд Оф ГУ 2 анонсировали

7
ShittyElf

Кто ж сомневался, Ларианы умнички! В доспехах кста вышел Свен - мужик сказал мужик сделал)) Празднуем крч! Игра года действительно игра года!))

9
Сева Реуков

Да. Вот так вот. Заслуженно потом и кровью. Вот так и надо делать игры, Ларианы красавцы, а все их хейтеры пусть идут в баню.✊✊✊✊👑👑👑👑👑🤴🤴🤴🤴👏👏👏👏👏👏👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝

7
Oleg21143

Абсолютно заслуженная победа!

5
dfedfedfe228

Собаки лаят - караван идет! С победой BG3 и его шикарное коммунити(меммунити)!

4
golab42

Абсолютли заслуженно, хоть я и не любитель таких игр, но мне понравилось прошёл почти взахлёб.

4
Kerrot
4
211186

Ну а я че говорил а????? Где вы, кто минусовал меня???

2
dfedfedfe228

Почему то молчат хейтерочки)

4
Макс Макс 007

УРА!

0
FatalleZ

Заслужено, хоть и есть у меня ряд претензии к этой игре. Но это наверно скорее не к игре, а к канонам вселенной D&D.

Хотелось бы сказать что победа BG3 это неожиданность, но нет - в конце концов весь год только и выходил либо проходняк, либо неоптимизированный кал, либо конвеер. Конкурентов так таковых не было, а последователи старфилда с их религией просто в очередной раз забыли принять таблетки, если хоть на секунду думали, что игрой когда станет выпердок Тодда Говарда.

Лично для меня TGA2023 запомнится не победой BG3, а анонсом World of Goo 2. Хотите верьте, хотите нет, но надежные инсайдеры докладывают, что именно World of Goo 2 будет игрой года 2024)))

Спойлер

p.s. Ах да, забыл сказать, что искренне рад, что главный приз не отдали какой-нибудь Зельде или Марио, или упаси хоспади какому-нибудь ремейку некогда великой игры.

0
PolGhost

А мне искренне интересно, почему ты искренне рад, что Зельда не получила Игру Года)

Как по мне, единственная причина, почему она её не получила в прямом столкновении с BG3 - это разница в датах выхода. Банально, о BG3 у людей более свежая память

-1
Wlados3d

Найс. У нинтендобоев с дтф там то ли стадия отрицания, то ли стадия принятия уже началась

0
PolGhost

Всё просто. TOTK - замечательная игра. Которая сделана очень качественно. Единственный недостаток, не самая современная графика. В тоже время BG3 отнюдь в техническом плане не идеальна, багов много, игру допиливают так, будто она еще в раннем доступе.

0
Talendor3

И даже геншинфагов победили в выборе игроков)

0
Offn

Н-да, треш…

-21
Kerrot

Как там новый масыч и драгон эйдж на 10 из 10 кста? Сколько часов наиграл? Хороший сюжет? Геймплей затягивает? Я сам хочу попробовать но не могу найти в магазинах

6
Offn Kerrot

Давно хотел спросить, не смотрю хентай с тентаклями. Как оно?

-7
Kerrot Offn

Чувак ты уже и так обгадился, не усугубляй

Ты не ответил, так что с Масс Эффектом и Драгон Эйдж? Где купить можно эти шедевры?

6