Игрой года по версии The Game Awards стала Baldur's Gate 3

На прошедшей этой ночью The Game Awards произошло много интересного. Мы увидели новые игры, а в некоторых номинациях победили не самые очевидные претенденты. Однако в номинации "Игра года" сюрприза не случилось. Явный фаворит в лице Baldur’s Gate 3 получил заветную статуэтку.
Игра находилась в активной разработке с 2017 года и выросла из замороженной еще в 2003 году Baldur's Gate III: The Black Hound. В 2020 у Baldur’s Gate 3 появилась версия для раннего доступа, в которой любой желающий мог опробовать небольшой кусочек первого акта. Полноценный релиз игры состоялся 3 августа 2023 года.
Благодаря глубокой проработке сюжета и персонажей, интересным квестам. наполненному активностями и событиями миру, а также разветвленной системой диалогов, Baldur’s Gate 3 не только завоевала сердца миллионов игроков, но и вдохнула новую жизнь в жанр классических РПГ.
Помимо звания "Игра года" Baldur’s Gate 3 получила победу в номинациях: "Лучшая поддержка комьюнити", "Лучшая RPG" и "Лучший мультиплеер". Актер Нил Ньюбон, подаривший голос Астариону, получил награду в номинации "Best performance".
Калоеды и агушагеймеры ( старфилд и зельда/марио) плачут.
пошли они на х ..й!
ну куда уж им до ценителей настоящих игр. классно наверное причмокивать недоделанной српг и гордиться этим
Ну дааа.... конечно, куда уж тут до такого шедевра от Тодда Говарда...
почему фанатики Старфилда такие люди злобные и обидчивые....
Ну, а что не так с Зельдой или Марио? А на счет Агушагейминга, посмотрел бы как ты "типа взрослый и не любитель агушагейминга" победил левров, особенно на арене, где они идут подряд (это про TOTK) )
HAIL TO THE KING
Заслуженная награда
Честно говоря, зря ждал эту церемонию и не спал, практически ни одного вау-анонса.
Ало на ней ворлд Оф ГУ 2 анонсировали
Кто ж сомневался, Ларианы умнички! В доспехах кста вышел Свен - мужик сказал мужик сделал)) Празднуем крч! Игра года действительно игра года!))
Да. Вот так вот. Заслуженно потом и кровью. Вот так и надо делать игры, Ларианы красавцы, а все их хейтеры пусть идут в баню.✊✊✊✊👑👑👑👑👑🤴🤴🤴🤴👏👏👏👏👏👏👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝
Абсолютно заслуженная победа!
Собаки лаят - караван идет! С победой BG3 и его шикарное коммунити(меммунити)!
Абсолютли заслуженно, хоть я и не любитель таких игр, но мне понравилось прошёл почти взахлёб.
Ну а я че говорил а????? Где вы, кто минусовал меня???
Почему то молчат хейтерочки)
УРА!
Заслужено, хоть и есть у меня ряд претензии к этой игре. Но это наверно скорее не к игре, а к канонам вселенной D&D.
Хотелось бы сказать что победа BG3 это неожиданность, но нет - в конце концов весь год только и выходил либо проходняк, либо неоптимизированный кал, либо конвеер. Конкурентов так таковых не было, а последователи старфилда с их религией просто в очередной раз забыли принять таблетки, если хоть на секунду думали, что игрой когда станет выпердок Тодда Говарда.
Лично для меня TGA2023 запомнится не победой BG3, а анонсом World of Goo 2. Хотите верьте, хотите нет, но надежные инсайдеры докладывают, что именно World of Goo 2 будет игрой года 2024)))
p.s. Ах да, забыл сказать, что искренне рад, что главный приз не отдали какой-нибудь Зельде или Марио, или упаси хоспади какому-нибудь ремейку некогда великой игры.
А мне искренне интересно, почему ты искренне рад, что Зельда не получила Игру Года)
Как по мне, единственная причина, почему она её не получила в прямом столкновении с BG3 - это разница в датах выхода. Банально, о BG3 у людей более свежая память
Найс. У нинтендобоев с дтф там то ли стадия отрицания, то ли стадия принятия уже началась
Всё просто. TOTK - замечательная игра. Которая сделана очень качественно. Единственный недостаток, не самая современная графика. В тоже время BG3 отнюдь в техническом плане не идеальна, багов много, игру допиливают так, будто она еще в раннем доступе.
И даже геншинфагов победили в выборе игроков)
Н-да, треш…
Как там новый масыч и драгон эйдж на 10 из 10 кста? Сколько часов наиграл? Хороший сюжет? Геймплей затягивает? Я сам хочу попробовать но не могу найти в магазинах
Давно хотел спросить, не смотрю хентай с тентаклями. Как оно?
Чувак ты уже и так обгадился, не усугубляй
Ты не ответил, так что с Масс Эффектом и Драгон Эйдж? Где купить можно эти шедевры?