Игрокам будет сложнее обмануть торговцев в Baldurs Gate 3 после свежего хотфикса

На всех платформах доступно 23-й хотфикс для Baldur's Gate 3, призванный улучшить ваш игровой опыт и устранить ряд ошибок и сбоев.
Торговцы Baldur's Gate также не остались в стороне. Мы с ними пришли к соглашению, что использование контейнеров для обмана, хоть и забавно, но негативно влияет на экономику игры. Поэтому в этом обновлении исправлены несколько ошибок, связанных с покупкой и продажей. Больше никаких бесплатных обедов!
Проблема решена, как и возможность получать деньги за предметы, заблокированные из-за изменения их формы. Теперь торговцы не будут отдавать золото, не получив взамен вещь. Разработчики также устранили другие подобные ошибки, что должно сделать экономику Baldur's Gate 3 более стабильной.
Помимо этого, хотфикс:
- Исправляет ошибку, из-за которой игроки застревали в диалогах с Лаэзель при загрузке сохранения.
- Устраняет несколько сбоев, связанных с редактором персонажа и системой частиц.
Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.
Главное чтобы опять сейвы не слетели. Когда началось обновление перестало сохранять на сервер(
Кайф, активно полируют для меня, как же кайфану сыграв в выкристаллизованную... Терпение вознаграждается, а пока читаю книги по миру. Вот список кому интересно:
https://fantlab.ru/work37555?bcnewinput=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%81&submit=Ok
Промт жил, жив и будет жить
Я уже даже перестал следить за этими патчами и фиксами,это будет бесконечно
Когда они исправят идентификацию dark urge, почему мужика у меня за девку считают баалисты или дворецкий со спутником говорит она? Уилла починят, Ослепление Влаакит... Уже 4 патч идёт если не с релиза эти баги
Каким игрокам?! В эту поделку уже никто не играет...
Играют и будут играть через 10 лет. Я сам ещё не играл, но собираюсь.
Если ты не играл, хотя игра вышла давным-давно, тогда откуда ты знаешь, что в это будут играть через 10 лет? А вдруг тебе игра не понравится? Когда поиграешь, тогда делай выводы.
Лично я через 10 лет точно не буду играть. Я и сегодня не играю. Ибо есть игры гораздо качественнее третьего балдура. Например, недавняя Драгонс Догма 2 и Final Fantasy 16 - вот в них я скорее всего буду играть через 10 лет. Но в BG3 точно нет.
Догма, это та игра которая на пысы5 фпс ниже 30 дропает в каждом втором бою?
Дыа, знак качества прям.
враньё, нет на пысы5 просадок