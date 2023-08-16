Игроки Baldur's Gate 3 теперь соревнуются, кто быстрее дойдет до секс-сцены. Есть первый мировой рекорд

Сообщество спидраннеров придумало весьма необычную категорию для скоростного прохождения Baldur's Gate 3. Вместо привычного прохождения квестов и боссов, необходимых для завершения игры, теперь они соревнуются за секс-сцены. Игроки пытаются как можно быстрее добраться до первой интимной сцены в игре, и уже появились первые рекорды.
Первым в этой категории отметился пользователь под ником Mae. Ранее этот же игрок запомнился самым быстрым прохождением игры, которое заняло у него менее 10 минут. Теперь ему принадлежит еще и рекорд быстрого получения секс-сцены в Baldur's Gate 3 со спутником игрока. Ему удалось заполучить расположение Лаэзель и вступить с ней в интимную близость всего за 7 минут и 54 секунды. Это считается официальным рекордом в сообществе спидраннеров, поэтому уже очень скоро он может быть улучшен другим энтузиастом.
Самой сложной частью в этом рекорде для геймера стал момент сражения с гоблинами перед Изумрудной рощей. Эту часть невозможно пропустить или быстро пройти, поэтому ему приходилось полностью отыгрывать ходы в бою, что заняло больше всего времени из рекорда. Как только это закончилось, он быстро убедил одного из тифлингов, Зорру, поклониться их гитянке — Лаэзель. Героиня это оценила по достоинству, и поэтому уже вечером в лагере была готова к близости с игроком.
Baldur's Gate 3 доступно для игры на ПК и скоро доберется до PS5, а игроков будут ждать новые рекорды.
гитянки яйцами размножаются. видимо секс был анальным.)
Я Минтару трахнул на +- 30 минуте игры, не рекорд конечно, но я и не спидранил.
Спидраннеры, а в реале слабо?
Хламидиоз за 7 минут.
Зачем? В реале бы так соревновались
В реале так не выйдет.
Почему? Достаточно приложить малость усилий
В реале гоблины защищены законом и ук =)
типичный коммент "альтернативного гения".
В реале ещё быстрее)