Игроки Baldur's Gate 3 теперь соревнуются, кто быстрее дойдет до секс-сцены. Есть первый мировой рекорд ©

Сообщество спидраннеров придумало весьма необычную категорию для скоростного прохождения Baldur's Gate 3. Вместо привычного прохождения квестов и боссов, необходимых для завершения игры, теперь они соревнуются за секс-сцены. Игроки пытаются как можно быстрее добраться до первой интимной сцены в игре, и уже появились первые рекорды.

Первым в этой категории отметился пользователь под ником Mae. Ранее этот же игрок запомнился самым быстрым прохождением игры, которое заняло у него менее 10 минут. Теперь ему принадлежит еще и рекорд быстрого получения секс-сцены в Baldur's Gate 3 со спутником игрока. Ему удалось заполучить расположение Лаэзель и вступить с ней в интимную близость всего за 7 минут и 54 секунды. Это считается официальным рекордом в сообществе спидраннеров, поэтому уже очень скоро он может быть улучшен другим энтузиастом.

Самой сложной частью в этом рекорде для геймера стал момент сражения с гоблинами перед Изумрудной рощей. Эту часть невозможно пропустить или быстро пройти, поэтому ему приходилось полностью отыгрывать ходы в бою, что заняло больше всего времени из рекорда. Как только это закончилось, он быстро убедил одного из тифлингов, Зорру, поклониться их гитянке — Лаэзель. Героиня это оценила по достоинству, и поэтому уже вечером в лагере была готова к близости с игроком.

Baldur's Gate 3 доступно для игры на ПК и скоро доберется до PS5, а игроков будут ждать новые рекорды.