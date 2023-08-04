Игроки по всему миру в полном восторге от Baldur's Gate 3 и хвалят создателей за отсутствие микротранзакций ©

Baldur's Gate 3 дебютировала на рынке, и что это был за дебют! Количество игроков, играющих одновременно, росло с ужасающей скоростью и в настоящее время рекорд по количеству одновременных игроков в сети составляет 472 136. Нет недостатка и в ошеломляюще положительных отзывах.

Подавляющее большинство комментариев, связанных с последним творением Larian Studios, положительные, что неудивительно - Baldur's Gate 3 хвалят за сюжет, графику, свободу выбора и приятный геймплей. Однако игроки высоко оценивают не только саму игру, но и разработчиков. Особенно им понравился их подход к микротранзакциям.

На Reddit один из фанатов BG3 опубликовал ответ Larian Studios на один из животрепещущих вопросов - будут ли микротранзакции в игре. Разработчики ответили, что нет, поскольку они считают возможным обеспечить захватывающий игровой опыт без дополнительной монетизации в виде возможности купить что-либо за реальную внутриигровую валюту. Это уже не первое обращение разработчиков к данной теме — подобная информация также содержится на официальном сайте Baldur's Gate 3.

Подход Larian Studios был положительно встречен геймерами, которые не жалеют теплых слов в адрес студии. Поклонники хвалят разработчиков, упоминая также FromSoftware, которая также делает ставку на создание захватывающего игрового процесса, лишенного микротранзакций.

Из комментариев видно, что фанаты верят в видение Larian Studios. Аналогичным образом ютубер Asmongold заявил, что купил Baldur's Gate 3 не для того, чтобы поиграть в игру, а чтобы поддержать разработчиков за их образцовый подход к созданию игр.

Ютубер прямо заявил, что любой разработчик, решивший выпустить игру, которая предлагает полноценный опыт без функции покупки дополнительных предметов и улучшений, заслуживает уважения, поскольку такие ситуации, к сожалению, встречаются нечасто.

В конце своего видеоролика Asmongold отметил, что в последние годы независимые разработчики (такие как Larian), выпускающие инди-игры, показали, что можно создать очень приятный и полный опыт без взимания дополнительной платы, и, как он заявил, за последние 3-5 лет он получил больше удовольствия от игры в так называемые "инди", чем от ААА-продукции.

Напоследок напомним, что Baldur's Gate 3 доступна на ПК через магазин Steam. На консолях PlayStation 5 игра дебютирует 6 сентября.