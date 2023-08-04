Игроки по всему миру в полном восторге от Baldur's Gate 3 и хвалят создателей за отсутствие микротранзакций

Baldur's Gate 3 дебютировала на рынке, и что это был за дебют! Количество игроков, играющих одновременно, росло с ужасающей скоростью и в настоящее время рекорд по количеству одновременных игроков в сети составляет 472 136. Нет недостатка и в ошеломляюще положительных отзывах.
Подавляющее большинство комментариев, связанных с последним творением Larian Studios, положительные, что неудивительно - Baldur's Gate 3 хвалят за сюжет, графику, свободу выбора и приятный геймплей. Однако игроки высоко оценивают не только саму игру, но и разработчиков. Особенно им понравился их подход к микротранзакциям.
На Reddit один из фанатов BG3 опубликовал ответ Larian Studios на один из животрепещущих вопросов - будут ли микротранзакции в игре. Разработчики ответили, что нет, поскольку они считают возможным обеспечить захватывающий игровой опыт без дополнительной монетизации в виде возможности купить что-либо за реальную внутриигровую валюту. Это уже не первое обращение разработчиков к данной теме — подобная информация также содержится на официальном сайте Baldur's Gate 3.
Подход Larian Studios был положительно встречен геймерами, которые не жалеют теплых слов в адрес студии. Поклонники хвалят разработчиков, упоминая также FromSoftware, которая также делает ставку на создание захватывающего игрового процесса, лишенного микротранзакций.
Из комментариев видно, что фанаты верят в видение Larian Studios. Аналогичным образом ютубер Asmongold заявил, что купил Baldur's Gate 3 не для того, чтобы поиграть в игру, а чтобы поддержать разработчиков за их образцовый подход к созданию игр.
Ютубер прямо заявил, что любой разработчик, решивший выпустить игру, которая предлагает полноценный опыт без функции покупки дополнительных предметов и улучшений, заслуживает уважения, поскольку такие ситуации, к сожалению, встречаются нечасто.
В конце своего видеоролика Asmongold отметил, что в последние годы независимые разработчики (такие как Larian), выпускающие инди-игры, показали, что можно создать очень приятный и полный опыт без взимания дополнительной платы, и, как он заявил, за последние 3-5 лет он получил больше удовольствия от игры в так называемые "инди", чем от ААА-продукции.
Напоследок напомним, что Baldur's Gate 3 доступна на ПК через магазин Steam. На консолях PlayStation 5 игра дебютирует 6 сентября.
Спасибо Ларианам за возвращение веры в индустрию. Творцы ещё есть, не только дельцы.
Веры в индустрию??? Да таких игр не будет ещё лет пять минимум.
Тоже верно.
"Тоже" - слитно.
Ага, спасибо.
Желаю хороших продаж и скорейшего приступления к разработке дивинити 3 :3
Может всё-таки прИступления?
Проверочное слово прИ'ступ))
Да. Не доглядел за автоподбором
ЭТА игра аномалия не ждите ещё такого!!!!!
GTA VI, в плане проработки мелочей и прочего, уж точно
а че косынку не вспомнил?
Мне кажется графика была лучше раньше. Играю на ультра и не по нраву ощущение какой-то пелены на экране, ее хорошо видно в диалогах на персонажах. Как будто прозрачная пленка на них с точками.
Что то с настройками.
Карта АМД? Если так, в настройки графики в драйвере надо смотреть.
Может дело в fsr
Карта от Nvidia. Возможно это личные ощущения.
Та игра которую стыдно пиратить. Куплю сразу как устрою компу нормальный апргрейд... нет... боюсь мне по факту нужно менять системный блок. Целиком. Уж слишком старый чтоб всерьёз просто замена запчастей помогла (почему я купил интел, а не AMD - у них совместимость старых мат плат и процессоров в разы лучше).
Вот только это не инди. Даже ДОС2 уже не была инди. А БГ3 это даже больше чем ААА, туда ресурсов видно что вложено просто дохрена.
И какой же у игры издатель, который финансировал разработку?
Larian studio.
Инди это не без издателя, это размер. У ведьмака и кибера тоже издателя стороннего нет.
Тебе видимо стоит узнать понятие термина "инди".
Инди-игра - компьютерная игра, созданная отдельным разработчиком или небольшим коллективом без финансовой поддержки издателя компьютерных игр.
До начала работы над Baldur's Gate 3 Larian Studios представляла собой коллектив из 140 разработчиков, которые могли справиться с созданием крупных ролевых игр. Но разработчики поняли, что для нового проекта этого недостаточно и команда была расширена до 450 специалистов
Larian Studios - бельгийская компания, занимающаяся разработкой и издательством компьютерных игр. Они сами являются издателем своей продукции.
В этом случае такое понятие как "инди" должно перестать существовать, поскольку каждый независимый разработчик является издателем своих собственных проектов.
Чел, издатель не просто дает деньги он так же имеет полное право продвигать в игре свои интересы и почти всегда им пользуется. Так же издатель имеет право давления на разработчиков чтобы они выпустили игру быстрее чем должно к примеру
BG 3 полностью независимый проект Larian Studios созданный ими самими, а не кем-то под их влиянием и финансированием
Еще бы вылеты из игры починили, а то весь форум стима завален одними вылетами+сам страдаю от них. Уже хз что сделать.
хз, это видимо те кто от раннего доступа игру не очистил. у меня 4,5 час и не одного вылета
Вообще не играл в ранний доступ и каждые 10-15мин игра крашит и неважно дх11 или вулкан
Дизайн персонажей, шмоток, локаций очень хорошо, прям почти все лучшим идёт в лаге дизайна из разных игр, включая ММО.
Как выбрать класс некромант скажите пожалуйста, какой надо клас изначально выбрать? Что-то доехать не могу. Нет в выборе класов некромант, просто когда выбираешь как то клас некромант, есть свои диалоги.
Волшебник, на 2 уровне персонажа будет выбор школы некромантии
Странно, чего разрабы видео запостили что у некроманта изначально есть диалог с мозгом другой. Когда приземляешься, потом же дадут поменять класс, вроде как?
Честно, я не смотрел (ну старался не смотреть) от разрабов ничего) Просто я выбрал на 2 уровне школу некромантии. Изучаю потихоньку мир скажем так
И как, есть там типо поднятия трупа или что то подобное?
В раннем билде был разговор с трупами (кстати очень эффектное) А до поднятие нежите я еще не дошел)
спасибо за бесплатный шедееееевр!!!!
Это тот, который подстраивается под общественное мнение? Не надо такого мусора тут.
Baldur's Gate 3,а почему три,это типо третья часть,честно говоря,вообще не слыхал про эту игру,до выхода данной части
Просто, ты похоже еще не родился когда вторая часть вышла
Так погугли, первая часть вышла в 98м году, это был шедевр того времени, как сейчас помню.
как ты мог слышать если тебе сейчас 13 лет
еще доллары по 5 руб были.
тоже не слышал?
Игра топ но гейплей дерьмо моча
О, ну ка ценитель, расскажи свой пример увлекательных игр? Хант наверно?
Какого чёрта игра, в которой надо думать, стала такой популярной?
Игра отстой, потому что все ломанулись в неё играть, в том числе и через гфн, и теперь там гигантские очереди. Сколько ж народа любит зоопорно...
Вау! Это так толсто, что даже сало с монитора потекло
Создавал перса час, побегал ещё мин 40 и удалил, не понравилась
держи в курсе
держи в курсе
А прошел ли ты две части их дивайнити? Я их прошел несколько раз. Наверное если ты не фанат днд и пошаговых боёв, не стоило и начинать. Погуглил бы сначала что за игра.
Вот вся суть "фанатов" это игры. Купить игрулю, чтобы не играть в неё потому, что ХАЙП ХАЙП ХАЙП.
Маркетолухи ларианов гениально отработали, конечно. Продали игру людям, которые прекрасно понимают что не будут в неё играть
АУУУ, РЕБЯТ, АКСТИТЕСЬ. Игры должны быть ВЕСЁЛЫМИ, в них должно быть ИНТЕРЕСНО играть. БГ3 не такая игра. Её все дропают. Вудуш дропнул, Мэддисон дропнул, Асмонголд даже не будет начинать, хотя играл в Ременанта.
Вы сами то на секунду задумайтесь зачем поддерживать разработчиков делающих СКУЧНУЮ ИГРУ в которую НИКТО ИГРАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ.
Её онлайн уже жестко просел и она потеряла почти 50% игроков. Всего за сутки!
Все зашли такие, посмотрели на первый бой и сказали "ну его нафиг" и погли дальше играть В ВЕСЁЛЫЕ игры.
То что мы видим - это серьезный удар по игровой индустрии. Игры должны быть весёлыми, а не как БГ3. Таких разработчиков не стоит поддерживать рублём.
Ты хоть это...таблетки принимай, попустит
И если для тебя Меддисон на полном серьезе это авторитет, то у тебя точно с головой проблемы.
Ты часом не разработчик который в твиттер писал о Baldur's Gate 3 как о аномалии ?Самая тупая придирка по поводу веселья. Стратегии? Не не слышал. Градостроители ? Тоже не в курсе. Не интересно играть в БГ 3? Скажи это тем кто в раннем доступе наиграл 100+ часов, а потом рассказывай про то, что играть не интересно. Бои ? Ты вообще интересовался новостями об игре ? Сразу сказали какие будут бои и все всё знали с самого начала. Мэддисон это конечно "авторитет", к его мнению прислушиваются однозначно. Иди играй Call of Duty и скидывай по 10- 20$ на новые скины и БП это же куда веселее и интереснее. Ведь любое го*но схаваем, да ? И когда анонсируют новую часть колды или warzone 3 скажут сразу: Боже игра года!!!!!!!!!!!
Слишком толсто, чувак. Про Мэддисона вообще топ. Устроил резню в мирной локации по рофлу - жалуется на большое количество боёв. Спелы дальше названия не читал. А то, что он предпочёл бы Dragon Age inquisition, чем Baldur's Gate 3 просто разрыв.
"Потеряла 50 процентов Аудитории" - ЧИВО?
Вот опять же либо балабол либо флуд, это тебе чо КС или ПУБГе твои любимые и ВЕСЕЛЫЕ? Прикинь все одиночные игры после первого дня теряют аудиторию.
И вау! Вчера на пике было 400 - 450 тысяч. Сейчас уже больше 300 тысяч. Где потеря в 50 процентов, балаболка? Считать не умеешь?
У кого-то своя голова на плечах есть, а за кого-то думают придурковатые стримеры. Целевая аудитория игру не раз пройдёт, не переживай. Выпей таблеточки)
да gamnom оказлась, настолько не интересная что дропается с легкой руки и успешно забывается
Сколько же зависти)
Гоните его! Насмехайтесь над ним! )))
иди в пупк)