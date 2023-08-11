Компания Larian заявила, что работает над первым патчем "с гигантским списком изменений" для Baldur's Gate 3

Компания Larian заявила, что работает над первым патчем для Baldur's Gate 3, но не будет раскрывать дорожную карту игры.
В сообщении для сообщества студия заявила, что у нее есть "дорожная карта исправлений и патчей", поблагодарив игроков и разработчиков за их работу по поиску и устранению ошибок и других проблем. Однако далее Larian заявила, что не будет публиковать дорожную карту исправлений и патчей, "потому что нам нужна свобода действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было что-то изменить, не замыкаясь в себе".
Для игры такого размера и с таким количеством подвижных частей это вполне справедливо. Тем не менее, Larian сообщает, что первый крупный патч для Baldur's Gate 3 находится в стадии разработки, и что он "будет включать в себя гигантский список исправлений и изменений".
До сих пор у нас была лишь пара хотфиксов Baldur's Gate, которые устраняли некоторые наиболее заметные проблемы игры. Среди них - все, начиная от огромного набора исправлений и заканчивая проблемой обрезания, из-за которой некоторые гениталии были видны сквозь одежду. Стыдно.
Все исправления, которые уже были сделаны, будут перенесены в Baldur's Gate 3 на PS5. Это отличная новость для поклонников консоли, поскольку версия для ПК уже работает достаточно хорошо, а если производительность будет соответствовать производительности PlayStation, то версия для PS5 может оказаться даже лучше, чем версия для ПК на момент запуска.
Это офигенно. Сейчас прохожишь разок а потом через полтора годика вместе с DLC каким нибудь ещё раз.
Тот случай когда хочется пожелать удачи и не торопить.
длс вряд ли будут. Об этом уже они заявили. Если и будут, то очень не скоро
Ну из того, что говорил Винке, я понял, что создание ДЛС с повышением уровня с 12-20 там придётся намного больше прикладывать в разработку в два раза больше, чем саму вышедшую оригинальную игру, поскольку в настолке по ДнД на этих уровнях появляются плюшки окодо божественного толка и враги там должны быть непростые смертные. Ну здесь скорее надо тогда 4 часть разрабатывать с переносом персонажей и историй.
вот жиза. Хочется данным примером тыкать в рыла копрофагам киберпука, которые спустя 3 года что то ещё ждут и восхваляют.
ну и в чём проблема ? ты глянь потенциалы ролевух пасфаиндеров или НВН, там что то десятилетиями никто не мурыжился. Для всех дел достаточно лишь воли разрабов. Я прям болдею с этих высеров про сроки - дожили называется
Главное чтобы гемйплейные моды не сломали
Патчами допилят и через год будет совсем другая игра .
Как обычно и бывает у Ларианов, кстати.
Ранний допуск 2. Ну и нафига тогда сейчас вообще играть?