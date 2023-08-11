Компания Larian заявила, что работает над первым патчем "с гигантским списком изменений" для Baldur's Gate 3 ©

Компания Larian заявила, что работает над первым патчем для Baldur's Gate 3, но не будет раскрывать дорожную карту игры.

В сообщении для сообщества студия заявила, что у нее есть "дорожная карта исправлений и патчей", поблагодарив игроков и разработчиков за их работу по поиску и устранению ошибок и других проблем. Однако далее Larian заявила, что не будет публиковать дорожную карту исправлений и патчей, "потому что нам нужна свобода действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было что-то изменить, не замыкаясь в себе".

Для игры такого размера и с таким количеством подвижных частей это вполне справедливо. Тем не менее, Larian сообщает, что первый крупный патч для Baldur's Gate 3 находится в стадии разработки, и что он "будет включать в себя гигантский список исправлений и изменений".

До сих пор у нас была лишь пара хотфиксов Baldur's Gate, которые устраняли некоторые наиболее заметные проблемы игры. Среди них - все, начиная от огромного набора исправлений и заканчивая проблемой обрезания, из-за которой некоторые гениталии были видны сквозь одежду. Стыдно.

Все исправления, которые уже были сделаны, будут перенесены в Baldur's Gate 3 на PS5. Это отличная новость для поклонников консоли, поскольку версия для ПК уже работает достаточно хорошо, а если производительность будет соответствовать производительности PlayStation, то версия для PS5 может оказаться даже лучше, чем версия для ПК на момент запуска.