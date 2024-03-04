Larian поделилась обновленной информацией о физическом релизе Baldur's Gate 3, копии для ПК готовы

Физическое издание Baldur's Gate 3, входящее в состав Deluxe Edition, уже готово к отправке на ПК. Однако теперь подтвердилось, что релиз для Xbox придется распространять на четырех дисках, что, скорее всего, отодвинет дату его выхода на апрель.



Об этом сообщил глава издательства Larian Майкл Даус, который только что поделился изображением грузовика, полного копий Baldur's Gate 3 Deluxe Edition, готовых для тех, кто заказал этот релиз игры на ПК.

Поскольку копии для ПК могут быть отправлены в любой день, Дауса спросили, что это значит для консольного релиза. Он ответил: "Консоль выйдет чуть позже. У ПК-версии нет диска, поэтому время выхода бесконечно сокращается. Как только я буду знать точно, я сообщу о сроках выхода".



Для фанатов Xbox это время может быть немного отдаленным. Вскоре после этого Даус добавил, что, как он и предполагал на прошлой неделе, релиз для Xbox действительно будет распространяться на четырех дисках. Это связано с тем, что игра превысила лимит в 500 МБ для трех дисков, и Larian не хотела урезать контент.

"Вероятно, из-за этого дата выхода первой волны 25 марта сместится на первую неделю апреля", - говорит Даус. "Сначала ПК. Отсутствие дисков облегчает жизнь. 4 диска - тяжело!"



На данный момент магазин Larian сообщает, что первая волна Deluxe Editions на всех платформах уже распродана. Однако, поскольку это не ограниченное издание, вы все еще можете оформить предварительный заказ, но вам придется подождать, пока вторая волна не будет разослана во втором квартале 2024 года.



Это единственный способ заполучить физическую копию Baldur's Gate 3. Игра вышла только в цифровом виде на ПК в августе 2023 года, месяцем позже она появится на PlayStation 5, а в декабре - на Xbox. По иронии судьбы, Xbox-игроки могут оказаться последними, кто снова получит Baldur's Gate 3, так как делюкс-издание для PS5 будет представлено на двух дисках, что, вероятно, облегчит его доставку.