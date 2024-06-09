Larian помогли игроку, создав для него специальное сохранение чтобы преодолеть баг в его прохождении Baldur's Gate 3

Пользователь Lastion_Rabbit2888 рассказал на Reddit об интересном случае, который недавно произошел с ним. По его словам, во время прохождения Baldur's Gate 3 на максимальном уровне сложности он столкнулся с непроходимым багом: его главный герой просто исчез из игры вместе с инвентарем. Из-за этого он не мог дальше продолжить прохождение.
Ситуация осложнялась тем, что на максимальном уровне сложности в игре доступно лишь одно сохранение и оно уже было испорчено, при этом были наиграны уже десятки часов. Другие игроки не смогли посоветовать ему ничего дельного для решения проблемы и отчаявшись, игрок решил обратиться за советом в техподдержку Larian Studios, предполагая что его ждет стандартная отписка от бота.
Сотрудник студии, Виктор, попросил его прислать ему сломанное сохранение, а уже через пару дней разработчики прислали игроку в ответ новое сохранение, в котором разработчики смогли полностью восстановить его персонажа и инвентарь. Благодаря этому игрок смог допройти Baldur's Gate 3. Он остался очень благодарен сотруднику студии Виктору, с которым он вел переписку, и команде техподдержки в принципе.
Игроки в комментариях отметили, что именно так и должна работать техподдержка - помогать пользователям с возникшей проблемой, но, к сожалению, в ряде других компаний вместо реальной техподдержки отвечают боты, которые пишут стандартные шаблонные фразы и практически не помогают своими действиями в случае реального возникновения проблем.
Остается надеяться, что Larian Studios исправили не только сохранение, но и определили проблему, которая привела к исчезновению персонажа, исправив это в будущих обновлениях, чтобы другие игроки не столкнулись с такой же проблемой как Lastion_Rabbit2888.
Боты помогли с сохранением, молодцы
у меня к стати как-то пропадали компаньоны.. правда я думал что это последствия того что они были убиты, после чего я воскрешал их, они походили пару минут и исчезали и больше я их не видел.. ни в лагере ни в тех местах где обычно с ними пересекаешься..
У меня как то исчезли анимации губ у всех персонажей, причём остальные лицевые анимации сохранились что только не пробовал , помогла проверка кэша в стиме , видимо после обновления слетели какие то файлы , после проверки и докачки файлов все анимации вернулись .
Тоже было такое, когда со 2го акта перемещаешься в первый
интересно, где был персонаж и что он там делал вместе со своим инвентарем.
наверно он узнал какие то секреты того как устроена вселенная.
Вот на такой случай и бэкапят сэйвы. У меня было тупо вся партия с подъёмника съехала в бездну, вот тебе прохождение в режиме чести — побеждён багами. К счастью предусмотрительность с бэкапом спасла ситуацию.