Larian помогли игроку, создав для него специальное сохранение чтобы преодолеть баг в его прохождении Baldur's Gate 3

Пользователь Lastion_Rabbit2888 рассказал на Reddit об интересном случае, который недавно произошел с ним. По его словам, во время прохождения Baldur's Gate 3 на максимальном уровне сложности он столкнулся с непроходимым багом: его главный герой просто исчез из игры вместе с инвентарем. Из-за этого он не мог дальше продолжить прохождение.

Ситуация осложнялась тем, что на максимальном уровне сложности в игре доступно лишь одно сохранение и оно уже было испорчено, при этом были наиграны уже десятки часов. Другие игроки не смогли посоветовать ему ничего дельного для решения проблемы и отчаявшись, игрок решил обратиться за советом в техподдержку Larian Studios, предполагая что его ждет стандартная отписка от бота.

Сотрудник студии, Виктор, попросил его прислать ему сломанное сохранение, а уже через пару дней разработчики прислали игроку в ответ новое сохранение, в котором разработчики смогли полностью восстановить его персонажа и инвентарь. Благодаря этому игрок смог допройти Baldur's Gate 3. Он остался очень благодарен сотруднику студии Виктору, с которым он вел переписку, и команде техподдержки в принципе.

Игроки в комментариях отметили, что именно так и должна работать техподдержка - помогать пользователям с возникшей проблемой, но, к сожалению, в ряде других компаний вместо реальной техподдержки отвечают боты, которые пишут стандартные шаблонные фразы и практически не помогают своими действиями в случае реального возникновения проблем.

Остается надеяться, что Larian Studios исправили не только сохранение, но и определили проблему, которая привела к исчезновению персонажа, исправив это в будущих обновлениях, чтобы другие игроки не столкнулись с такой же проблемой как Lastion_Rabbit2888.