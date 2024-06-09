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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 872 оценки

Larian помогли игроку, создав для него специальное сохранение чтобы преодолеть баг в его прохождении Baldur's Gate 3

AceTheKing
Новости

Пользователь Lastion_Rabbit2888 рассказал на Reddit об интересном случае, который недавно произошел с ним. По его словам, во время прохождения Baldur's Gate 3 на максимальном уровне сложности он столкнулся с непроходимым багом: его главный герой просто исчез из игры вместе с инвентарем. Из-за этого он не мог дальше продолжить прохождение.

Ситуация осложнялась тем, что на максимальном уровне сложности в игре доступно лишь одно сохранение и оно уже было испорчено, при этом были наиграны уже десятки часов. Другие игроки не смогли посоветовать ему ничего дельного для решения проблемы и отчаявшись, игрок решил обратиться за советом в техподдержку Larian Studios, предполагая что его ждет стандартная отписка от бота.

Сотрудник студии, Виктор, попросил его прислать ему сломанное сохранение, а уже через пару дней разработчики прислали игроку в ответ новое сохранение, в котором разработчики смогли полностью восстановить его персонажа и инвентарь. Благодаря этому игрок смог допройти Baldur's Gate 3. Он остался очень благодарен сотруднику студии Виктору, с которым он вел переписку, и команде техподдержки в принципе.

Игроки в комментариях отметили, что именно так и должна работать техподдержка - помогать пользователям с возникшей проблемой, но, к сожалению, в ряде других компаний вместо реальной техподдержки отвечают боты, которые пишут стандартные шаблонные фразы и практически не помогают своими действиями в случае реального возникновения проблем.

Остается надеяться, что Larian Studios исправили не только сохранение, но и определили проблему, которая привела к исчезновению персонажа, исправив это в будущих обновлениях, чтобы другие игроки не столкнулись с такой же проблемой как Lastion_Rabbit2888.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Deveron

Боты помогли с сохранением, молодцы

4
Sivispacempb
2
Zloy Kot

у меня к стати как-то пропадали компаньоны.. правда я думал что это последствия того что они были убиты, после чего я воскрешал их, они походили пару минут и исчезали и больше я их не видел.. ни в лагере ни в тех местах где обычно с ними пересекаешься..

1
Sivispacempb

У меня как то исчезли анимации губ у всех персонажей, причём остальные лицевые анимации сохранились что только не пробовал , помогла проверка кэша в стиме , видимо после обновления слетели какие то файлы , после проверки и докачки файлов все анимации вернулись .

0
Егор Бурдулюк

Тоже было такое, когда со 2го акта перемещаешься в первый

0
MunchkiN 616

интересно, где был персонаж и что он там делал вместе со своим инвентарем.
наверно он узнал какие то секреты того как устроена вселенная.

0
AT_Sagor

Вот на такой случай и бэкапят сэйвы. У меня было тупо вся партия с подъёмника съехала в бездну, вот тебе прохождение в режиме чести — побеждён багами. К счастью предусмотрительность с бэкапом спасла ситуацию.

0