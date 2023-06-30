Microsoft помогает в работе над разделенным экраном в Baldur's Gate 3 на Xbox Series S ©

В ближайшие месяцы Baldur's Gate 3 получит свою финальную версию вместе с консольным релизом. Пока что игра была анонсирована только для PS5, так как ранее студия заявляла, что у них возникли проблемы с адаптацией функции разделения экрана на Xbox Series S. Поскольку Microsoft требует паритета между Xbox Series X и Series S в отношении контента, а Larian Studios не хочет выпускать игру без функции разделенного экрана, выходит, что студия пытается адаптировать данную функцию для недорогой консоли Microsoft.

Свен Винке, глава Larian Studios, недавно беседовал с IGN, имея возможность рассказать о трудностях студии. По его словам, команде, возможно, придется пойти на определенные жертвы, чтобы выпустить игру на Xbox.

Возможно, нам придется пойти на некоторые компромиссы, но мы стараемся быть очень ограниченными в тех компромиссах, на которые нам придется пойти. Это одна из причин, почему нам требуется больше времени. Но я не хочу опережать команду разработчиков. Я не хочу говорить, как это будет выглядеть, пока мы не закончим и не решим, что можно выпускать.

Команде не удалось вовремя подготовить версию для Xbox, поскольку игра постоянно пополнялась контентом, а значит, они не имели представления об окончательном объеме и уровне оптимизации, необходимой для Xbox Series S. Чтобы решить эту проблему, как утверждает Винке, была даже оказана поддержка от инженеров из Microsoft. Так как студия не хотела навредить другим платформам отсрочкой релиза игры, версию для Xbox в итоге оставили на потом.

У нас определенно была поддержка от Microsoft. У нас была поддержка от Xbox Advanced Technology Group (ATG). Они нам очень помогли. Все хотят, чтобы она была на Xbox. Дело не в том, что мы не хотим видеть ее на Xbox. Просто наша проблема - именно в нас, в Larian - в том, что мы только что сделали очень большую игру. И это очень сложная игра.



Кроме того, мы не являемся разработчиками с бесконечным количеством ресурсов. Мы ограничены в количестве времени, в течение которого тестируется версия для каждой платформы. Чем больше перестановок вы начинаете добавлять в платформу, тем сложнее она становится.



Я бы хотел сказать, что мы можем творить волшебство и чудеса. Мы не можем. Но я не думаю, что мы должны прятать готовую версию [на других платформах] от мира. Я не думаю, что это хорошая причина для остановки. Во время Early Access игроки на ПК помогли сделать эту игру намного лучше. Они ждали этого долгое время. Так что пришло время для них получить свою версию в руки.



Если делать окончательный паритет на всех платформах, нам пришлось бы ждать не знаю сколько, прежде чем игра была бы готова. Вот почему важно выпустить ее сейчас, выпустить, когда она будет готова на PS5, и выпустить, когда она будет готова на Xbox.Наша игра не является эксклюзивной. Вы сможете поиграть в нее. Просто нужно набраться терпения. Это действительно вопрос времени.

Относительно того, когда же именно пользователям Xbox следует ожидать выхода Baldur's Gate 3, девелопер говорит, что надеется выпустить ее в конце этого года, но ничего обещать не берется.

Наша цель - подготовить ее к этому году. Наши команды работали над ней в течение долгого периода времени и расстроены, что не успели. Я надеюсь, что люди поймут, что таковы реалии разработки. Разработка продолжается. Не всегда бывает так, как вы хотите, но это правда.



Мы хотим, чтобы эта игра была готова. Чтобы она была закончена. Мы хотим, чтобы игроки играли в нее. Мы хотим, чтобы в нее играло как можно больше геймеров. Поэтому в наших интересах выпустить ее на всех платформах. Мы делаем все возможное, но мы не хотим идти на компромисс, пока мы это делаем. Мы хотим быть уверены, что получив игру в свои руки, вы скажете: "Эй, это действительно здорово, я хочу играть в нее со своими друзьями в многопользовательском режиме".

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа на ПК, и 6 сентября на PlayStation 5.