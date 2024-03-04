Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую расу котолюдей

Создатель модов cobalt_owl разрабатывает расширение для Baldur's Gate 3. Энтузиаст добавил в RPG новую расу табакси из вселенной Dungeons & Dragons.
Cobalt_owl рассказал, что на текущий момент у него уже готовы модели мужских персонажей-котолюдей. Сейчас энтузиаст разрабатывает женские версии табакси, улучшает шерсть и шкуры, а также добавляет возможность превратить компаньонов в представителей расы.
Фанаты уже могут опробовать бета-версию модификации от cobalt_owl, для этого потребуется подписка на моддера на сервисе Patreon (за €4 в месяц — около 400 рублей по текущему курсу ЦБ). Позже полноценное расширение можно будет скачать на Nexus Mods — точная дата выхода пока неизвестна.
Каджиты уже и до врат Балдура добрались? А М'айк Лжец в качестве пасхалки будет)
Модовая партия выдать в игру кошка-жена
Они больше похоже на хомяков, чем на котов табакси.
Когда ждешь табакси, то ожидаешь минимум гуманоида на уровне тигрицы из кунг фу панды.
И у них будут нормальные лапы, неужели...
Что за кажджиты из обливиона?
А не плохо получилось, повезло что хвост уже был в игре. Если есть демоны значит должны быть и фурятины. Осталось роботов из башни в подземелье сделать игровыми и обтянуть чем-нибудь.
Лариан, Лариан, ввинти в сюжет неко, позязя...