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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 742 оценки

Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую расу котолюдей

Simple Jack
Новости

Создатель модов cobalt_owl разрабатывает расширение для Baldur's Gate 3. Энтузиаст добавил в RPG новую расу табакси из вселенной Dungeons & Dragons.

Cobalt_owl рассказал, что на текущий момент у него уже готовы модели мужских персонажей-котолюдей. Сейчас энтузиаст разрабатывает женские версии табакси, улучшает шерсть и шкуры, а также добавляет возможность превратить компаньонов в представителей расы.

Фанаты уже могут опробовать бета-версию модификации от cobalt_owl, для этого потребуется подписка на моддера на сервисе Patreon (за €4 в месяц — около 400 рублей по текущему курсу ЦБ). Позже полноценное расширение можно будет скачать на Nexus Mods — точная дата выхода пока неизвестна.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ScaredUmbert

Каджиты уже и до врат Балдура добрались? А М'айк Лжец в качестве пасхалки будет)

3
BAZKIN

Модовая партия выдать в игру кошка-жена

2
Modnov

Они больше похоже на хомяков, чем на котов табакси.

Когда ждешь табакси, то ожидаешь минимум гуманоида на уровне тигрицы из кунг фу панды.

1
Moorchik

И у них будут нормальные лапы, неужели...

0
Лобо

Что за кажджиты из обливиона?

0
Netro359

А не плохо получилось, повезло что хвост уже был в игре. Если есть демоны значит должны быть и фурятины. Осталось роботов из башни в подземелье сделать игровыми и обтянуть чем-нибудь.

Лариан, Лариан, ввинти в сюжет неко, позязя...

0