Обновление NVIDIA GeForce Game Ready 536.99 WHQL: Поддержка Baldur's Gate 3

Доступен новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 536.99 WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает оптимизации для новых игр, поддерживающих технологию DLSS 2, включая Baldur’s Gate 3, The Texas Chain Saw Massacre и Gord.
Компания NVIDIA выпустила обновление драйверов GeForce Game Ready версии 536.99 WHQL. Этот новый драйвер предоставляет оптимизации для "Baldur’s Gate 3", "The Texas Chain Saw Massacre" и "Gord", добавляет поддержку 6 новых игр в GeForce Experience. Исправлены ошибки в "Control", "Battlefield 2042", "Dead Space" и проблемы с аудио в "Elgato Wave Link" при использовании NVIDIA Broadcast.
Игровые улучшения
- Поддержка Baldur’s Gate 3: Эта версия драйвера оптимизирована для игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. На ПК с графическими картами GeForce RTX, игроки получат оптимальный игровой опыт. Также доступен облачный гейминг через GeForce NOW. В игре можно использовать NVIDIA DLAA для максимального графического качества или NVIDIA DLSS 2 для увеличения частоты кадров. Согласно тестам, графические карты GeForce RTX 40 Series улучшили свою производительность в среднем на 93%.
- Поддержка The Texas Chain Saw Massacre: Эта игра, основанная на культовом хоррор-фильме 1974 года, представляет собой асимметричный ужас в третьем лице. Игра поддерживает DLSS 2, что позволяет играть на высоких детализациях и разрешениях без проседания частоты кадров.
- Поддержка Gord: Это однопользовательская игра в жанре приключений и стратегии, разработанная Covenant.dev и Team 17. В день запуска игра будет поддерживать DLSS 2 для увеличения производительности на графических картах GeForce RTX.
- Новые игры, поддерживаемые оптимальные настройки GeForce Experience: Добавлена поддержка оптимальных настроек для 6 новых игр:
Exoprimal
Jagged Alliance 3
Lost Judgment
Portal: Prelude RTX
Ratchet & Clank: Rift Apart
Remnant 2
NVIDIA GeForce Experience также предоставляет возможность записи и трансляции вашего геймплея, создания снимков экрана и загрузки видео в социальные сети.
Исправленные проблемы
Обновление драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 536.99 WHQL включает в себя следующие исправления:
Исправленные игровые ошибки:
- Control (с использованием DX12): В роликах и катсценах проявлялся tearing (разрыв изображения) и частичное дёргание.
- Battlefield 2042: Стабильность игры могла снижаться при применении фильтров GeForce Experience Freestyle.
- GeForce Experience: Стабильность игры могла ухудшаться при применении фильтра Freestyle в определенных играх во время использования DLSS 3 Frame Generation.
- Dead Space: Проблемы со стабильностью игры.
Исправленные общие ошибки:
- Elgato Wave Link: Потенциальные аудио проблемы при использовании эффектов NVIDIA Broadcast.
Эти исправления направлены на улучшение стабильности и качества работы как самих игр, так и дополнительного программного обеспечения от NVIDIA.
Известные проблемы
Версия драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 536.99 WHQL, как и каждый выпущенный драйвер, имеет нерешенные проблемы и запросы на улучшение. В этой версии не исправлены следующие проблемы:
- В игре [Halo Infinite] на графических процессорах на базе Maxwell наблюдается значительное падение производительности [4052711].
- В этом драйвере реализовано исправление для проблем со стабильностью творческих приложений, обнаруженных при интенсивном использовании памяти. Однако были замечены ситуации, когда это исправление приводило к снижению производительности при работе с Stable Diffusion и DaVinci Resolve. Эта проблема будет решена в следующем выпуске драйвера [4172676].
Также отмечается, что возможны проблемы с установкой панели управления NVIDIA из магазина Windows Store. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к соответствующему разделу документации.
Пожалуйста, имейте в виду, что проблемы могут быть специфичными для конкретных систем, и они могут не встречаться на вашем ноутбуке.
ждемс сказочных отзывов об увеличений фпс на 10-15%
За DLAA в BG 3 отдельное спасибо, лучшее сглаживание на сегодняшний момент!
не знаю, на кой пошаговой игре частота выше 60 фпс
Понимаю, когда гоняешь в шутаны и важна реакция, но конкретно тут это не нужно
Верно, пошаговой игре достаточно и 1 фпс, ведь там всё равно никакой реакции не нужно.
"Поддержка Baldur’s Gate 3. В игре можно использовать NVIDIA DLAA для максимального графического качества или NVIDIA DLSS 2 для увеличения частоты кадров. Согласно тестам, графические карты GeForce RTX 40 Series улучшили свою производительность в среднем на 93%."
И это дюже замечательно. Установлен, полёт нормальный, впрочем, как всегда.
Если всё как всегда - зачем тогда твой коммент? А, так он тоже как всегда