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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 575 оценок

По мнению игроков, Халсин в Baldur's Gate 3 скрывает большой секрет

Procy_on
Новости

Baldur's Gate 3 - это монументальная работа во всех смыслах этого слова, скрывающая множество секретов, которые до сих пор раскрывают заядлые фанаты. Одна из таких тем в последнее время привлекла внимание значительного числа игроков. Речь идет о Халсине, который, по мнению некоторых, не совсем тот, за кого себя выдает.

Халсин - лесной эльф, а также друид, поэтому его близость к природе неудивительна. Однако поклонники теории подбрасывают нам множество подсказок, указывающих на то, что этот компаньон скрывает свое истинное лицо.

  • Во-первых, речь идет о необычной внешности Халсина. Он обладает очень мощным, громоздким телосложением, но при этом он лесной эльф, которые во вселенной Dungeons and Dragons обычно невероятно стройны.
  • Во-вторых, Халсин ничего не помнит о своей семье, о своем происхождении, и все же он тесно связан с духом природы в виде Таниэля, который... тоже может менять свою форму.
  • Наконец, Халсин превращается в медведя, когда он... слишком возбужден - в эротическом смысле. Ведь превращение в животное в классе друидов требует намерения, но автор указывает на заклинание "полиморф", требующее концентрации для работы, которое можно прервать, обнулив заклинание и раскрыв истинную природу

В итоге автор теории убежден, что Халсин на самом деле медведь, превращающийся в человека, а не эльф-друид, способный превращаться в медведя.

Вышеизложенная теория, хотя и довольно безумная, привлекла внимание тех, кто следил за этой темой, и они начали искать дополнительные подсказки, указывающие на животное происхождение Халсина. И, конечно же, они нашли.

  • Халсин любит мед - как и медведи..
  • В эпилоге он превращается в медведя под воздействием алкоголя, что подтверждает теорию о том, что Халсин использует заклинание, требующее концентрации, чтобы скрыть свою истинную природу.

По мнению комментаторов, "соединивших точки", персонаж Халсина - явная отсылка разработчиков игры к сэру Берингтону, мемному персонажу из "настольной" ролевой игры.

"Неужели Larian всерьез подарили нам сэра Берингтона? Я нахожу эту идею уморительной", - пишет один из пользователей Reddit. "Это сэр Берингтон! Я так и знал!" - вторит ему другой.

Согласно истории, этим человеком был персонаж, созданный одним из игроков бумажного издания DnD 3.5, который решил играть в кампании как... медведь-разбойник, вдобавок специализируясь на заклинании маскировки. И все это для того, чтобы под медвежьей маскировкой притвориться культурным человеком из высших слоев общества.

Если описанная теория верна, то спасибо Larian за продуманную пасхалку.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Talendor3

Вот это реально интересно, стоит статьи

4
Александр Мотошвили

крутая теория)

3
LoKKi_SKY

Будет прикольно если это так) Ну или же разработчики увидят каким-то образом эту теорию, и воплотят в жизнь)

0
Talendor3

Друг заметил:
Если друида убивают, он превращается в истинное обличие

0
WittyOrvilleton

Так бы и сказали, что он квир.))

-3
Real Slim Shady

Так он же и есть медведь, зачем столько инфы копать если он был за решеткой в виде медведя?

-4
FretfulDoctor

С такой логикой можно сказать что друиды из теневого круга не полурослики а крысы.

3
sky demon

потому что согласно разговорам гоблинов, он во время боя превратился в медведя, многих порвал, но его все же смогли поймать, превращаться обратно в человека и возможно потом не иметь возможности снова вернуться/перевоплотиться в облик медведя, так себе может быть затеей

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