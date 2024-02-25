По мнению игроков, Халсин в Baldur's Gate 3 скрывает большой секрет

Baldur's Gate 3 - это монументальная работа во всех смыслах этого слова, скрывающая множество секретов, которые до сих пор раскрывают заядлые фанаты. Одна из таких тем в последнее время привлекла внимание значительного числа игроков. Речь идет о Халсине, который, по мнению некоторых, не совсем тот, за кого себя выдает.
Халсин - лесной эльф, а также друид, поэтому его близость к природе неудивительна. Однако поклонники теории подбрасывают нам множество подсказок, указывающих на то, что этот компаньон скрывает свое истинное лицо.
- Во-первых, речь идет о необычной внешности Халсина. Он обладает очень мощным, громоздким телосложением, но при этом он лесной эльф, которые во вселенной Dungeons and Dragons обычно невероятно стройны.
- Во-вторых, Халсин ничего не помнит о своей семье, о своем происхождении, и все же он тесно связан с духом природы в виде Таниэля, который... тоже может менять свою форму.
- Наконец, Халсин превращается в медведя, когда он... слишком возбужден - в эротическом смысле. Ведь превращение в животное в классе друидов требует намерения, но автор указывает на заклинание "полиморф", требующее концентрации для работы, которое можно прервать, обнулив заклинание и раскрыв истинную природу
В итоге автор теории убежден, что Халсин на самом деле медведь, превращающийся в человека, а не эльф-друид, способный превращаться в медведя.
Вышеизложенная теория, хотя и довольно безумная, привлекла внимание тех, кто следил за этой темой, и они начали искать дополнительные подсказки, указывающие на животное происхождение Халсина. И, конечно же, они нашли.
- Халсин любит мед - как и медведи..
- В эпилоге он превращается в медведя под воздействием алкоголя, что подтверждает теорию о том, что Халсин использует заклинание, требующее концентрации, чтобы скрыть свою истинную природу.
По мнению комментаторов, "соединивших точки", персонаж Халсина - явная отсылка разработчиков игры к сэру Берингтону, мемному персонажу из "настольной" ролевой игры.
"Неужели Larian всерьез подарили нам сэра Берингтона? Я нахожу эту идею уморительной", - пишет один из пользователей Reddit. "Это сэр Берингтон! Я так и знал!" - вторит ему другой.
Согласно истории, этим человеком был персонаж, созданный одним из игроков бумажного издания DnD 3.5, который решил играть в кампании как... медведь-разбойник, вдобавок специализируясь на заклинании маскировки. И все это для того, чтобы под медвежьей маскировкой притвориться культурным человеком из высших слоев общества.
Если описанная теория верна, то спасибо Larian за продуманную пасхалку.
Вот это реально интересно, стоит статьи
крутая теория)
Будет прикольно если это так) Ну или же разработчики увидят каким-то образом эту теорию, и воплотят в жизнь)
Друг заметил:
Если друида убивают, он превращается в истинное обличие
Так бы и сказали, что он квир.))
Так он же и есть медведь, зачем столько инфы копать если он был за решеткой в виде медведя?
С такой логикой можно сказать что друиды из теневого круга не полурослики а крысы.
потому что согласно разговорам гоблинов, он во время боя превратился в медведя, многих порвал, но его все же смогли поймать, превращаться обратно в человека и возможно потом не иметь возможности снова вернуться/перевоплотиться в облик медведя, так себе может быть затеей