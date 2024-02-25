По мнению игроков, Халсин в Baldur's Gate 3 скрывает большой секрет

Baldur's Gate 3 - это монументальная работа во всех смыслах этого слова, скрывающая множество секретов, которые до сих пор раскрывают заядлые фанаты. Одна из таких тем в последнее время привлекла внимание значительного числа игроков. Речь идет о Халсине, который, по мнению некоторых, не совсем тот, за кого себя выдает.

Халсин - лесной эльф, а также друид, поэтому его близость к природе неудивительна. Однако поклонники теории подбрасывают нам множество подсказок, указывающих на то, что этот компаньон скрывает свое истинное лицо.

Во-первых, речь идет о необычной внешности Халсина. Он обладает очень мощным, громоздким телосложением, но при этом он лесной эльф, которые во вселенной Dungeons and Dragons обычно невероятно стройны.

Во-вторых, Халсин ничего не помнит о своей семье, о своем происхождении, и все же он тесно связан с духом природы в виде Таниэля, который... тоже может менять свою форму.

Наконец, Халсин превращается в медведя, когда он... слишком возбужден - в эротическом смысле. Ведь превращение в животное в классе друидов требует намерения, но автор указывает на заклинание "полиморф", требующее концентрации для работы, которое можно прервать, обнулив заклинание и раскрыв истинную природу

В итоге автор теории убежден, что Халсин на самом деле медведь, превращающийся в человека, а не эльф-друид, способный превращаться в медведя.

Вышеизложенная теория, хотя и довольно безумная, привлекла внимание тех, кто следил за этой темой, и они начали искать дополнительные подсказки, указывающие на животное происхождение Халсина. И, конечно же, они нашли.

Халсин любит мед - как и медведи..

В эпилоге он превращается в медведя под воздействием алкоголя, что подтверждает теорию о том, что Халсин использует заклинание, требующее концентрации, чтобы скрыть свою истинную природу.

По мнению комментаторов, "соединивших точки", персонаж Халсина - явная отсылка разработчиков игры к сэру Берингтону, мемному персонажу из "настольной" ролевой игры.

"Неужели Larian всерьез подарили нам сэра Берингтона? Я нахожу эту идею уморительной", - пишет один из пользователей Reddit. "Это сэр Берингтон! Я так и знал!" - вторит ему другой.

Согласно истории, этим человеком был персонаж, созданный одним из игроков бумажного издания DnD 3.5, который решил играть в кампании как... медведь-разбойник, вдобавок специализируясь на заклинании маскировки. И все это для того, чтобы под медвежьей маскировкой притвориться культурным человеком из высших слоев общества.



Если описанная теория верна, то спасибо Larian за продуманную пасхалку.