По мнению Свена Винке, Baldur's Gate 3 добилась успеха благодаря правильному обращению с игроками

Создатели Baldur’s Gate 3 — талантливые разработчики и кажутся замечательными людьми. Компания оказалась в числе немногих студий, которая не уволила никого из своей команды, а по словам генерального директора Свена Винке, секрет успеха заключается в удовлетворенности игроков.

В беседе с GamesIndustry.biz Свен Винке сказал, что у Baldur’s Gate 3 была лучшая маркетинговая кампания в мире. Кампания вращалась вокруг положительных отзывов фанатов, что помогло CRPG достичь новых высот в прошлом году.

Однако еще одним важным компонентом была дружественность к пользователям. Команда не проводила чрезмерной монетизации или антипотребительских действий. Вместо этого она относилась к каждому игроку с уважением.

Относитесь к своим игрокам так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. – заявил Свен Винке

Недавно CRPG получила престижную награду BAFTA в номинации «Игра года 2023», и благодаря этому она стала единственным релизом в отрасли, получившим все крупные награды GOTY.

Свен Винке подчеркнул, что Larian Studios продолжает концентрироваться на новых обновлениях, контенте и изменениях качества жизни. Такой подход позволял игрокам оставаться довольными и возвращаться снова и снова. После таких мер игре суждено было стать хитом.

Эта команда также боролась с жадностью издателей. Вот почему Свен Винке и другие разработчики Larian Studios не фокусировались на краткосрочной прибыли за счет жесткой монетизации, как другие разработчики. В итоге было продано более 15 миллионов копий игры.