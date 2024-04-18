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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 420 оценок

Поддержка модов Baldur's Gate 3 появится в патче 7 вместе с новыми злыми концовками

monk70
Новости

Larian подробно рассказала, что будет в 7-м патче Baldur’s Gate 3 – долгожданные инструменты для моддинга наконец-то будут представлены в предстоящем обновлении. Согласно новому обновлению сообщества на странице игры в Steam, поддержка модов Baldur's Gate 3 наконец-то будет включена в патч 7, что позволит вам изменять визуальные эффекты, звуки, анимацию и многое другое в игре. Из-за огромного масштаба патча Larian проведет дополнительное внутреннее игровое тестирование, а также закрытую бета-версию патча 7 для ПК. Доступ получат только избранные игроки, более подробная информация появится в ближайшие недели.

Стоит отметить, что Larian говорит, что патч «начнет» вводить инструменты для моддинга, поэтому есть вероятность, что не все из них будут доступны сразу; возможно, вам придется немного подождать, чтобы получить полный доступ к моддингу Baldur's Gate 3.

Патч 7 также представит новые злые концовки, так что, если вы придерживаетесь более морально несостоятельного подхода к истории Baldur's Gate 3, то это обновление для вас. Larian обещает «еще более мрачные выводы для ваших самых зловещих прохождений», включая тех игроков, кто не играет за Тёмного соблазна, поэтому вам не обязательно выбирать это очень конкретное происхождение, чтобы насладиться новыми злыми концовками.

Концовки будут сопровождаться совершенно новыми видеороликами и музыкой, написанной удостоенным наград композитором Baldur's Gate 3 Бориславом Славовым, так что это не полусырая работа; концовки должны хорошо сочетаться с существующими.

Помимо всего этого, патч 7 также исправит ряд ошибок, в том числе холодное отношение Уилла к романтическим партнерам, отказ Джахейры вступать в бой и «таинственное исчезновение реплик рассказчика».

Что касается будущего игры, то в планах есть кросс-плей и фоторежим, но Larian говорит, что эти функции потребуют времени из-за «необходимой работы» по их реализации.

Студия также повторяет недавние комментарии относительно продолжения Baldur's Gate 3; Larian не будет заниматься созданием Baldur’s Gate 4, а также студия не будет делать никаких расширений или добавлять какой-либо значительный сюжетный контент. Вместо этого студия Свена Винке сосредоточится на двух проектах, над которыми она сейчас работает, для которых Larian «воспользуется возможностью разработать [свои] собственные IP».

43
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Теперь Baldur's Gate III станет почти бесконечной в плане реиграбельности. Очень хорошо, когда подобные игры получают официальную поддержку модов

23
Sir_MordRed

ждём

5
Tinna
придерживаетесь более морально несостоятельного подхода к истории

ядрен батон! переведите мне кто-нибудь

1
Andrei YP

отыгрывать самого настоящего м*дака

0
Spli

Теперь мамкины корзиночки- пирожочки смогут отыгрывать самого настоящего гниду.

0
BDmitriy

Я так понимаю, надо начинать заново, чтобы увидеть эти новые концовки?

0
Dark1994

Доп концовки это хорошо, однако лучше бы допили квесты для злых персонажей, у злого персонажа как минимум на треть меньше контента по сравнению с добрым и нейтральным.

0
Fenharell

фоторежим это не ТАК сложно угу

0
HerzokSCP

Так, припоминаю, что они там бахвалились, что сделали полностью город, а имеем огрызок с нижним. Может вернуть это?

-1
Вячеслав Колмаков

Ну по сути допиливать вырезанный контент оставили игрокам. Не знаю что там в этом инструментарии будет, но явно кто-то захочет добавить всё вырезанное по возможности

0
HerzokSCP Вячеслав Колмаков

Если не вычистили, хотя вылезает, что они закрыли, Минтара расставалась с Дурджем, если тот сопротивлялся Баалу. Хотя и щас инструментарий весь есть для модов, наверное, выпустят как реды свой редактор с инструкцией, и добавят апи для загрузки модов на консоли. Но я вообще не представляю, как сони дадут изменять файлы игры, взять те же моды с нексуса

0
Лариан Яна

Это всё очень хорошо, но что там с фиксом квестов 3 акта, когда там просто поставили заглушки из-за того, что не успели доделать игру и тупо вырезали кусок?

-1
HerzokSCP

Можешь сказать, в каких квестах заглушки есть?

0
2dspace

Ну а какие моды нужны игре? Парочка косметических для любителей, для менеджмента инвентаря, для полезного лута, для усложнения врагов тем кому "слишком казуально". Вряд ли мододелы в силах сделать качественный именно доп. контент с локацией.

-1
Fenharell

новые кампании как в нвн1

0