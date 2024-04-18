Поддержка модов Baldur's Gate 3 появится в патче 7 вместе с новыми злыми концовками

Larian подробно рассказала, что будет в 7-м патче Baldur’s Gate 3 – долгожданные инструменты для моддинга наконец-то будут представлены в предстоящем обновлении. Согласно новому обновлению сообщества на странице игры в Steam, поддержка модов Baldur's Gate 3 наконец-то будет включена в патч 7, что позволит вам изменять визуальные эффекты, звуки, анимацию и многое другое в игре. Из-за огромного масштаба патча Larian проведет дополнительное внутреннее игровое тестирование, а также закрытую бета-версию патча 7 для ПК. Доступ получат только избранные игроки, более подробная информация появится в ближайшие недели.

Стоит отметить, что Larian говорит, что патч «начнет» вводить инструменты для моддинга, поэтому есть вероятность, что не все из них будут доступны сразу; возможно, вам придется немного подождать, чтобы получить полный доступ к моддингу Baldur's Gate 3.

Патч 7 также представит новые злые концовки, так что, если вы придерживаетесь более морально несостоятельного подхода к истории Baldur's Gate 3, то это обновление для вас. Larian обещает «еще более мрачные выводы для ваших самых зловещих прохождений», включая тех игроков, кто не играет за Тёмного соблазна, поэтому вам не обязательно выбирать это очень конкретное происхождение, чтобы насладиться новыми злыми концовками.

Концовки будут сопровождаться совершенно новыми видеороликами и музыкой, написанной удостоенным наград композитором Baldur's Gate 3 Бориславом Славовым, так что это не полусырая работа; концовки должны хорошо сочетаться с существующими.

Помимо всего этого, патч 7 также исправит ряд ошибок, в том числе холодное отношение Уилла к романтическим партнерам, отказ Джахейры вступать в бой и «таинственное исчезновение реплик рассказчика».

Что касается будущего игры, то в планах есть кросс-плей и фоторежим, но Larian говорит, что эти функции потребуют времени из-за «необходимой работы» по их реализации.

Студия также повторяет недавние комментарии относительно продолжения Baldur's Gate 3; Larian не будет заниматься созданием Baldur’s Gate 4, а также студия не будет делать никаких расширений или добавлять какой-либо значительный сюжетный контент. Вместо этого студия Свена Винке сосредоточится на двух проектах, над которыми она сейчас работает, для которых Larian «воспользуется возможностью разработать [свои] собственные IP».