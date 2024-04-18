Поддержка модов Baldur's Gate 3 появится в патче 7 вместе с новыми злыми концовками

Larian подробно рассказала, что будет в 7-м патче Baldur’s Gate 3 – долгожданные инструменты для моддинга наконец-то будут представлены в предстоящем обновлении. Согласно новому обновлению сообщества на странице игры в Steam, поддержка модов Baldur's Gate 3 наконец-то будет включена в патч 7, что позволит вам изменять визуальные эффекты, звуки, анимацию и многое другое в игре. Из-за огромного масштаба патча Larian проведет дополнительное внутреннее игровое тестирование, а также закрытую бета-версию патча 7 для ПК. Доступ получат только избранные игроки, более подробная информация появится в ближайшие недели.
Стоит отметить, что Larian говорит, что патч «начнет» вводить инструменты для моддинга, поэтому есть вероятность, что не все из них будут доступны сразу; возможно, вам придется немного подождать, чтобы получить полный доступ к моддингу Baldur's Gate 3.
Патч 7 также представит новые злые концовки, так что, если вы придерживаетесь более морально несостоятельного подхода к истории Baldur's Gate 3, то это обновление для вас. Larian обещает «еще более мрачные выводы для ваших самых зловещих прохождений», включая тех игроков, кто не играет за Тёмного соблазна, поэтому вам не обязательно выбирать это очень конкретное происхождение, чтобы насладиться новыми злыми концовками.
Концовки будут сопровождаться совершенно новыми видеороликами и музыкой, написанной удостоенным наград композитором Baldur's Gate 3 Бориславом Славовым, так что это не полусырая работа; концовки должны хорошо сочетаться с существующими.
Помимо всего этого, патч 7 также исправит ряд ошибок, в том числе холодное отношение Уилла к романтическим партнерам, отказ Джахейры вступать в бой и «таинственное исчезновение реплик рассказчика».
Что касается будущего игры, то в планах есть кросс-плей и фоторежим, но Larian говорит, что эти функции потребуют времени из-за «необходимой работы» по их реализации.
Студия также повторяет недавние комментарии относительно продолжения Baldur's Gate 3; Larian не будет заниматься созданием Baldur’s Gate 4, а также студия не будет делать никаких расширений или добавлять какой-либо значительный сюжетный контент. Вместо этого студия Свена Винке сосредоточится на двух проектах, над которыми она сейчас работает, для которых Larian «воспользуется возможностью разработать [свои] собственные IP».
Теперь Baldur's Gate III станет почти бесконечной в плане реиграбельности. Очень хорошо, когда подобные игры получают официальную поддержку модов
ждём
ядрен батон! переведите мне кто-нибудь
отыгрывать самого настоящего м*дака
Теперь мамкины корзиночки- пирожочки смогут отыгрывать самого настоящего гниду.
Я так понимаю, надо начинать заново, чтобы увидеть эти новые концовки?
Доп концовки это хорошо, однако лучше бы допили квесты для злых персонажей, у злого персонажа как минимум на треть меньше контента по сравнению с добрым и нейтральным.
фоторежим это не ТАК сложно угу
Так, припоминаю, что они там бахвалились, что сделали полностью город, а имеем огрызок с нижним. Может вернуть это?
Ну по сути допиливать вырезанный контент оставили игрокам. Не знаю что там в этом инструментарии будет, но явно кто-то захочет добавить всё вырезанное по возможности
Если не вычистили, хотя вылезает, что они закрыли, Минтара расставалась с Дурджем, если тот сопротивлялся Баалу. Хотя и щас инструментарий весь есть для модов, наверное, выпустят как реды свой редактор с инструкцией, и добавят апи для загрузки модов на консоли. Но я вообще не представляю, как сони дадут изменять файлы игры, взять те же моды с нексуса
Это всё очень хорошо, но что там с фиксом квестов 3 акта, когда там просто поставили заглушки из-за того, что не успели доделать игру и тупо вырезали кусок?
Можешь сказать, в каких квестах заглушки есть?
Ну а какие моды нужны игре? Парочка косметических для любителей, для менеджмента инвентаря, для полезного лута, для усложнения врагов тем кому "слишком казуально". Вряд ли мододелы в силах сделать качественный именно доп. контент с локацией.
новые кампании как в нвн1