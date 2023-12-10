Практически одинаковые: Baldur's Gate 3 сравнили на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Новейшая ролевая игра от Larian Studios, Baldur's Gate 3, уже доступна на PS5, Xbox Series X и Xbox Series S. Поэтому если вы сомневаетесь, на какую же из версий остановиться, то прочтите эту заметку.

На PS5 и Xbox Series X в Baldur's Gate 3 доступно на выбор два графических режима: "Качество" и "Производительность". С точки зрения настроек каждый из режимов предлагает схожие ощущения, а разница в основном сводится к качеству изображения и производительности. В то же время версия для Xbox Series S поддерживает один графический режим с настройками качества, аналогичными настройкам для двух других консолей.

Если говорить о разрешении, то и на PS5, и на Xbox Series X в режиме качества установлено родное разрешение 1440p, с последующим апскейлингом до 4K. В режиме "Производительность" игра работает в более низком разрешении, в пределах 1080p, причем на обеих консолях. Версия Xbox Series S в режиме "Производительность" также работает в разрешении, аналогичном двум другим консолям.

Что касается производительности, то для PS5 и Xbox Series X частота кадров в режиме "Качество" составляет 30 fps. В режиме "Производительность" частота кадров на обеих консолях составляет 60 fps. При этом в режиме "Качество" частота кадров в основном остается неизменной. А вот в режиме "Производительность" кадровая частота сильно меняется в местах скопления большого количества NPC, а иногда и вовсе падает ниже отметки 30 fps. Включение VRR на поддерживаемых телевизорах может в некоторой степени уменьшить видимое дрожание. В то же время версия для Xbox Series S, как и две другие консольные версии в режиме качества, работает с частотой 30 fps и обеспечивает относительно стабильную частоту кадров.

В целом, как на PS5, так и на Xbox Series X можно получить схожие впечатления от Baldur's Gate 3.