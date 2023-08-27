При определенных персонажах в группе игрока, Baldur's Gate 3 позволяет вступить в оргию сразу с пятью персонажами ©

Baldur's Gate 3 напичкана сексуальными сценами, чем любая другая ролевая игра до нее. Опираясь на систему романтики в других играх, таких как Dragon Age и Mass Effect, секс в Baldur's Gate - это не просто награда в конце игры. Он может быть чем угодно - от хобби до знака верности. Или и то, и другое. Все, что пожелает ваше сердце.



Если вы хотите увидеть, насколько далеко зашла Larian Studios в создании сексуальных сцен, обратите внимание на восхитительное рандеву, с которым столкнулись игроки. В определенный момент игры вы можете переспать не с двумя, не с тремя, а сразу с четырьмя партнерами. Включая игрока, это превращает встречу в полноценную оргию. А главное, никого не нужно уговаривать, ведь персонажи возбуждены не меньше своих соратников.

Это видео принадлежит пользователю pancakes, которому удалось создать оргию из пяти персонажей. С помощью пары дроу к игроку присоединяются Астарион и Халсин.



Если вы по какой-то причине решили нажать на это видео на работе, не волнуйтесь, вы ничего не увидите. Но это и не обычный переход к черному. Вместо этого рассказчица ведет вас по сцене, описывая отдельные моменты происходящего в темноте. Хотя участников пятеро, рассказчица тратит большую часть времени на то, чтобы проследить за выступлением Астариона. Но когда все закончилось, именно Халсину есть что сказать о встрече.

Преданные поклонники Dragon Age не преминут заметить, что это далеко не первая игра, позволяющая устроить развратную оргию при правильном подходе к организации пати. В Dragon Age: Origins секс втроем или вчетвером был отличным способом открыть новый боевой класс. Просто найдите Изабелу в борделе Денерима и убедите ее согласиться на секс в качестве платы за освоение навыков дуэлиста. Если в вашей партии есть партнер по дуэли, он будет возражать - до тех пор, пока вы не предложите ему тоже присоединиться. Все, кроме Мориган, не откажутся. А еще лучше, если вы закрутили роман с Лелианой, а в вашей группе есть Зевран, он попросится в компанию, даже если вы не состоите в отношениях, и позволит четырем персонажам поучаствовать в веселье.



Может быть, Larian специально пыталась превзойти Origins в этом плане? В игре много от ролевой игры 2009 года с ее партийным лагерем и возможностью целовать партнера по требованию, так что не так уж маловероятно, что эта кутерьма с Изабелой и Ко натолкнула разработчиков Baldur's Gate 3 на эту идею.



Как бы то ни было, Baldur's Gate, похоже, хранит в себе множество сексуальных секретов, которые нам предстоит открыть. Кто-нибудь может узнать, можно ли получить ту же сцену, если завести роман с Карлах? Спрашиваю для друга.