При определенных персонажах в группе игрока, Baldur's Gate 3 позволяет вступить в оргию сразу с пятью персонажами

Baldur's Gate 3 напичкана сексуальными сценами, чем любая другая ролевая игра до нее. Опираясь на систему романтики в других играх, таких как Dragon Age и Mass Effect, секс в Baldur's Gate - это не просто награда в конце игры. Он может быть чем угодно - от хобби до знака верности. Или и то, и другое. Все, что пожелает ваше сердце.
Если вы хотите увидеть, насколько далеко зашла Larian Studios в создании сексуальных сцен, обратите внимание на восхитительное рандеву, с которым столкнулись игроки. В определенный момент игры вы можете переспать не с двумя, не с тремя, а сразу с четырьмя партнерами. Включая игрока, это превращает встречу в полноценную оргию. А главное, никого не нужно уговаривать, ведь персонажи возбуждены не меньше своих соратников.
Это видео принадлежит пользователю pancakes, которому удалось создать оргию из пяти персонажей. С помощью пары дроу к игроку присоединяются Астарион и Халсин.
Если вы по какой-то причине решили нажать на это видео на работе, не волнуйтесь, вы ничего не увидите. Но это и не обычный переход к черному. Вместо этого рассказчица ведет вас по сцене, описывая отдельные моменты происходящего в темноте. Хотя участников пятеро, рассказчица тратит большую часть времени на то, чтобы проследить за выступлением Астариона. Но когда все закончилось, именно Халсину есть что сказать о встрече.
Преданные поклонники Dragon Age не преминут заметить, что это далеко не первая игра, позволяющая устроить развратную оргию при правильном подходе к организации пати. В Dragon Age: Origins секс втроем или вчетвером был отличным способом открыть новый боевой класс. Просто найдите Изабелу в борделе Денерима и убедите ее согласиться на секс в качестве платы за освоение навыков дуэлиста. Если в вашей партии есть партнер по дуэли, он будет возражать - до тех пор, пока вы не предложите ему тоже присоединиться. Все, кроме Мориган, не откажутся. А еще лучше, если вы закрутили роман с Лелианой, а в вашей группе есть Зевран, он попросится в компанию, даже если вы не состоите в отношениях, и позволит четырем персонажам поучаствовать в веселье.
Может быть, Larian специально пыталась превзойти Origins в этом плане? В игре много от ролевой игры 2009 года с ее партийным лагерем и возможностью целовать партнера по требованию, так что не так уж маловероятно, что эта кутерьма с Изабелой и Ко натолкнула разработчиков Baldur's Gate 3 на эту идею.
Как бы то ни было, Baldur's Gate, похоже, хранит в себе множество сексуальных секретов, которые нам предстоит открыть. Кто-нибудь может узнать, можно ли получить ту же сцену, если завести роман с Карлах? Спрашиваю для друга.
И в чем смысл с черным экраном?
потому что это не порно-игра
Гениально, тогда по-твоему мнению все части ведьмака, киберпанк и многие другие игры со взрослыми анимациями - порно игры. Да и балдур тоже, раз там 18+ анимации есть
да хоть в 10 какая разница если черный экран
С черным экраном низачот
Если замутить с Шэдоухарт, можна ли потом с Карлах??
Похоже я хальсина и астариона выгоню с команды или убью
С Карлах нельзя скорее всего так как она отказывается от этого
Продвижение моральных ценностей идёт полным ходом
Игра для детей, вот и дают то что они хотят больше всего
Дети сейчас хотят днд?
Это основной потребитель запретов. Если нельзя ругаться матом - они будут делать с поводом и без, естественно там где не накажут за это. Если эротика и тем более порно , и оргии и тд имеют ограничение, будут искать их с удвоенной страстью. Не зря в Стиме тонны околохентайных игр
Балда гея 3 - это вообще игра или полигон для озабоченных извращенцев? Странно, что это дерьмо вообще выпустили на рынок. В тех же фильмах присваивают рейтинги по которым ограничен доступ к контенту и за более скромные сцены. Здесь же недоразвитых малолеток превращают в еще более недоразвитых извращенцев (форумы забиты темами о том, что кто то кого то как то при помощи чего то трахнул). Учитывая то, что недоумки ставят высокие оценки игре, несмотря на то, что она перенасыщена багами, проблемами - в скором времени игры превратятся в сплошные партийные оргии (зачем писать сценарий, прорабатывать мир - достаточно впихнуть в игру 5 манек, 5 ванек и волосатое нечто - вот тебе и хит для неискушенных пользователей).
БГ3 - полноценная ролевая игра, где по идее обязаны быть дружеские или любовно-сексуальные отношения с персонажами. Вас никто не заставляет лезть в трусы к компаньонам. Можно вообще всех убить, и проходить сюжет в одиночку или с наёмниками.
Я не понимаю этот хейт, я вообще, в 1 раз прибыв в бордель, просто отказался от женщины дворфа в БДСМ костюме, как мне предложили на ресепшене, и ничего, никто не заставил это лицезреть.
Я даже не знал, что тут можно оргии устраивать, но, это же наоборот прикольно, ибо кто-то захочет это отыграть, а кто-то, как я например - нет.
Но в ролевых играх нужно давать игрокам возможности отыгрывать роль персонажа, а не просто мораль вбивать.
Больше скажу, у меня была в 1 прохождении секс сцена с Лаэзель, а потом, как только я начал мутить с Шадоу, я сам, сразу же отменил роман с Лаэзель, ну она пофыркала чуток и всё, мол, мне же хуже.
И у меня, лично, не было сцен измен.
Вот так я сыграл верного персонажа ибо я так хотел (уж больно сердце к Шадоу подтаяло)
А кто-то хочет со всеми шпили вили и никто ему это не должен запрещать делать, если это его цель в отыгрыше.
Главное - вас никто не заставляет ничего делать, вы всё решаете сами.