Разработчики Street Fighter 6 показали новые костюмы для бойцов

Компания Capcom объявила о грядущем выходе третьего набора нарядов для некоторых персонажей Street Fighter 6, а именно Рашида, A.K.I, Эда и Акумы. Появление этих костюмов запланировано на 22 мая 2024 года, одновременно с долгожданным обновлением баланса и выходом Акумы.
Street Fighter 6, запуск которого состоится 2 июня 2023 года, развивает франшизу с помощью фирменного RE ENGINE. Игра предлагает три основных режима: World Tour, Fighting Ground и Battle Hub. В режиме World Tour игрокам предстоит пройти одиночное приключение в Метрополитен-сити, а в Battle Hub - социальное пространство для взаимодействия игроков и соревнований. В Fighting Ground игроки могут играть в аркадном режиме, тренироваться, участвовать в рейтинговых матчах и многое другое.
Кроме того, в SF6 представлен разнообразный список из 18 персонажей, среди которых есть как классические, так и новые лица, каждый из которых имеет обновленный дизайн. Capcom планирует добавить в игру еще больше новых персонажей, так что следите за анонсами.
Street Fighter 6 уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC.
Всего 4 костюма, реклама сразу, аутфит 3...... И ценник наверное задерут как за полноценное ДЛС.......