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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 541 оценка

Разработчик Baldur's Gate 3 поражен, что RPG до сих пор так популярна: "644 205 игроков - это все еще безумие для меня"

Procy_on
Новости

Да, конечно, Baldur's Gate 3 была популярна в прошлом году, когда стала самой большой ролевой игрой и собрала все награды, но, учитывая, что каждый день выходит миллион других игр, играют ли люди в нее до сих пор? Оказывается, да.

Майкл Даус, директор по издательству компании-разработчика Baldur's Gate 3 Larian, на этой неделе опубликовал в X текущую статистику игроков игры:

644 205 среднесуточных игроков за последние 7 дней - для меня это все еще безумие на таком расстоянии от запуска (только в Steam).

Это чрезвычайно впечатляющее число, особенно если учесть, что, как отмечает Даус, эти игроки "только в Steam", и не учитывая тех, кто проходит игру на PS5 или Xbox.

Это также редкое представление о том, как выглядит среднесуточное количество игроков для такой игры, как Baldur's Gate 3. Отслеживание одновременных игроков в играх Steam ведется на внешних сайтах, таких как SteamDB, но это лишь частичная метрика, которая говорит нам о том, сколько игроков находится в игре в определенный момент времени. Если популярность игры распространяется, например, по разным частям света, вы увидите только пики количества игроков. Среднее количество игроков в день - гораздо более надежная и значимая метрика успеха.

Какой бы метрикой вы ни измеряли Baldur's Gate 3, очевидно, что ролевая игра стала потрясающей историей успеха, благодаря которой Larian оказалась в центре внимания общественности. Несмотря на то, что студия имеет свое имя на длинном ряду CRPG, Baldur's Gate 3 вывела эту нишу на такой уровень взрывного успеха, какого не припомнишь со времен The Witcher 3.

53
65
Комментарии: 65
Ваш комментарий
Drakon41k

Помянем комментаторов ПГ, которые пророчили игре забвение через месяц после релиза.

31
3Lexas

Подобный пост можно про любую игру или кино написать, но сути то это не меняет.
Это как после выборов говорят, мол 90% граждан проголосовало за такого то чела.

-21
DeadRemix

Так речь шла о старфилде ,просто они в название ошиблись)

9
3Lexas DeadRemix

Со старфеилдом ситуация почему-то странная. Что он, что балдур - вышли недоделанными. С балдуром 3 года терпели и не срали на игру. Со старфеилдом уже в том же году срач пошел. Хотя может и беседке надо было тоже назвать игру бетой и тянуть с релизом 3 года
Вот такие неоднозначные люди и пишут посты про "популярные" игры.

-14
aptem4ka 3Lexas

хз в каком плане недоделанный балдур, но даже если допустить, что он в чем-то недоделан, то все равно игра-то шикарная, а старфилд и без багов был бы дерьмом, ибо база игры просто не работает

13
3Lexas aptem4ka

Давайте вернемся назад. Игра вышла всего с 1 актом и была далека от идеала(даже с большим плюсом в виде отсутствия контента с трасами и зоофилией).
Сейчас то игру доделали, но вышла то она не такой. Об этом я пишу

-6
OculusMortem

Игра, у которой даже спустя столько времени после релиза такие впечатляющие показатели

24
Hidan20

Потому что игра классная.

16
natrogrii

РПГ, как для меня, это, грубо говоря, параллельная жизнь, в которую я ухожу, чтобы не встречаться с ужасами современности

p.s. да, как бы грустно иэтотне звучало.

12
aptem4ka

особенно круто, когда РПГ еще и иммерсивная по типу Kingdom Cum, там вообще тяжко с игрой прощаться после прожитого в ней времени

4
KnDiman

Скромняга, знал ты всё потому, что классную игру сделали, особенно интересно слышать в купе с новостью, что Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожидания разработчиков, не помогла ни онлайн привязка, ни denuvo ни громкий бренд, не хотят люди покупать больше плохие игры, а тут защиты нет, жанр не популярный и столько народу купило и продолжают наслаждаться шедевром. Молодцы larian жду ваш следующий шедевр.

11
gasalino

люди хотят играть в игры, а не в одиночные сервисы. Было бы понятно, будь она заточена исключительно под мультик, так она еще и выглядит как гоано с технички с вырвиглазными анимациями и передозозировкой контрастом

1
SSStylish

Бесконечно можно смотреть на 3 вещи:
Как течет вода, как горит огонь, и как горят пердаки у хейтеров от успеха BG 3.

4
VIGITAL1

И ещё с забыл,что 125 хотфикс для 45 патча сломал сохранения )

-4
SSStylish VIGITAL1

Какой ужас, первый раз такое в игровой индустрии. Такого же не было ни в киберпанке, ни в Скайриме, ни в GTA V.

6
dexxxx123

У этой игры нет хейтеров, потому что это не игра. Хейт нужно ещё заслужить хотя бы. А пердаки горят только у фанатов этой не игры, и твой коммент это подтверждает. Ещё горит у всех тех, у кого не раз ломались сохранения, у тех, у кого фризит и глючит. И у тех, кто не может смириться с тем, что у него психические отклонения, ибо нормальные люди в такое не играют. И это всё ты...

0
SSStylish dexxxx123

Судя по твоим комментариям, как раз таки ты прям стопроцентный хейтер: практически в каждом комментарии к новостям (которые даже никак не связаны с BG 3) ты упоминаешь эту игру и обсираешь. А вот где ты в моём увидел, что у меня горит, для меня загадка прям. И да, я тебя удивлю: в BG 3 я еще не играл.

Ну окей, предположим ты прав. А во что тогда играют, как ты говоришь, нормальные люди без психических отклонений?

0
Nesh22GolgJR

Наверное потому что игра годная.

2
HerzokSCP

Только патчи ломают ее, но она годная (нет)

-4
Авраам Линкольн

Меня поражает другое, а именно то, что эти игроки ноют, что не хотят ВООБЩЕ видеть в играх ЛГБТ повестку, негров, фемок, геев, трансов, зоофилов и прочего *добра", но сами же поглощают игру (вернее коричневою субстанцию) в которой этого "добра" больше, чем в других играх вместе взятых! Что это - мазохизм, переобувание на лету или просто получение удовольствия от поглощения коричневой, дурно пахнущей субстанции?

1
nodas

Если не хочешь увидеть там ЛГБТ то их там и не будет ибо выбор

2
Авраам Линкольн nodas

Ты понимаешь значение слова: ВООБЩЕ? Ещё раз повторю: эти игроки ноют, что не хотят ВООБЩЕ видеть в играх ЛГБТ повестку, негров, фемок, геев, трансов, зоофилов и прочего *добра"! ВООБЩЕ, с выбором, без выборов не важно. ВООБЩЕ.

P.S. Кстати, если в этой игре есть выбор, почему же к ней выпустили мод, который вырезает почти все это "добро"? Просто не выбирай в диалогах, ЛОЛ! Нет, там так не работает, тебе прямо в лицо пихают этих НПЦ-дегроидов.

0
OculusMortem Авраам Линкольн

Лично я не против присутствия лгбт в игре, если их можно порезать ;)

0
Авраам Линкольн OculusMortem

Тогда поиграй в ТЛОУ2, как раз игра для тебя. Там есть момент, в котором мы, играя за Элли, пробираемся среди врагов и спустя какое-то время слышим, как одна девушка из этих вражин говорит о своей девушке по рации. Так вот к чему я, мы можем не просто порезать эту лесбиянку с рацией, но и зарезать, застрелить и даже кинуть гранату, чтобы ее разметало на куски. Можешь приступать к игре.

-2
cheezeypizey Авраам Линкольн

В чем, собсна, проблема? Тебя там насильно заставляют присоединиться к ним или что? Это рпг, ты сам решаешь, что тебе нужно от этой игры.

1
вупсич пупсич

Думаю, очевидным фактором успеха стал "выбор" в игре. Все хотят выбирать и видеть результат своих выборов.
Не думаю, что столько людей любят днд механики и прочую снобскую фигню. Я человек который всю жизнь деградирует в кс и доте. Но мне дали выбор в игре, и я выбрал эту игру. Ни разу не пожалел, хоть и сложно было вкатываться.
Пробовал в дивинити играть и меня жестко задушило это дерьмо. Казалось бы две одинаковые игры, но у бг 3 есть своя магия.

0
mongol312

найди 3 отличия между этими играми и я хотя бы приблизительно смогу понять ход твоих мыслей и предпочтений.

0
SALAMANDRA1234

неудивительно она прекрасна

0
Ernest Hemingway

Нет, спасибо. Поиграю во что-нибудь другое.

-2
warp 37

Попробовал. Пока хватило только на час из-за унылейшей боевой системы. Хотя, диалоговая система очень даже нравится.

Попробую как-нибудь потом снова пересилить себя и вернуться к игре, когда не во что будет играть. Как-никак, я её купил по полной цене (зачем - пока непонятно).

-3
Аскар Ганеев

Боевая система там объективно великолепная. Ты просто геймер - казуальщик

2
Fenharell

крутани трейнером опыт до 6лвла раскидай скиллы и будет все нормально с боевкой. вот до 5-6лвл персонажи очень хреново дерутся, тонны промахов и тд, играть не интересно

1
gasalino Аскар Ганеев

Он не казуальщик, просто это не его жанр и всё. Но и опять же он не прав, что боёвка унылая, она офигенная и предоставляет массу возможностей карать, или обойтись вообще без боя. В целом не понимаю претензию, перед покупкой можно и ознакомиться с игрой посмотрев обзоры, ну или почитать рецензии.

0
cheezeypizey

Ставь самую минимальную сложность и не парься, ты никому не обязан что-то доказывать, как тебе играть

0
Кей Овальд

Толи ещё будет когда они её доделают.

-7
AleksandrLondon2077

Сила хайпа

-7
Jarvis666

А есть мод, который бы убрал пошаговую боëвку из игры, как например в Якудзе 7?

-16
ver9iliy

Есть, но его можно установить только после установки мозга в череп.

6
Ded Chelyabinsk

Я тоже не могу понять эту пошаговую боевую систему. Бред какой-то. Сделали бы как в невервинтере.

0
dexxxx123 ver9iliy

Чтож... Тогда так и останешься тупым Ибо такие операции пока невозможны

0
3Lexas ver9iliy

А такой умный человек должен ведь знать, что моды способны сделать из одного жанра - другой. Или тут важно было написать другому гадости?

0
Fenharell 3Lexas

можно, но зачем? баланс будет поломан к чертям

0
Lereman

Он врёт. Они сами нагнали ботов для раскрутки, для создания искусственного хайпа, а щас делают лицо будто ВНЕЗАПНО стали популярны, кек. Отвратительное лицемерие

Чего у игры не отнять, так это того что у неё НЕВЕРОЯТНО талантливые маркетолухи, которые смогли продать посредственность под видом гениальность и даже то что игра насквозь ултрасоевая не помешало им, они даже базированных молодых людей смогли обмануть. Аплодирую стоя такому малодушию!

-18
Jackius

не устал еще?)

5
OculusMortem
Он врёт. Они сами нагнали ботов для раскрутки
2
FretfulDoctor
Он врёт. Они сами нагнали ботов для раскрутки, для создания искусственного хайпа, а щас делают лицо будто ВНЕЗАПНО стали популярны, кек. Отвратительное лицемерие

А откуда такая ифа , д'Артаньян ?

0
Agentdead FretfulDoctor

Я известный инсайдер, подтверждаю что это все боты раскрутки за 100₽.

0
z8TiREX8z

жирно

0
dexxxx123

Так онлайн то фейковый, это уже все знают. Очередной самолайк от бездарей... Там большее количество купивших снесли эту поделку ещё на первом акте. Ну а те кто остались, просто поехавшие любители кала, с психическими отклонениями. Тупо инфантильные переростки.
Нормальный человек в такое играть не будет, да и тем более что это не игра даже, а так, жалкая пародия на визуальную новвелу с сюжетом уровня бульварного чтива от современных "авторок".

-18
Сирэй

Ахаха, ну ты и клоун)))

5
dexxxx123 Сирэй

Что, себя узнали в моих словах? Раз ответил и столько скобочек поставил, значит точно узнал. Поздравляю. Именно так и устроена психика у инфантильных переростков. Чем больше подобных ответов и лайков на твоём комменте, тем точней мои слова.

-8