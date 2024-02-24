Разработчик Baldur's Gate 3 поражен, что RPG до сих пор так популярна: "644 205 игроков - это все еще безумие для меня"

Да, конечно, Baldur's Gate 3 была популярна в прошлом году, когда стала самой большой ролевой игрой и собрала все награды, но, учитывая, что каждый день выходит миллион других игр, играют ли люди в нее до сих пор? Оказывается, да.
Майкл Даус, директор по издательству компании-разработчика Baldur's Gate 3 Larian, на этой неделе опубликовал в X текущую статистику игроков игры:
644 205 среднесуточных игроков за последние 7 дней - для меня это все еще безумие на таком расстоянии от запуска (только в Steam).
Это чрезвычайно впечатляющее число, особенно если учесть, что, как отмечает Даус, эти игроки "только в Steam", и не учитывая тех, кто проходит игру на PS5 или Xbox.
Это также редкое представление о том, как выглядит среднесуточное количество игроков для такой игры, как Baldur's Gate 3. Отслеживание одновременных игроков в играх Steam ведется на внешних сайтах, таких как SteamDB, но это лишь частичная метрика, которая говорит нам о том, сколько игроков находится в игре в определенный момент времени. Если популярность игры распространяется, например, по разным частям света, вы увидите только пики количества игроков. Среднее количество игроков в день - гораздо более надежная и значимая метрика успеха.
Какой бы метрикой вы ни измеряли Baldur's Gate 3, очевидно, что ролевая игра стала потрясающей историей успеха, благодаря которой Larian оказалась в центре внимания общественности. Несмотря на то, что студия имеет свое имя на длинном ряду CRPG, Baldur's Gate 3 вывела эту нишу на такой уровень взрывного успеха, какого не припомнишь со времен The Witcher 3.
Помянем комментаторов ПГ, которые пророчили игре забвение через месяц после релиза.
Подобный пост можно про любую игру или кино написать, но сути то это не меняет.
Это как после выборов говорят, мол 90% граждан проголосовало за такого то чела.
Так речь шла о старфилде ,просто они в название ошиблись)
Со старфеилдом ситуация почему-то странная. Что он, что балдур - вышли недоделанными. С балдуром 3 года терпели и не срали на игру. Со старфеилдом уже в том же году срач пошел. Хотя может и беседке надо было тоже назвать игру бетой и тянуть с релизом 3 года
Вот такие неоднозначные люди и пишут посты про "популярные" игры.
хз в каком плане недоделанный балдур, но даже если допустить, что он в чем-то недоделан, то все равно игра-то шикарная, а старфилд и без багов был бы дерьмом, ибо база игры просто не работает
Давайте вернемся назад. Игра вышла всего с 1 актом и была далека от идеала(даже с большим плюсом в виде отсутствия контента с трасами и зоофилией).
Сейчас то игру доделали, но вышла то она не такой. Об этом я пишу
Игра, у которой даже спустя столько времени после релиза такие впечатляющие показатели
Потому что игра классная.
РПГ, как для меня, это, грубо говоря, параллельная жизнь, в которую я ухожу, чтобы не встречаться с ужасами современности
p.s. да, как бы грустно иэтотне звучало.
особенно круто, когда РПГ еще и иммерсивная по типу Kingdom Cum, там вообще тяжко с игрой прощаться после прожитого в ней времени
Скромняга, знал ты всё потому, что классную игру сделали, особенно интересно слышать в купе с новостью, что Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожидания разработчиков, не помогла ни онлайн привязка, ни denuvo ни громкий бренд, не хотят люди покупать больше плохие игры, а тут защиты нет, жанр не популярный и столько народу купило и продолжают наслаждаться шедевром. Молодцы larian жду ваш следующий шедевр.
люди хотят играть в игры, а не в одиночные сервисы. Было бы понятно, будь она заточена исключительно под мультик, так она еще и выглядит как гоано с технички с вырвиглазными анимациями и передозозировкой контрастом
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи:
Как течет вода, как горит огонь, и как горят пердаки у хейтеров от успеха BG 3.
И ещё с забыл,что 125 хотфикс для 45 патча сломал сохранения )
Какой ужас, первый раз такое в игровой индустрии. Такого же не было ни в киберпанке, ни в Скайриме, ни в GTA V.
У этой игры нет хейтеров, потому что это не игра. Хейт нужно ещё заслужить хотя бы. А пердаки горят только у фанатов этой не игры, и твой коммент это подтверждает. Ещё горит у всех тех, у кого не раз ломались сохранения, у тех, у кого фризит и глючит. И у тех, кто не может смириться с тем, что у него психические отклонения, ибо нормальные люди в такое не играют. И это всё ты...
Судя по твоим комментариям, как раз таки ты прям стопроцентный хейтер: практически в каждом комментарии к новостям (которые даже никак не связаны с BG 3) ты упоминаешь эту игру и обсираешь. А вот где ты в моём увидел, что у меня горит, для меня загадка прям. И да, я тебя удивлю: в BG 3 я еще не играл.
Ну окей, предположим ты прав. А во что тогда играют, как ты говоришь, нормальные люди без психических отклонений?
Наверное потому что игра годная.
Только патчи ломают ее, но она годная (нет)
Меня поражает другое, а именно то, что эти игроки ноют, что не хотят ВООБЩЕ видеть в играх ЛГБТ повестку, негров, фемок, геев, трансов, зоофилов и прочего *добра", но сами же поглощают игру (вернее коричневою субстанцию) в которой этого "добра" больше, чем в других играх вместе взятых! Что это - мазохизм, переобувание на лету или просто получение удовольствия от поглощения коричневой, дурно пахнущей субстанции?
Если не хочешь увидеть там ЛГБТ то их там и не будет ибо выбор
Ты понимаешь значение слова: ВООБЩЕ? Ещё раз повторю: эти игроки ноют, что не хотят ВООБЩЕ видеть в играх ЛГБТ повестку, негров, фемок, геев, трансов, зоофилов и прочего *добра"! ВООБЩЕ, с выбором, без выборов не важно. ВООБЩЕ.
P.S. Кстати, если в этой игре есть выбор, почему же к ней выпустили мод, который вырезает почти все это "добро"? Просто не выбирай в диалогах, ЛОЛ! Нет, там так не работает, тебе прямо в лицо пихают этих НПЦ-дегроидов.
Лично я не против присутствия лгбт в игре, если их можно порезать ;)
Тогда поиграй в ТЛОУ2, как раз игра для тебя. Там есть момент, в котором мы, играя за Элли, пробираемся среди врагов и спустя какое-то время слышим, как одна девушка из этих вражин говорит о своей девушке по рации. Так вот к чему я, мы можем не просто порезать эту лесбиянку с рацией, но и зарезать, застрелить и даже кинуть гранату, чтобы ее разметало на куски. Можешь приступать к игре.
В чем, собсна, проблема? Тебя там насильно заставляют присоединиться к ним или что? Это рпг, ты сам решаешь, что тебе нужно от этой игры.
Думаю, очевидным фактором успеха стал "выбор" в игре. Все хотят выбирать и видеть результат своих выборов.
Не думаю, что столько людей любят днд механики и прочую снобскую фигню. Я человек который всю жизнь деградирует в кс и доте. Но мне дали выбор в игре, и я выбрал эту игру. Ни разу не пожалел, хоть и сложно было вкатываться.
Пробовал в дивинити играть и меня жестко задушило это дерьмо. Казалось бы две одинаковые игры, но у бг 3 есть своя магия.
найди 3 отличия между этими играми и я хотя бы приблизительно смогу понять ход твоих мыслей и предпочтений.
неудивительно она прекрасна
Нет, спасибо. Поиграю во что-нибудь другое.
Попробовал. Пока хватило только на час из-за унылейшей боевой системы. Хотя, диалоговая система очень даже нравится.
Попробую как-нибудь потом снова пересилить себя и вернуться к игре, когда не во что будет играть. Как-никак, я её купил по полной цене (зачем - пока непонятно).
Боевая система там объективно великолепная. Ты просто геймер - казуальщик
крутани трейнером опыт до 6лвла раскидай скиллы и будет все нормально с боевкой. вот до 5-6лвл персонажи очень хреново дерутся, тонны промахов и тд, играть не интересно
Он не казуальщик, просто это не его жанр и всё. Но и опять же он не прав, что боёвка унылая, она офигенная и предоставляет массу возможностей карать, или обойтись вообще без боя. В целом не понимаю претензию, перед покупкой можно и ознакомиться с игрой посмотрев обзоры, ну или почитать рецензии.
Ставь самую минимальную сложность и не парься, ты никому не обязан что-то доказывать, как тебе играть
Толи ещё будет когда они её доделают.
Сила хайпа
А есть мод, который бы убрал пошаговую боëвку из игры, как например в Якудзе 7?
Есть, но его можно установить только после установки мозга в череп.
Я тоже не могу понять эту пошаговую боевую систему. Бред какой-то. Сделали бы как в невервинтере.
Чтож... Тогда так и останешься тупым Ибо такие операции пока невозможны
А такой умный человек должен ведь знать, что моды способны сделать из одного жанра - другой. Или тут важно было написать другому гадости?
можно, но зачем? баланс будет поломан к чертям
Он врёт. Они сами нагнали ботов для раскрутки, для создания искусственного хайпа, а щас делают лицо будто ВНЕЗАПНО стали популярны, кек. Отвратительное лицемерие
Чего у игры не отнять, так это того что у неё НЕВЕРОЯТНО талантливые маркетолухи, которые смогли продать посредственность под видом гениальность и даже то что игра насквозь ултрасоевая не помешало им, они даже базированных молодых людей смогли обмануть. Аплодирую стоя такому малодушию!
не устал еще?)
А откуда такая ифа , д'Артаньян ?
Я известный инсайдер, подтверждаю что это все боты раскрутки за 100₽.
жирно
Так онлайн то фейковый, это уже все знают. Очередной самолайк от бездарей... Там большее количество купивших снесли эту поделку ещё на первом акте. Ну а те кто остались, просто поехавшие любители кала, с психическими отклонениями. Тупо инфантильные переростки.
Нормальный человек в такое играть не будет, да и тем более что это не игра даже, а так, жалкая пародия на визуальную новвелу с сюжетом уровня бульварного чтива от современных "авторок".
Ахаха, ну ты и клоун)))
Что, себя узнали в моих словах? Раз ответил и столько скобочек поставил, значит точно узнал. Поздравляю. Именно так и устроена психика у инфантильных переростков. Чем больше подобных ответов и лайков на твоём комменте, тем точней мои слова.