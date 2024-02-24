Разработчик Baldur's Gate 3 поражен, что RPG до сих пор так популярна: "644 205 игроков - это все еще безумие для меня"

Да, конечно, Baldur's Gate 3 была популярна в прошлом году, когда стала самой большой ролевой игрой и собрала все награды, но, учитывая, что каждый день выходит миллион других игр, играют ли люди в нее до сих пор? Оказывается, да.

Майкл Даус, директор по издательству компании-разработчика Baldur's Gate 3 Larian, на этой неделе опубликовал в X текущую статистику игроков игры:

644 205 среднесуточных игроков за последние 7 дней - для меня это все еще безумие на таком расстоянии от запуска (только в Steam).

Это чрезвычайно впечатляющее число, особенно если учесть, что, как отмечает Даус, эти игроки "только в Steam", и не учитывая тех, кто проходит игру на PS5 или Xbox.

Это также редкое представление о том, как выглядит среднесуточное количество игроков для такой игры, как Baldur's Gate 3. Отслеживание одновременных игроков в играх Steam ведется на внешних сайтах, таких как SteamDB, но это лишь частичная метрика, которая говорит нам о том, сколько игроков находится в игре в определенный момент времени. Если популярность игры распространяется, например, по разным частям света, вы увидите только пики количества игроков. Среднее количество игроков в день - гораздо более надежная и значимая метрика успеха.



Какой бы метрикой вы ни измеряли Baldur's Gate 3, очевидно, что ролевая игра стала потрясающей историей успеха, благодаря которой Larian оказалась в центре внимания общественности. Несмотря на то, что студия имеет свое имя на длинном ряду CRPG, Baldur's Gate 3 вывела эту нишу на такой уровень взрывного успеха, какого не припомнишь со времен The Witcher 3.