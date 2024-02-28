Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, подать заявку

В то время как игровая индустрия страдает от новостей о новых увольнениях , команда разработчиков Baldur's Gate 3 из Larian Studios предлагает помощь пострадавшим. С начала 2024 года до момента публикации в прессе было зафиксировано более 6000 случаев увольнений в игровой индустрии , по сравнению с примерно 10 000 случаями увольнений за весь 2023 год . Игроки и профессионалы отрасли выразили обеспокоенность о будущем игр , задаваясь вопросом, насколько устойчива нынешняя модель. Майкл Даус, директор издательского отдела Larian Studios , разработчика Baldur's Gate 3, обратился в Twitter, чтобы призвать тех, кто пострадал от последней волны увольнений, подать заявку в компанию. Несмотря на большое количество заявок, которые уже поступили в Larian Studios, соискателям рекомендуется подавать заявку на любую вакансию на сайте компании, а не только на ту, которая соответствует их специализации. По словам Дауса, все поданные заявки будут рассмотрены соответствующими руководителями отделов.
В твите также упоминается наличие "еще не опубликованных ролей", которые станут доступны в будущем, что еще больше подтверждает возможность расширения Larian Studios и открытия еще одной студии в будущем. Несмотря на нынешнюю трагическую ситуацию в игровой индустрии , кажется, что продолжающаяся популярность Baldur's Gate 3 защищает Larian Studios от худшего влияния последних тенденций в отрасли. В ответ на комментарий , Даус утверждает, что расширение Larian Studios будет произведено исключительно для того, чтобы компания могла продолжать создавать то, что она хочет , на протяжении как можно более долгого времени.
Неплохо. Популистский пиар-ход, который поможет урвать парочку ценных кадров. С остальными как обычно "мы вам перезвоним".