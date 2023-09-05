Ролевую игру Baldur's Gate 3 сравнили на ПК и PS5 ©

ElAnalistaDeBits предлагает нам новый видеоанализ, на этот раз посвященный PS5-версии Baldur's Gate 3, в котором мы можем увидеть сравнение с ПК-версией и узнать подробности о разрешении и частоте кадров на консоли Sony.

Как пояснил технический энтузиаст, на PS5 доступно два графических режима. Режим качества характеризуется средним стабильным динамическим разрешением 1440p и частотой кадров, зафиксированной на уровне 30 fps. Режим производительности, напротив, имеет то же разрешение, но увеличенное с 972 до 1080p, и стремится к 60 fps.

Блогер добавил, что в режиме производительности частота кадров не всегда остается стабильной на уровне 60 fps, но в целом после установки последнего патча значительных падений не зафиксировано. Кроме того, в этой предустановке ниже качество растительности, окклюзии и разрешения теней.

Напротив, режим качества 30 кадров в секунду на данный момент представляется более проблемным, поскольку в нем наблюдаются заикания, которые, как многие надеются, будут устранены с помощью дальнейших обновлений. По мнению ElAnalistaDeBits, PS5-версия Baldur's Gate 3 сопоставима со средними/высокими настройками ПК-версии, которая в целом явно лучше, если у вас есть соответствующее оборудование.

Напомним, что Baldur's Gate 3 станет доступна на PS5 уже завтра, 6 сентября 2023 года. Кроме того, Baldur's Gate 3 появится и на Xbox Series X|S к концу года, а точная дата выхода будет объявлена в ближайшие недели.