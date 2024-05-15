Stardew Valley обзавелась официальной кулинарной книгой

Прошло уже больше месяца с тех пор, как разработчик Эрик "ConcernedApe" Барон выпустил большое обновление 1.6 для Stardew Valley, но развлечения еще не закончились. Барон объединился с писателем Райаном Новаком, чтобы создать Официальную кулинарную книгу Stardew Valley. Издательство Random House Worlds выпустит книгу 14 мая.

Книга содержит 50 рецептов, и в соответствии с тем, что в Stardew Valley особое внимание уделяется сбору сезонных ингредиентов, эти аппетитные блюда разделены по сезонам (весна, лето, осень, зима). Каждый рецепт вдохновлен едой, встречающейся в игре, и дополнен оригинальными иллюстрациями и фотографиями блюд. Что самое интересное? Поклонникам игры понравится, как книга связывает еду с запоминающимися персонажами Stardew Valley.

На каждом рецепте указано, какому персонажу он принадлежит, а на полях книги размещены очаровательные заметки от персонажей игры.

В любом случае, эта книга - уникальный способ позволить фанатам игры провести чуть больше времени с любимыми персонажами.