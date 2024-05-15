Stardew Valley обзавелась официальной кулинарной книгой

Прошло уже больше месяца с тех пор, как разработчик Эрик "ConcernedApe" Барон выпустил большое обновление 1.6 для Stardew Valley, но развлечения еще не закончились. Барон объединился с писателем Райаном Новаком, чтобы создать Официальную кулинарную книгу Stardew Valley. Издательство Random House Worlds выпустит книгу 14 мая.
Книга содержит 50 рецептов, и в соответствии с тем, что в Stardew Valley особое внимание уделяется сбору сезонных ингредиентов, эти аппетитные блюда разделены по сезонам (весна, лето, осень, зима). Каждый рецепт вдохновлен едой, встречающейся в игре, и дополнен оригинальными иллюстрациями и фотографиями блюд. Что самое интересное? Поклонникам игры понравится, как книга связывает еду с запоминающимися персонажами Stardew Valley.
На каждом рецепте указано, какому персонажу он принадлежит, а на полях книги размещены очаровательные заметки от персонажей игры.
В любом случае, эта книга - уникальный способ позволить фанатам игры провести чуть больше времени с любимыми персонажами.
Вот уж какая игра действительно заслуживает своих высоких оценок. Пусть она и "простенькая", но видно, что сделана с настоящей любовью, и, несмотря на релиз почти десятилетней давности, по-прежнему неплохо себе поддерживается автором. Моё восхищение и уважение! :)