Шестой большой патч для Baldur's Gate 3 выйдет на следующей неделе: первые детали

Продолжение культовой серии ролевых игр.

В вас просыпается таинственная, потусторонняя сила, так как ваш мозг становится вместилищем для личинки иллитида. Новые способности, которые она даёт вам, порождают внутри чудовище, и вы теряете всё, что было раньше — дом, друзей, будущее. Однако сила растёт с тьмой, и она станет вашим спасением в жестоком мире, где боги, дьяволы и зловещие потусторонние силы ведут войну за Забытые Королевства.

В этом огромном, разнообразном мире каждый квадратный метр наполнен секретами, и практически всё доступно для исследования — от глубин Подземья до сверкающих крыш Верхнего города. Вам предстоит использовать свои новые способности и знания, чтобы преодолевать препятствия и исследовать этот мир. Но помимо тайн и опасностей, вас ждёт ещё одно испытание — сохранить связь с братством, ведь только вместе вы можете противостоять угрозам и определить будущее Забытых Королевств. Какой след вы оставите в этом мире и сможете ли вы выжить, решать только вам.