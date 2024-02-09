Шестой большой патч для Baldur's Gate 3 выйдет на следующей неделе: первые детали

Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian сообщила, что следующее большое обновление игры выйдет на следующей неделе, и рассказала о некоторых улучшениях, которые оно внесет в масштабную ролевую игру Dungeons & Dragons.
Патч 6 включает в себя улучшение поцелуев, новые анимации бездействия в лагере, новые легендарные действия в режиме "Доблесть" и "множество" исправлений ошибок, сообщила Larian в своем твите.
"Патч получился внушительным, поэтому мы выложим полную информацию о нем на официальном сайте - следите за новостями!" продолжила Larian.
Baldur's Gate 3 вышла в августе прошлого года и мгновенно стала хитом продаж, взлетев до огромных высот в Steam и выйдя на PlayStation 5, а в декабре — на Xbox Series X и S. За последние полгода Larian продолжала обновлять игру большими патчами, внося значительные изменения во все - от концовок персонажей до вашего лагеря.
Самая пропатченая игра помоему)) разроботчики радуют)
Старфилду надо пример брать
Старфилду ничего не поможет, так как изначально делали то, что уже не пропатчить)
Какой пример? В этом тухляке движок из облы 2004 года, им патчи не помогут.
Помогут новые мозги для Тодда, чтобы этот полоумный наконец понял, что нельзя старый движок насиловать. Представляю лица тех людей, которые увидет ТЕС 6 на движке облы, мм с кайфом им будет.
Туда сюда и можно проходить в пятый раз
Я тоже собираюсь пятый раз проходить и уверен, что обнаружу много отличий от предыдущих 4-х, роскошная игра, Larian молодцы остальным только брать пример.
Ох, не послетали ли бы моды.....
Когда блин вернут Верхний город и концовку с Карлах
Не просто так это ИГРА ГОДА!
А как же вся та реклама, все те награды и главная "игра года"? Это сколько уже, 4 года игру делают и никак не доделают?
К примеру первый акт я когда-то проходил, а теперь они так накрутили "оптимизацию", что в главном меню 15 фпс. На минималках. Фактически с пиксельной графикой. Хотя в тот же STAR WARS Battlefront II (2017) я до сих пор играх с красивой картинкой и 60 фпс. А в "игре года" главное меню уже все фпс сжирает.
А еще на старфилд наезжают фанаты балдура, мол она не доделана. Хотя там еще 4 года не прошло с релиза.
Но вы, фанаты базлудра, не принимайте мой комментарий близко к сердцу. Это лишь субьективный комментарий.
Мне просто интересно на каком железе ты играешь?
на фуфыксе каком-нибудь, вместе с гэтэикс 760, инфа сотка.
Напомни, сколько крупных патчей у Старфилда? Или в каком состоянии он вышел изначально и сколько ковровых оправдашек выдали разработчики на большинство претензий? Ларианы молодцы и многие требуемые игроками вещи все же правили. А Беседка только рассказывает какие игроки плохие и не понимают отличных механик.
Бывает день на ночь похожий
Бывает ночь ну чисто день
А я лишь в мире как прохожий
Не человек а просто тень
Что ты такое? 😂 Тебе кто-то сказал, что на этом ресурсе оценят твои четверостишия по достоинству и ты начал невпопад их везде писать?
Когда все видят стих в комментах
То весь ПГ впадает в шок
И все ждут этого момента:
"Когда ж ты в бан то? петушок."
Тот кто следит за реальными исправлениями игры - ответьте если не трудно, исправили ли эти моменты в игре.
И кстати, фанатиков балдурса по прошу свалить куда подальше. Уже задолбало слушать о том, как идеален и божественен Балдурс. Я просто хочу узнать, исправили ли некоторые глупости в игре, из-за которых у меня испортилось впечатление об игре. Надеюсь адекватные найдутся. В прошлый раз, когда я задавал этот вопрос, виде пару адекватных нашлось.
В общем вопросы:
1) Исправили ли Инвентарь? Ну столько патчей вышло и я не верю, что до сих пор этот косяк не исправили.
2)Поченили ли - несмертельный режим? А то помню, в квесте ведьмы, где она превратилась в заложницу, включил этот режим и закончилось всё плохо. Да и в других местах он не работал.
3)Романтика стала хоть немного адекватной? Хоть немного с реальностью имеет общего? А то не прикольно было, когда в тебя влюбляются абсолютно все, не взирая на пол и на то, что ты даже и не собрался иметь отношение.
4) Персонажи, которые следуют за тобой всё так же глупы? Всё так же самостоятельно заходят в лаву и другие опасные места? В кузнице это порядком бесило.
5)Думаю сюжет или диалоги вряд ли стали логичнее, так что на это можете не отвечать.
6)реакция персонажей стала логичной? А то я убивал товарищей гномов и гоблинов буквально в пару метрах от их союзников и тем было пофиг. Не всегда, но бывало, особенно глупо было, когда я убивал гнома, который одновременно болтал с другим гномом, но тот вообще не реагировал на убийство своего друга. Я даже с ним торговал потом, продав ему вещи его мертвого друга. Ну это бред.
7)Поченили ли баги, когда в начале после крушения убиваешь напарников, а после воскрешаешь их, но им абсолютно пофиг, при этом, часть квестов начинает багавать.
8)Карта стала лучше? А то не прикольно было, когда на карте показывали все скрытые места.
Думаю на этом хватит. Хочу заметит, что я не хейчу игру, я просто хочу узнать, решили ли эти моменты в игре. Хотя бы эти, а то столько патчей и я совершенно не вижу них стоящие изменения. Да и хочется вернуться в игру, но вспоминая все глупости которые там есть, то желание пропадает. Но если их исправили, то можно поиграть. В общем, надеюсь найдутся адекваты, которые просто ответят на простой вопрос
1) скорее нет чем да. Хотя я хз что там исправлять, есть куча модов улучшающих интерфейс в целом и инвентарь в частности.
2) несмертельный режим нужен всего для пары квестов, что там не работало я не знаю.
3) разрабы живут в стране победившей идеотии. Они не могут не впихать всю отвратительную лгбтарынарктерспыау+++ повестку в свою игру. Но есть мод отключающий либо всех заднеприводных напарников (они вообще не будут домогатся) либо когото отдельно на выбор.
4) починили.
5) не починили )
6) у гомогномов в подземелье прописаны разные фракции. И можно резать одних, а другим будет фиолетого.
7) не пробовал (а зачем их воскрешать если ты их убил ?) это не баг а фича.
8) починили.
Бля, четыри раза пытался написать сообщение и каждый раз оно автоматически удалялось. Как же задолбала здешняя система сообщений. Хуже нигде нет.
1)Инвентарь дико ну удобный. Там всё свалено в одну куче. По крайней мере так было на релизе и спустя пару месяцев. И причем тут моды, если все кричат о том, что разрабы вносят тысячи изменений?
2)в квесте ведьмы, где она превращается в заложницу, нужно выбрать между ними двумя и я включил несмертельный режим, что бы бить всех, но не убивать и в результате нашел настоящую ведьму, но при этом вырубил заложницу, а после убийства ведьмы, заложница так и не проснулась, а если перемотать время, то она просто исчезает, а её квест нельзя закончить.
4)вот это радует.
6)гоблины так же не всегда реагировали на то, что я убивал рядом их союзников. Был момент, когда стражник гоблинов проходил мимо и остановился рядом в тот момент, когда я убил его колегу, но немного посмотрев на меня и труп, он пошел дальше. А что касается гномов, то тот случай про который я говорил - то они из одной фракции, это точно. Они всю игру стояли вместе и болтали, но один среагировал на бой, а другой продолжил болтать.
7)я хотел пройти игру лишь одним персонажем и убив напарников, забрал из вещи и хотел посмотреть что будет, если их убить и воскресить - в результате оказалось, что разрабы не смогли предусмотреть такой логичный вариант. Самое обидное, что я убил гитьянку, самую высокомерную расу в игре и ей было абсолютно пофиг, что я убил её и украл её вещи и это тогда, когда мы по сути даже близко не были товарищами.
8)Во, реально больше на карте не показывают скрытые места? Если да, то круто. Это реально бесило.
Ну и огромное спасибо за адекватные ответы.