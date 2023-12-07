Свен Винке планирует появиться на церемонии The Game Awards в доспехах

Основатель и генеральный директор Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) намерен появиться на церемонии The Game Awards в своем любимом стиле. По мнению многих пользователей, Baldur's Gate 3 в конечном итоге будет признана игрой года 2023, и есть реальный шанс, что Винке выйдет на сцену в своих любимых доспехах, чтобы принять эту награду.
Однако наступит ли этот славный момент, пока неизвестно - в дело пытаются вмешаться злобные силы. Винке начал говорить о перспективе несколько дней назад, подстрекаемый фанатичными поклонниками BG3. Идея казалась забавной и крутой, игрокам она бы понравилась, но доставка этой чертовой штуки из (предположительно) Бельгии в Лос-Анджелес станет самостоятельным приключением.
Позже он согласился надеть костюм при условии, что ведущий сценарист Адам Смит нарядится медведем. Директор по издательству Майкл Даус сразу же приступил к действиям, разместив в Twitter объявления о продаже костюмов медведей и даже предложив самому накрасить Смита.
Но тут случилась трагедия. Даус объявил, что у некоего Ника (предположительно, оруженосец Винке), ответственного за транспортировку доспехов возникли проблемы при перевозке, что ставит под сомнение возможность прибытия упряжи в Лос-Анджелес к началу шоу. Издательский директор призвал фанатов молиться, чтобы броню успели привезти вовремя, но позднее написал, что Нику выделили другой самолёт.
Вот такие и нужны игровой индустрии, с пылкой страстью к играм. Долой менеджеров с галстуками.
А че нет то
По его поведению и по той игре, которую он сделал, можно точно сказать что он шизоид. Только шизоиды могут создать что то стоящее и новое. Все что создано и придумано в этом мире - это сделали шизоиды. Общество таких людей считает странными, но это очень умные люди. Эйнштейн, Перельман и другие. А вот похоже что Тодд Говард нарцисс, только хвалиться умеет.
Правильное решение, а то фанаты слюнями забрызгают, а не фанаты еще из арбалета стрельнут...
Самое главное мешок для наград взять, в руках точно не уместятся, думаю штук 5 возьмёт, игру года точно.
В доспехах паладина и двуручным мечом Уризелем, а в запасе иметь Коготь Белиара! =)