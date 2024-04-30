Тодд Говард заявил, что студия Larian продела отличную работу с Baldur's Gate 3 и полностью заслужила успех

Baldur's Gate 3 вышла в прошлом году и получила широкое признание, а к ее многочисленным поклонникам можно причислить самого мистера "купи Skyrim".
Отвечая на вопрос об успехе Baldur's Gate 3 в интервью Kinda Funny, Тодд Говард сказал, что Larian "заслужила это".
Они делали отличную работу на протяжении долгого времени. Думаю, в индустрии есть люди, которые смотрят на Larian и говорят: "О, посмотрите на этот мгновенный успех". А вы играли в их предыдущие игры? Я думаю, они проделали огромную работу. Очевидно, не только в том, что они сделали как продукт, но и в том, кто они как студия. Как они относятся к своей работе. Как они говорят об этом. Я думаю, это фантастика.
Так скажется ли влияние Baldur's Gate 3 на будущих играх Bethesda? Возможно, но Говард не преминул заметить, что студия опирается на широкий спектр источников для вдохновения.
Мы смотрим на все игры. Я не хочу выделять какую-то одну. Мы большие геймеры. Во всех играх мы видим вещи, о которых говорим: "О, знаете, это действительно лучший способ сделать то, что мы пытаемся сделать". Я не хочу сейчас называть конкретные вещи, но я бы просто сказал, что во всем игровом спектре, в том, как мы взаимодействуем с играми и вещами, которые нам нравятся, вы как бы видите, как это отражается на играх, которые мы сейчас разрабатываем, и патчах или вещах, которые мы делаем для наших собственных игр.
Да, Ларианы, в отличие от Беседки, задали огромную планку качества (не на релизе, конечно) для своих игр. В отличие от игр Беседки в игры Ларианов можно играть без модов.
Да нет там никакой планки качества, тот же скайрим на голову выше и атмосферней, а всратые врата это обычный высер с геймплеем из 90х, таких много, просто здесь дешевые маркетинговые трюки зарешали.
Т.е по твоему высер из 90х уделывает современные игры, тоже неплохая похвала
Геймплей 90-х это золотое время игр. А сейчас наоборот дно. Так что это плюс.
мы играли и в игры беседки, значит, разочарование в старфилде это само собой разумеющееся?
Нам-то не гони
Твое лицо когда TGA готовятся объявить игру года
Твое лицо, когда узнаешь, что игру года присудили BG3.
Да унылая какаха вышла с устаревшим геймплеем, не интересно играть, мучаю себя только потому что деньги потрачены, нужно было срочно лиры вывести с озана на PS5, решил купить и пожалел, до скайрима этим гейским вратам 3 очень далеко... Нет даже ускорения в пошаговых боях в 2024 году, это вообще что такое? Я понял почему онлайн был в ней, потому что там большая часть времени уходит на тупую ходьбу и загрузки после сохранений. Магия унылая, способности унылые, сюжет дешёвка. Прокачки толком нет. Бесячая наигранная озвучка. В первую дивинити как-то интересней игралось... Да что там, вот недавно Miasma по подписке раздали, в разы интересней и комфортней играется, а гейские врата 3 эта такая большая сумбурная куча непонятно чего... Сверхпереоценёная поделка, о которой все скоро забудут как и про остальные игры Свинки.