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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 30 589 оценок

Разработка мода Skyrim Together завершена

Talendor3
Новости

Для тех кто не в курсе - мод Skyrim Together позволяет играть в режиме мультиплеера с другими игроками.

Недавно, 20 мая, спустя более года после версии 1.4. была выпущена новая версия мода 1.6. Это финальное обновление мода, значительно улучшающее его функционал, несмотря на оставшиеся ошибки и редкие сбои, мод стал более стабильным и играбельным. На этом разработка мода завершается и остальная команда будет работать над новыми проектами, анонсы которых будут сделаны позже.

На нашем сайте есть статья, посвященная моду и его установке.

ПОЛНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПАТЧУ

  • Переработана система боевого прицеливания
  • Исправлена ​​ошибка с голыми NPC.
  • Синхронизация модов ESL (поддержка Anniversary Edition)
  • Синхронизация календаря и прогресс времени
  • Исправлены сбои, связанные с драконами.
  • Исправлены неправильные расчеты урона.
  • Синхронизация маршрутных точек (синие маркеры на карте)
  • Исправлена ​​ошибка чтения книг
  • Исправлен сбой команды SetTime.
  • Исправлена ​​синхронизация эффектов ночного видения.
  • Исправлена ​​редкая утечка памяти.
  • Исправлен код начала квеста (частично)
  • Исправление невидимого оружия и заклинаний
  • Кнопка «Показать других игроков» (F4)
  • Заклинания разрушения плаща теперь визуально синхронизируются.
  • Автоматическое присоединение к группе
  • Поддержка кириллического текста в меню отладки ImGui.
  • Упрощенная установка (при выборе принудительно укажите имя SkyrimSE.exe)
  • Предупреждение о модах и uGridsToLoad
  • Турецкий, корейский и японский перевод пользовательского интерфейса.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
NochnoiGid

Кайф! Пробовать его, я, конечно, не буду...

1
Jarvis666

Этот мод не поддерживает игровые моды, только визуальные. А какой смысл в 2024 году проходить ваниллу?

0