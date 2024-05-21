Разработка мода Skyrim Together завершена

Для тех кто не в курсе - мод Skyrim Together позволяет играть в режиме мультиплеера с другими игроками.
Недавно, 20 мая, спустя более года после версии 1.4. была выпущена новая версия мода 1.6. Это финальное обновление мода, значительно улучшающее его функционал, несмотря на оставшиеся ошибки и редкие сбои, мод стал более стабильным и играбельным. На этом разработка мода завершается и остальная команда будет работать над новыми проектами, анонсы которых будут сделаны позже.
На нашем сайте есть статья, посвященная моду и его установке.
ПОЛНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПАТЧУ
- Переработана система боевого прицеливания
- Исправлена ошибка с голыми NPC.
- Синхронизация модов ESL (поддержка Anniversary Edition)
- Синхронизация календаря и прогресс времени
- Исправлены сбои, связанные с драконами.
- Исправлены неправильные расчеты урона.
- Синхронизация маршрутных точек (синие маркеры на карте)
- Исправлена ошибка чтения книг
- Исправлен сбой команды SetTime.
- Исправлена синхронизация эффектов ночного видения.
- Исправлена редкая утечка памяти.
- Исправлен код начала квеста (частично)
- Исправление невидимого оружия и заклинаний
- Кнопка «Показать других игроков» (F4)
- Заклинания разрушения плаща теперь визуально синхронизируются.
- Автоматическое присоединение к группе
- Поддержка кириллического текста в меню отладки ImGui.
- Упрощенная установка (при выборе принудительно укажите имя SkyrimSE.exe)
- Предупреждение о модах и uGridsToLoad
- Турецкий, корейский и японский перевод пользовательского интерфейса.
Кайф! Пробовать его, я, конечно, не буду...
Этот мод не поддерживает игровые моды, только визуальные. А какой смысл в 2024 году проходить ваниллу?