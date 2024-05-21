Разработка мода Skyrim Together завершена

Для тех кто не в курсе - мод Skyrim Together позволяет играть в режиме мультиплеера с другими игроками.

Недавно, 20 мая, спустя более года после версии 1.4. была выпущена новая версия мода 1.6. Это финальное обновление мода, значительно улучшающее его функционал, несмотря на оставшиеся ошибки и редкие сбои, мод стал более стабильным и играбельным. На этом разработка мода завершается и остальная команда будет работать над новыми проектами, анонсы которых будут сделаны позже.

На нашем сайте есть статья, посвященная моду и его установке.

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