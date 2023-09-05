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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 900 оценок

В пятом хотфиксе для Baldur's Gate 3 починили диалоги Минтары

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butcher69
Новости

Larian Studios выпустила пятый хотфикс для Baldur’s Gate 3 и любители Минтары, ваш корабль прибыл. В этом исправлении устранена ошибка, блокировавшая доступ к некоторым репликам диалога Минтары, в том числе и к горячим репликам ваших спутников по поводу вашего решения встречаться с безжалостным паладином.

Если одобрение будет достаточно высоким, то роман с Минтарой будет развиваться в третьем акте. Это откроет несколько новых диалогов, позволяющих исследовать и углубить отношения, а также узнать больше деталей предыстории Минтары. Помимо множества интерактивных диалогов, с Минтарой как с романтическим партнером доступно еще множество неинтерактивных озвученных реплик.

Однако не только у Минтары есть что сказать. Другие соратники по партии будут комментировать их отношения и даже могут оказаться на стороне Минтары, если у них возникнут свои романтические отношения с вами. Кроме того, у нас есть ряд исправлений, предназначенных только для игроков PS5.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

29
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Low Rider944

во,как раз под второе прохождение

8
Msm Msm

я как раз стою перед ней, но не начал с ней диалог хD надеюсь мне не придется заново начинать, чтобы фикс заработал

1
Low Rider944 Msm Msm

а я только сегодня игру прошел и вот собираюсь во второй забег)

1
Msm Msm Low Rider944

Первый раз я чисто хорошую линию гнул за Паладина, с Карлах романом, Уилл и Гейл в команде, сейчас уже второй забег за Темный Соблазн и плохая линия, второй раз интереснее )))) надо было первое прохождение на тактике играть, игра слишком легкая

0
FunMC Msm Msm

Тоже начал второе прохождение на Тактике, и чёт пока сложности не почувствовал.

0
Msm Msm FunMC

Поэтому и говорю, надо с первого раза играть на тактике, сложность баланс слишком легкий даже для первого раза, а для перепрохождения и тактика слишком легкая, так как уже знаешь, что к чему и чего ожидать

0
ushatalin

Это надо это хорошо

6
Manver

Осталось концовки доделать и вобще нареканий небудет

2
Pimba

Больше Минтары это хорошо)

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Как дойти до Минтары? Я пока еще первый акт не прошел... Ток без страшных спойлеров.

0
Doctor TSoni

в лагере гоблинов

0
Low Rider944

Стань на сторону гоблинов

-1
sinmaxxx

а вам не кажется, что словосочетание "пятый хотфикс" звучит как-то тёпленько?

-2