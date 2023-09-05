В пятом хотфиксе для Baldur's Gate 3 починили диалоги Минтары ©

Larian Studios выпустила пятый хотфикс для Baldur’s Gate 3 и любители Минтары, ваш корабль прибыл. В этом исправлении устранена ошибка, блокировавшая доступ к некоторым репликам диалога Минтары, в том числе и к горячим репликам ваших спутников по поводу вашего решения встречаться с безжалостным паладином.

Если одобрение будет достаточно высоким, то роман с Минтарой будет развиваться в третьем акте. Это откроет несколько новых диалогов, позволяющих исследовать и углубить отношения, а также узнать больше деталей предыстории Минтары. Помимо множества интерактивных диалогов, с Минтарой как с романтическим партнером доступно еще множество неинтерактивных озвученных реплик.

Однако не только у Минтары есть что сказать. Другие соратники по партии будут комментировать их отношения и даже могут оказаться на стороне Минтары, если у них возникнут свои романтические отношения с вами. Кроме того, у нас есть ряд исправлений, предназначенных только для игроков PS5.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.