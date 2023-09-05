В пятом хотфиксе для Baldur's Gate 3 починили диалоги Минтары

Larian Studios выпустила пятый хотфикс для Baldur’s Gate 3 и любители Минтары, ваш корабль прибыл. В этом исправлении устранена ошибка, блокировавшая доступ к некоторым репликам диалога Минтары, в том числе и к горячим репликам ваших спутников по поводу вашего решения встречаться с безжалостным паладином.
Если одобрение будет достаточно высоким, то роман с Минтарой будет развиваться в третьем акте. Это откроет несколько новых диалогов, позволяющих исследовать и углубить отношения, а также узнать больше деталей предыстории Минтары. Помимо множества интерактивных диалогов, с Минтарой как с романтическим партнером доступно еще множество неинтерактивных озвученных реплик.
Однако не только у Минтары есть что сказать. Другие соратники по партии будут комментировать их отношения и даже могут оказаться на стороне Минтары, если у них возникнут свои романтические отношения с вами. Кроме того, у нас есть ряд исправлений, предназначенных только для игроков PS5.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
во,как раз под второе прохождение
я как раз стою перед ней, но не начал с ней диалог хD надеюсь мне не придется заново начинать, чтобы фикс заработал
а я только сегодня игру прошел и вот собираюсь во второй забег)
Первый раз я чисто хорошую линию гнул за Паладина, с Карлах романом, Уилл и Гейл в команде, сейчас уже второй забег за Темный Соблазн и плохая линия, второй раз интереснее )))) надо было первое прохождение на тактике играть, игра слишком легкая
Тоже начал второе прохождение на Тактике, и чёт пока сложности не почувствовал.
Поэтому и говорю, надо с первого раза играть на тактике, сложность баланс слишком легкий даже для первого раза, а для перепрохождения и тактика слишком легкая, так как уже знаешь, что к чему и чего ожидать
Это надо это хорошо
Осталось концовки доделать и вобще нареканий небудет
Больше Минтары это хорошо)
Как дойти до Минтары? Я пока еще первый акт не прошел... Ток без страшных спойлеров.
в лагере гоблинов
Стань на сторону гоблинов
а вам не кажется, что словосочетание "пятый хотфикс" звучит как-то тёпленько?