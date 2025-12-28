Инсайдер: ремастер Kingdom Come: Deliverance выйдет в феврале 2026 года

Инсайдер bertik11, который ранее уже делился достоверными данными касательно игр студии Warhorse, сообщает о том, что ремастер Kingdom Come: Deliverance планируют выпустить в феврале 2026 года.

bertik11 утверждает, что основная цель проекта - адаптация игры для современных консолей, версия для PC не претерпит значительных изменений, поскольку разработчики будут отталкиваться от уже существующей ПК-версии. Поэтому от ремастера не стоит ждать чего-то нового или революционного.

Ранее разработчики из студии Warhorse уже намекали на возможное переиздание, однако официального анонса пока не было. Предположительно, ремастер выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.