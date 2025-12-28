Инсайдер: ремастер Kingdom Come: Deliverance выйдет в феврале 2026 года

Инсайдер bertik11, который ранее уже делился достоверными данными касательно игр студии Warhorse, сообщает о том, что ремастер Kingdom Come: Deliverance планируют выпустить в феврале 2026 года.
bertik11 утверждает, что основная цель проекта - адаптация игры для современных консолей, версия для PC не претерпит значительных изменений, поскольку разработчики будут отталкиваться от уже существующей ПК-версии. Поэтому от ремастера не стоит ждать чего-то нового или революционного.
Ранее разработчики из студии Warhorse уже намекали на возможное переиздание, однако официального анонса пока не было. Предположительно, ремастер выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Эм... Зачем этой игре ремастер? На максималках там графика чуть ли не лучше, чем в ККД2. Игра отлично сохранилась. Можно доработать разве что лицевые анимации, но ради этого глупо выпускать целый ремастер.
там траблы с движком и прогрузками, видимо от второй части оптимизацию завезут.
В актуальной версии не сталкивался с какими-либо техническими проблемами. Главное, чтобы в этом ремастере сложность не понерфили в угоду казуалам. Как по мне, это самый большой косяк второй части.
Уже ремастер ?
игра ж в 2018 вышла 7 лет всего прошло, хоть бы до 10-ти дотянули.
Да не нужен ей ремастер.
У Вавры начался синдром Тодда Говарда, теперь он будет везде шарахаться и канючить - слыышь ну купи Kingdom Come: Deliverance