В спецвыпуске "Южного Парка" есть шутка про Baldur's Gate 3 и Larian поспешила поправить авторов сериала

Это уже не тот левиафан телевизионной сатиры, каким он был когда-то, но, наверное, все же есть какой-то кайф в том, что "Южный Парк" ссылается на что-то, что вы сделали. Никому не нужно было подтверждать, что Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом, но шутка о межпространственных файлах сохранений BG3 в последнем выпуске "ЮП" подчеркивает, насколько широкое распространение получила ролевая игра.



Но как хороший, строгий ДМ, который не позволяет правилам выходить за рамки только потому, что игроки шутят, разработчик Baldur's Gate 3 поспешил поправить создателей "ЮП", которые допустили ошибку. Larian Studios отметила, что шутка неверно отражает возможности кросс-сохранения в BG3.



В спецвыпуске под названием "Южный парк: Присоединение к Пандерверсу", премьера которого состоялась вчера на Paramount+, речь идет о мультивселенной, в которой также нашлось место для Baldur's Gate 3.

В одном из фрагментов Картман из альтернативной реальности (в исполнении Джанешии Адамс-Гиньярд) жалуется, что "уже около 50 часов играет в Baldur's Gate 3", но вынужден начать новую игру. "Разве сохранения не переходят из одной вселенной в другую?" - спрашивает она.

Стэн отвечает: "Сохранения даже не пересекаются между ПК и PS5, зачем им пересекаться между несколькими вселенными?"



Однако, как отметила Larian, сохранения Baldur's Gate 3 могут быть общими для ПК и PS5.

Хотя сохранения Baldur's Gate 3 не могут пересекать мультиверсальные барьеры, мы можем подтвердить, что они действительно переносятся между ПК и PS5.

В остальном это был достойный гэг. А о том, планирует ли Larian поддерживать кросс-вселенские сохранения в будущем, пока ничего не известно. Но если вы хотите использовать функцию кросс-сохранений Baldur's Gate 3 в этой вселенной, вы можете сделать это с помощью учетной записи Larian.