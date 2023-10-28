В спецвыпуске "Южного Парка" есть шутка про Baldur's Gate 3 и Larian поспешила поправить авторов сериала

Это уже не тот левиафан телевизионной сатиры, каким он был когда-то, но, наверное, все же есть какой-то кайф в том, что "Южный Парк" ссылается на что-то, что вы сделали. Никому не нужно было подтверждать, что Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом, но шутка о межпространственных файлах сохранений BG3 в последнем выпуске "ЮП" подчеркивает, насколько широкое распространение получила ролевая игра.
Но как хороший, строгий ДМ, который не позволяет правилам выходить за рамки только потому, что игроки шутят, разработчик Baldur's Gate 3 поспешил поправить создателей "ЮП", которые допустили ошибку. Larian Studios отметила, что шутка неверно отражает возможности кросс-сохранения в BG3.
В спецвыпуске под названием "Южный парк: Присоединение к Пандерверсу", премьера которого состоялась вчера на Paramount+, речь идет о мультивселенной, в которой также нашлось место для Baldur's Gate 3.
В одном из фрагментов Картман из альтернативной реальности (в исполнении Джанешии Адамс-Гиньярд) жалуется, что "уже около 50 часов играет в Baldur's Gate 3", но вынужден начать новую игру. "Разве сохранения не переходят из одной вселенной в другую?" - спрашивает она.
Стэн отвечает: "Сохранения даже не пересекаются между ПК и PS5, зачем им пересекаться между несколькими вселенными?"
Однако, как отметила Larian, сохранения Baldur's Gate 3 могут быть общими для ПК и PS5.
Хотя сохранения Baldur's Gate 3 не могут пересекать мультиверсальные барьеры, мы можем подтвердить, что они действительно переносятся между ПК и PS5.
В остальном это был достойный гэг. А о том, планирует ли Larian поддерживать кросс-вселенские сохранения в будущем, пока ничего не известно. Но если вы хотите использовать функцию кросс-сохранений Baldur's Gate 3 в этой вселенной, вы можете сделать это с помощью учетной записи Larian.
Там несколько раз упоминали BG3, помню так же была серия где RDR 2 упоминали после её выхода. А так, по моему мнению, мульт уже не такой крутой как был раньше.
Он все такой же. Просто юмор приедается. Ну и порой показанное там как стеб,потом видишь в мире как состоявщееся реальность.
Эт как новости панорамы, которые перестали быть смешными, потому что уже не отличаются от реальности.
еще была серия где про хогвартс легаси были упоминания)
нет, не был. они высмеяли то о чем не имеют представление или просто наврали ради лулза.
Картман-Повестка (черная женщина) потратил(а) все деньги с кредитки "мамы-суки" Кайла(с его не охотного разрешения), чтобы собрать ПК, который вернёт версию Картмана-певестки назад, в другую вселенную, но какое было удивление друзей, когда они собирали ПК ради того, чтобы Картман-повестка поиграл в BG3 🌚
Что автор курит? Друг спрашивает.
Время гейминга и Святого Бальдура
Черная женщина Картман из альтернативной вселенной, они что брали частные уроки у Netflix? Facepalm.
Зная авторов, они скорей всего это и высмеивают. Впрочем, хз, последние сезоны как-то не тянет смотреть.
Они буквально засрали повесточку в этом фильме, прошлись по всем. То, что ты презираешь, презирают в этом фильме через стёб. Диснею досталось больше всего
Ты не понимаешь как это работает. Это окно овертона. Смотри был белый картман, стал черной женщиной. Это все окно овертона, план далеса,что бы ты не размножался,стал геем.Что бы захватить сибирь. Что на полученные ресурсы ящеры с масонами отправились в космос захватывать еврейскую галактическую империю, под властью воскрешенного гитлера еврея.
Раньше, может и высмеивали, а сейчас как-то не верится.