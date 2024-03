Banishers: Ghosts of New Eden - это первый шаг франшизы, но сиквел не гарантирован

Если вы играли в Banishers: Ghosts of New Eden до конца, вы могли заметить, что несколько концовок игры, хотя и имеют свои выводы, оставляют игру открытой для сиквела. Итак, главный вопрос: будет ли у нас продолжение Banishers: Ghosts of New Eden?

Именно этот вопрос задали Don't Nod и хотя студия не подтвердила сиквел, ее ответ также не отверг эту идею.

Мы всегда рассматриваем наши игры как первый шаг франшизы. Как нарративный директор, я должен думать о будущих возможных играх, происходящих в той же вселенной. Но такие решения принимаются не только творческими коллективами, в процесс вовлечены и другие команды!

Хотя ответ Бовергера из Don't Nod не гарантирует, что сиквел находится в разработке, это часть их мыслительного процесса, так что не удивляйтесь, если он уже запущен в производство.

Конечно, с учетом того, что у игры несколько концовок, Don't Nod придется выбирать, какая из них канонична для сюжета.