Banishers: Ghosts of New Eden получила первое крупное обновление после релиза

Don't Nod выпустила патч 1.4 для Banishers: Ghosts of New Eden. Это первое крупное обновление после релиза, которое исправляет несколько аспектов игры. Версия патча для ПК весит 2,7 ГБ, а консольная — 3,7. Обратите внимание, что обновление для ПК доступно только в Steam. Версия Epic Games Store будет обновлена позже.
В патче исправлено поведение некоторых врагов и боссов, что в некоторых случаях слишком упрощало бои, исправлены некоторые ошибки, которые в редких случаях могли блокировать миссии, некоторые проблемы, связанные с системой движения, которые в редких случаях которые могли вывести персонажа за пределы карты, были удалены невидимые столкновения, делавшие движение менее плавным.
Также исправлено несколько ошибок в кинематографических эпизодах, в которых теперь больше не будет редких случаев искажения лицевой анимации или некоторых проблем со звуком. Скажем так, в целом исправлены все аспекты игры: от интерфейса до режима фотосъемки и переводов.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Я только прошел)
"Версия Epic Games Store будет обновлена позже"
Бугагагага
Прошел на старте, и забыл, жду Stellar Blade
Норм.