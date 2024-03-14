Don't Nod подтвердила, что события Banishers: Ghosts of New Eden и Vampyr происходят в одной вселенной

Banishers: Ghosts of New Eden и Vampyr делят одну и ту же повествовательную вселенную. Об этом рассказал Стефан Боверже из Don’t Nod в интервью журналу Whatifgaming, в котором он затронул различные темы.
Вопрос, который ему задали, заключался в том, считалась ли когда-нибудь Banishers, учитывая сходство между двумя играми, настоящим продолжением. На что Боверже пояснил:
«Открою вам секрет: действие обеих игр происходит в одной и той же повествовательной вселенной. Самые внимательные игроки могут найти доказательства, подтверждающие это, в некоторых подсказках, предметах или документах в игре. Например, брошь Чарльза Давенпорта напоминает символ Братства Святого Павла в Vampyr.
Боверже также рассказал о разнице между играми АА и ААА в 2024 году, предполагая, что Banishers принадлежит к первой категории, а не ко второй:
«Это означает, что у нас ограниченный бюджет, ресурсы и время. Это также означает, что мы должны делать постоянный выбор, пока мы разрабатываем игру и ее функции, чтобы весь опыт соответствовал вышеупомянутым ограничениям бюджета и ресурсов».
Затем Боверже добавил, что в АА-проекте «вы не можете бросить все на середине разработки, и в идеале вы должны оставаться верными первоначальному плану». Короче говоря, с точки зрения разработки, размышления стоят больших денег.
Banishers: Ghosts of New Eden доступна для ПК, Xbox Series X/S и PS5.
Довольно годная тема. Особенно в плане квестов ну и в отличии от gow не считая потусторонний мир тут одна сплошная локация, что только в плюс от чего после открытий всех способностей устрою повторный забег по карте дабы открыть всё и выполнить часть допов что появились.
Ещё они умудрились всё это действительно оптимизировать.
Печально что она в целом прошла незамеченной, да тут есть повестка но не в привычном понимании, так как люди в этой игре те ещё твари и ублюдки что замечает сам ГГ который как раз в эту повестку не вхож))
Может всё же как нить и Vampyr попробую пройти.
Ага, кроме того, что у него подруга совершенно "случайно" вдруг черная.
Vampyr годная игра, если не ждать от нее размаха и механик ААА-игр. Там тоже упор на сюжет, атмосферу и общение с NPC.
Ну тут даже в плюс. С учётом её "мужланы" и прочего даже приятно её таскать за собой без подкормки))
Логичнее было бы предположить, что она в одной вселенной с God of War.
с Террария.