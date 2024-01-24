Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про навыки Антеи

Студия Don't Nod опубликовала очередной трейлер грядущей ролевой игры под названием Banishers: Ghosts of New Eden. Проект поступит в продажу в следующем месяце, а что касается его целевых платформ, то разработчики готовят версии для персональных компьютеров, консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Banishers: Ghosts of New Eden представляет нам историю двух героев по имени Рэд и Антея. Эти двое — изгнанники, которые путешествуют в мир Нью-Энден, и когда Антея внезапно умирает, оставаясь призраком, Рэд решает найти способ вернуть свою душу в мир живых.
Антея поддерживает Рэда различными специальными навыками. В форме духа она может поджечь одержимых противников, а ее взрывы идеально подходят для борьбы с превосходящими по численности врагами.
Banishers: Ghosts of New Eden, которая выйдет 13 февраля.
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