Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden выделяет умения Ред

Фанаты жанра RPG могут радоваться: Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON’T NOD представляет новый трейлер, в котором акцент сделан на одном из двух играбельных персонажей – Ред. Этот трейлер показывает, насколько динамичным и захватывающим может быть игровой процесс.

В трейлере демонстрируются уникальные умения Ред, включая продвинутую стрельбу и разнообразные механики. Помимо впечатляющего геймплея, представлены и ветки навыков персонажа, что позволяет игрокам лучше понять возможности кастомизации и развития в игре.

Banishers: Ghosts of New Eden – это не просто очередная RPG, а игра с глубоким сюжетом и развитыми персонажами. Разработчики из DON’T NOD известны своим умением создавать захватывающие истории, и этот проект не исключение.

Игра выйдет 13 февраля на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC. Это отличная возможность для игроков погрузиться в новый мир, полный приключений и уникальных боевых механик.