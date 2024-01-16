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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7 84 оценки

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden выделяет умения Ред

Simple Jack
Новости

Фанаты жанра RPG могут радоваться: Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON’T NOD представляет новый трейлер, в котором акцент сделан на одном из двух играбельных персонажей – Ред. Этот трейлер показывает, насколько динамичным и захватывающим может быть игровой процесс.

В трейлере демонстрируются уникальные умения Ред, включая продвинутую стрельбу и разнообразные механики. Помимо впечатляющего геймплея, представлены и ветки навыков персонажа, что позволяет игрокам лучше понять возможности кастомизации и развития в игре.

Banishers: Ghosts of New Eden – это не просто очередная RPG, а игра с глубоким сюжетом и развитыми персонажами. Разработчики из DON’T NOD известны своим умением создавать захватывающие истории, и этот проект не исключение.

Игра выйдет 13 февраля на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC. Это отличная возможность для игроков погрузиться в новый мир, полный приключений и уникальных боевых механик.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Выглядит достойно,поглядим на релизе

3
SharpAelinor

Нормально, жду.

2
iGGiz

Выглядит сочненько. Главное что бы не получилось как с Forspoken. Показывали одно а вышло полное уг.

0
AllConforD

"Banishers: Ghosts of New Eden – это не просто очередная RPG, а игра с глубоким сюжетом и развитыми персонажами."

Надежда, всегда умирает последней. Поживём, увидим, релиз всё расставит на свои места.

0
Alex40001

че за е**нь с кремневым ружьем? не знаю может он черной материей стреляет или еще чем тяжелым что шарик не вылетает при таких движениях

0