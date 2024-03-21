Похоже, разработчики Banishers: Ghosts of New Eden не планируют добавлять Новую игру+

Если вы играли или сейчас играете в амбициозный новый экшен Banishers: Ghosts of New Eden от Don't Nod и надеялись, что в будущем обновлении может быть добавлена Новая игра+, которая сделает повторное прохождение с различными вариантами выбора более приятным, возможно, вас разочарует эта новость.
Хотя Don't Nod прямо не заявили, что Новая игра+ не появится в Banishers: Ghosts of New Eden, комментарий студии по этому поводу не вселяет уверенности. Матье Бурген, ведущий системный дизайнер, ответил на вопрос, входит ли режим Новая игра+ в планы команды после релиза.
НИ+ может иметь смысл, если игроки не могут получить все награды за одно прохождение или если изменение специализации персонажей ограничено. Однако мы решили позволить игрокам получать все награды за одно прохождение и менять характеристики своих персонажей по своему желанию. При достаточных инвестициях Banishers позволяет вам экспериментировать со всеми возможностями игрового процесса, касающимися боевой эффективности, без необходимости начинать новую игру.
Вот почему мы решили сосредоточить наши ресурсы и внимание на первом прохождении игры; мы считаем, что польза от НИ+ для Banishers невелика. Игра по-прежнему имеет хорошую ценность для повторного прохождения, если вы хотите изучить другие варианты повествования и концовки.
А патч то хоть один они выпустили?!
зачем игра нормально работает щас прохожу как раз
Вылеты.
Вообще первая игра за хз сколько лет которая вылетает, да ещё довольно часто это делает. Причём до определённого момента их нет, но стоит ток один раз вылететь, всё..