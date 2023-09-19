Расширенный геймплейный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden от авторов Vampyr ©

Французская компания Dontnod Entertainment раскрывает свои карты и готовит игроков к большому запуску своего нового IP - Banishers: Ghosts of New Eden выйдет на рынок в непростое время, но поклонники студии должны запомнить это название.

Сюжет Banishers: Ghosts of New Eden перенесет игроков в Северную Америку 1695 года, когда Антея Дуарте и Ред Мак Рейт занимаются охотой и уничтожением призраков. Однако уже в начале истории мы станем свидетелями удивительной ситуации: Но в процессе охоты Антея при трагических обстоятельствах погибла сама и с тех пор находится рядом с Рэдом в виде призрака - женщина сможет помогать своему возлюбленному, и игрокам, таким образом, будет предоставлена возможность управлять двумя персонажами.

Разработчики построили всю систему геймплея на взаимодействии и борьбе двух персонажей - в ходе игры мы получим постоянную возможность переключаться между героями, что будет важно из-за противников или разработанных логических головоломок.

Dontnod Entertainment решила подготовить расширенный материал, в котором собрана информация об игре - ролик сфокусирован именно на показе взаимоотношений персонажей, и в то же время с его помощью разработчики представляют дальнейшие аспекты приключения. Важным элементом игру станут сложные выборы, которые мы будем делать, исследуя последовательные фрагменты истории.

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 7 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.