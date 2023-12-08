Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden представили новый кинематографичный трейлер игры

За последние дни Don't Nod уже несколько раз рассказывал о Banishers: Ghosts of New Eden, и, как видите, французский издатель использует любую возможность, чтобы показать игру. Релиз состоится уже в следующем году, и сегодня мы можем ознакомиться с новыми сюжетными кадрами.

Banishers: Ghosts of New Eden должна была выйти на рынок еще несколько недель назад, но разработчики решили использовать дополнительное время, чтобы отполировать игру и предложить более качественный продукт в следующем году - игра дебютирует 13 февраля 2024 года.

Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает историю о влюбленных охотниках за призраками - Рэд и Антея сражаются с чудовищами в 1695 году, но во время одного из заданий на женщину нападают и убивают. Героиня, однако, не переходит в мир духов, а остается в мире живых, чтобы помочь своему возлюбленному сразиться с новыми чудовищами.