Ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden от DONTNOD получил новый игровой процесс и скриншоты ©

Focus Home Entertainment и DONTNOD поделились новым геймплейным видео Banishers: Ghost of New Eden на Summer Game Fest 2023.

В ролевой игре охотники за привидениями и любовники Антеа Дуарте и Рэд Мак Рэйт сражаются, чтобы защитить живых в дикой природе Северной Америки. Однако, когда Антея становится одним из призраков, Рэд Мак Рэйт клянется не останавливаться ни перед чем, чтобы вернуть ее.

Во время игры игроки могут полагаться на мирской арсенал Рэда, а также на духовные силы Антеи. Новое снаряжение и способности могут быть разблокированы, чтобы усилить дуэт в бою.

Кроме того, перед игроками встанут сложные задачи, которые кардинально повлияют на сюжет Banishers: Ghosts of New Eden. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах (ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S|X). Коллекционное издание доступно в ограниченном количестве и включает в себя следующие вкусности: отделяемые статуэтки Рэда и Антеи, официальный артбук игры, стилбук, два кольца-печатки Banishers и игру на платформе по вашему выбору (физические копии для консолей, цифровая копия для ПК) с внутриигровым DLC Wanderer Set.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет до конца года.